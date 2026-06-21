'శ్వేత పత్రాల' నుంచి 'ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్' దాకా - కూటమి రెండేళ్ల పాలనపై సమగ్ర నివేదికలు
కూటమి రెండేళ్ల పాలనపై ప్రగతి నివేదికలు విడుదల చేయనున్న సీఎం -ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టుల విడుదలపై మంత్రులు, అధికారులతో సీఎం సమీక్ష - రేపటి నుంచి కీలక అంశాలపై చేపట్టిన కార్యాచరణపై నివేదికలు విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 7:52 PM IST
AP Progress Report 2026 : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ రెండేళ్ల పాలనా విజయాలను ప్రజల ముందు ఉంచేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రజా ప్రభుత్వం సాధించిన ప్రగతిని వివరించేందుకు 'ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ 2024-26' పేరుతో సమగ్ర నివేదికలను విడుదల చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనిపై తన క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి మంత్రులు, అధికారులతో ఆయన కీలక సమీక్ష నిర్వహించి దిశానిర్దేశం చేశారు.
శ్వేత పత్రాలకు కొనసాగింపుగా : 2024లో ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. ఆ వెంటనే గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన విధ్వంసాన్ని వివరిస్తూ అప్పట్లో 7 శ్వేత పత్రాలను సీఎం విడుదల చేశారు. ఆ శ్వేత పత్రాలకు 'యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్టు'లా ఈ కొత్త ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులు ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, పోలవరం ప్రాజెక్టు, రాజధాని అమరావతి, విద్యుత్ రంగం, శాంతి భద్రతలు, మైనింగ్, ఎక్సైజ్ రంగాలపై గతంలో శ్వేత పత్రాలు ఇచ్చారు. గత ప్రభుత్వంలో విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని ఈ రెండేళ్లలో వికాసం వైపు ఎలా నడిపించామో ఇందులో వివరించనున్నారు. రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ఎంతలా పురోగతి సాధించిందో గణాంకాలతో సహా పొందుపరచనున్నారు.
కొత్తగా మరో మూడు అంశాలు : పాత 7 అంశాలకు అదనంగా ఈసారి కొత్తగా మరో 3 ముఖ్యమైన అంశాలను ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులో చేర్చారు. వ్యవసాయం (అగ్రికల్చర్), పరిశ్రమలు (ఇండస్ట్రీస్), మౌలిక సదుపాయాలు (ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్), పర్యాటక రంగాల ప్రగతిపై రిపోర్ట్. ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా తెచ్చిన పాలసీలు, అనుసరించిన విధానాలు, చేపట్టిన సంస్కరణల వివరాలు. సంక్షేమ పథకాలు, పీ4 మోడల్ వంటి సాధికారత అంశాలతో ప్రత్యేక నివేదిక ఉంటాయి. "రెండేళ్లలో చాలా శాఖల్లో పలు కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చాం. సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పాలనలో తెచ్చిన సంస్కరణలు కచ్చితంగా ప్రజలకు తెలియాలి." అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు.
విడుదల ప్రణాళిక, జూలై 18 డెడ్లైన్ : ఈ పది నివేదికలను సీఎం, మంత్రులు కలిపి విడివిడిగా విడుదల చేస్తారు. ఫైనాన్స్, డెవలప్మెంట్, వెల్ఫేర్, గవర్నెన్స్ ఈ 4 కీలకమైన నివేదికలను స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు ఆవిష్కరిస్తారు. మిగిలిన 6 పేపర్లను ఆయా శాఖల మంత్రులు రిలీజ్ చేస్తారు. అనంతరం వాటిని ప్రజల ముందు ఉంచుతారు. జూలై 18 కల్లా ఈ రిపోర్టులన్నింటినీ విడుదల చేసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఈ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టుల్లో మొదటిగా సోమవారం నాడు 'విద్యుత్ రంగం'పై నివేదిక రానుంది. అన్ని రిపోర్టులు విడుదలయ్యాక, ఆ పది నివేదికలను కలిపి ఒక సమగ్ర పుస్తక రూపంలో తీసుకురానున్నారు. ఇకపై ప్రతి ఏడాదీ ఇలాగే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టులు ఇవ్వాలని సీఎం నిర్ణయించారు.
ఫేక్ న్యూస్కు చెక్ పెట్టడమే లక్ష్యం : ప్రభుత్వంపై వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను అడ్డుకునేందుకు ఈ రిపోర్టులు ఆయుధంగా పనిచేయనున్నాయి. వ్యవస్థలను ఎలా గాడిలో పెట్టామో పారదర్శకంగా చెప్పడంతో పాటు, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఫేక్ న్యూస్కు చెక్ పెట్టడమే ఈ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టుల ప్రధాన ఉద్దేశమని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
సమీక్షలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు : క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి జరిగిన ఈ ఉన్నతస్థాయి సమీక్షలో ప్రభుత్వ ముఖ్యులు పాల్గొన్నారు. మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, పొంగూరు నారాయణ, అనగాని సత్యప్రసాద్, వంగలపూడి అనిత, గొట్టిపాటి రవికుమార్, నిమ్మల రామానాయుడు, కొల్లు రవీంద్ర వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారు. అలాగే రాష్ట్ర డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్తో పాటు పలువురు ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఈ కీలక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
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