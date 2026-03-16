నేడు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహావిష్కరణ - సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ప్రారంభం
నేడు సీఎం చేతుల మీదుగా పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహావిష్కరణ - 58 రోజుల నిరాహార దీక్షకు ప్రతీకగా 58 అడుగు విగ్రహం ఏర్పాటు - కేవలం ఆరు నెలల్లోనే విగ్రహ నిర్మాణం పూర్తి
Published : March 16, 2026 at 7:28 AM IST
CM Chandrababu To Unveil 58 Foot Statue of Potti Sriramulu Today: అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు. ఈ పేరును చరిత్ర ఎప్పటికీ మర్చిపోదు. ఆ మహనీయుడి ప్రాణ త్యాగంతోనే తెలుగువారికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం సాధ్యమైందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అలాంటి అరుదైన మనిషికి ప్రభుత్వం నేడు అపూర్వ నివాళి అందించనుంది. పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 58 అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. అమరావతిలో అట్టహాసంగా జరగనున్న ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది.
58 అడుగుల విగ్రహం: తెలుగువారికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర కోసం 58 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష చేసి ఆత్మార్పణ చేసిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహావిష్కరణకు సర్వం సిద్ధమైంది. భావి తరాలకు ఆ మహనీయుడి త్యాగాన్ని తెలియజేసేందుకు రాజధాని అమరావతిలో ప్రభుత్వం స్టాచ్యూ ఆఫ్ శాక్రిఫైస్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన 58 అడుగుల విగ్రహాన్ని సీఎం చంద్రబాబు నేడు ఆవిష్కరించనున్నారు. అమరజీవి 125వ జయంతి ముగింపు వేడుకల సందర్భంగా శాఖమూరు పార్కు వద్ద జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రులు, ఇతర కూటమి నేతలు పాల్గొననున్నారు.
గతేడాది సెప్టెంబర్ 3న మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన: ఆర్యవైశ్య సంఘాల వారు పొట్టి శ్రీరాముల పేరుతో ప్రత్యేక ట్రస్టు ఏర్పాటు చేసి విగ్రహ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చారు. దీని కోసం 6.8 ఎకరాల స్థలాన్ని సీఆర్డీఏ ద్వారా కేటాయించారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ 2025 సెప్టెంబర్ 3న శంకుస్థాపన చేశారు. దాదాపు రూ. 150 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో తలపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో మొదటి దశ పనులు పూర్తయ్యాయి. కేవలం ఆరు నెలల్లోనే విగ్రహాన్ని పూర్తి చేశారు. మొత్తం బరువు 100 టన్నులు కాగా విగ్రహాన్ని 30 టన్నుల కంచుతో తయారు చేశారు. పీఠంపై విగ్రహాన్ని నిలబెట్టేందుకు లోపల 70 టన్నుల బరువైన ఇనుప గడ్డర్లు వినియోగించారు. కృష్ణా జిల్లా బొమ్ములూరుకు చెందిన కళాకారులు విగ్రహ భాగాలకు ఆకృతినిచ్చి దశల వారీగా అమరావతికి తరలించారు.
ఆరు భాగాలుగా తయారు: దాదాపు 18 అడుగుల లోతులో పిల్లర్లు వేసి దానిపైన బేస్మెంట్ వేశారు. ఆపై రెండంతస్థులు నిర్మించారు. వేదిక, విగ్రహం కలిపి మొత్తం 110 అడుగులు ఉంటుంది. ముందుగా మీనియేచర్ తయారు చేసుకుని సీఎంచంద్రబాబుకు చూపించారు. ఆయన ఆమోదించిన తర్వాత విగ్రహాన్ని ఆరు భాగాలుగా తయారు చేశారు. విగ్రహ పీఠభాగంలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్తో పాటు రెండంతస్థులు ఉంటాయి. మొదటి అంతస్థులో పొట్టి శ్రీరాములు జ్ఞాపకాలతో ఓ ప్రదర్శన శాల ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
60 సీట్లతో ఓ మినీ థియేటర్: అందులో ఆయనకు సంబంధించిన వస్తువులు, సన్నిహితులకు రాసిన లేఖలు, ప్రభుత్వంతో చేసిన సంప్రదింపుల పత్రాలను సందర్శకులు తిలకించవచ్చు. 60 సీట్లతో ఓ మినీ థియేటర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆ మహనీయుడి జీవిత విశేషాలు సందర్శకులకు తెలిపేలా లఘు చిత్రాన్ని రూపొందించి ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తారు.
9 అడుగుల విగ్రహమూ ఏర్పాటు: సందర్శకులు నివాళులు అర్పించేందుకు వీలుగా రెండో అంతస్థులో అమరజీవి కుర్చీలో ఆశీనులై ఉన్న 9 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రెండో దశలో మ్యూజియం, ఫోటో గ్యాలరీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు నిర్మిస్తారు. మొత్తం 2,000 సీటింగ్ సామర్థ్యంతో ఆడిటోరియం, పార్క్ అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
"దాదాపు రూ. 150 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో తలపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో మొదటి దశ పనులు పూర్తయ్యాయి. కేవలం ఆరు నెలల్లోనే విగ్రహాన్ని పూర్తి చేశాం. మొత్తం బరువు 100 టన్నులు కాగా, విగ్రహాన్ని 30 టన్నుల కంచుతో తయారు చేశాం. పీఠంపై విగ్రహాన్ని నిలబెట్టేందుకు లోపల 70 టన్నుల బరువైన ఇనుప గడ్డర్లను వినియోగించాం"-శివవరప్రసాద్, శిల్పి, సాయిబాబా మెగా శిల్పశాల, హనుమాన్ జంక్షన్
'58 రోజులు-58 అడుగులు' - 16న అమరావతిలో పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహావిష్కరణ
అమరవీరుల చరిత్రను స్మరించుకుందాం - పటేల్, పొట్టి శ్రీరాములుకు చంద్రబాబు నివాళి