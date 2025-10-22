పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా పర్యటన - 3 రోజుల పాటు యూఏఈలో సీఎం చంద్రబాబు
నేటి నుంచి మూడ్రోజులపాటు యూఏఈలో చంద్రబాబు పర్యటన - సీఐఐ సమ్మిట్కు వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులను ఆహ్వానించనున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 7:14 AM IST
CM Chandrababu to visit Dubai: రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల సాధనే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం అలుపెరుగని కృషి చేస్తోంది. ఏపీకి పరిశ్రమలను తీసుకురావడమే ప్రధాన అజెండాగా సీఎం చంద్రబాబు నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు దుబాయ్లో పర్యటించనున్నారు. విశాఖలో వచ్చే నెల 14, 15 తేదీల్లో జరిగే పెట్టుబడుల భాగస్వామ్య సదస్సుకు దేశ విదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామిక వేత్తలు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధుల్ని సీఎం ఆహ్వానించనున్నారు. 3 రోజుల పర్యటనలో మొత్తంగా 25 సమావేశాల్లో చంద్రబాబు భాగం కానున్నారు.
విశాఖలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్న భాగస్వామ్య సదస్సును విజయవంతం చేయడమే లక్ష్యంగా దేశ, విదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామిక వేత్తలు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధుల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ మేరకు గతంలో సింగపూర్లో ముఖ్యమంత్రి బృందం పర్యటించింది. మంత్రి లోకేశ్ ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తుండగా సీఎం చంద్రబాబు నేడు దుబాయ్కు ప్రయాణమవుతున్నారు. నవంబరు 14, 15 తేదీల్లో 2 రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు కోసం దుబాయ్లో సీఎం చంద్రబాబు రోడ్షో నిర్వహించనున్నారు. పర్యటన చివరి రోజున దుబాయ్లో ఏపీ ఎన్ఆర్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు.
ఈ ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా దుబాయ్కు బయల్దేరనున్న సీఎం మధ్యాహ్నం అక్కడకు చేరుకుంటారు. దుబాయ్ చేరుకున్న తొలిరోజు నుంచే పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీలు నిర్వహించనున్నారు. 3 రోజుల పర్యటనలో వీలైనంత ఎక్కువ మంది పారిశ్రామికవేత్తలను కలిసేలా చంద్రబాబు పర్యటన సాగనుంది. ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో 3, పారిశ్రామిక వేత్తలతో 14 వన్ టు వన్, 2 రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు, 2 సైట్ విజిట్స్, మీడియా ఇంటర్వ్యూలు 2, సీఐఐ పీఎస్ రోడ్ షో 1, తెలుగు డయాస్పోరా ఒకటి సహా మొత్తం 3 రోజుల పాటు 25 సమావేశాల్లో చంద్రబాబు పాల్గొనేలా షెడ్యూల్ రూపొందించారు.
5 కంపెనీల పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీ: తొలిరోజు పర్యటనలో భాగంగా బుధవారం 5 కంపెనీలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలతో సీఎం భేటీ కానున్నారు. శోభా గ్రూప్, షరాఫ్ డీజీ, ట్రాన్స్ వరల్డ్ గ్రూప్, లూధా గ్రూప్, దుబాయ్ ఫ్యూచర్ ఫౌండేషన్ సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులతో సీఎం సమావేశం కానున్నారు. వీరితో వన్ టు వన్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. వేర్వేరు భేటీల్లో ఇండస్ట్రీయల్, ఐటీ పార్కులు, లాజిస్టిక్స్, వేర్ హౌసింగ్ సదుపాయాలు, పోర్టులు-షిప్ మేనేజ్మెంట్ వంటి రంగాల్లో పెట్టుబడులపై ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులతో చర్చిస్తారు. తొలి రోజు పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి బృందం పలు ప్రాంతాలను సందర్శించనుంది. మ్యూజియం సందర్శనలో భాగంగా జర్నీ టూ 2071 థీమ్తో ఉండే స్పేస్ ట్రావెల్ ఎక్స్ పీరియన్స్ సెంటర్ను పరిశీలించనుంది.
ఇదే మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేసిన భవిష్యత్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ అనే అంశంపైనా అధికారులు అధ్యయనం చేయనున్నారు. రాత్రికి సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు సంబంధించిన రోడ్ షోకు సీఎం హాజరుకానున్నారు. ఈ రోడ్ షోలో పాల్గొని వివిధ పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని కోరనున్నారు. చంద్రబాబుతో పాటు మంత్రులు టీజీ భరత్, బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి, సీఎం సెక్రటరీ కార్తికేయ మిశ్రా, ఇండస్ట్రీస్ సెక్రటరీ యువరాజ్, ఏపీఈడీబీ సీఈఓ సాయికాంత్ వర్మ, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ సీఈఓ ధాత్రిరెడ్డి దుబాయ్ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు.
