దుర్గమ్మకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - ఇంద్రకీలాద్రిపై పటిష్ట భద్రత
CM Chandrababu Pattu Vastralu : దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవిగా దర్శనమిచ్చే కనకదుర్గమ్మకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:58 PM IST
CM Chandrababu Pattu Vastralu : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా, ఆధ్యాత్మిక శోభతో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో ఆరో రోజుకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రమైన 'మూలా నక్షత్రం' పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని దుర్గమ్మ, శ్రీ సరస్వతీ దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ పవిత్రమైన రోజును పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కనకదుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.
చదువుల తల్లికి కానుకలు : శరన్నవరాత్రుల్లో మూలా నక్షత్రం రోజున అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. సరస్వతీ దేవి అలంకారం రోజున అక్షరాభ్యాసాలు చేసే చిన్నారులతో పాటు, విద్యార్థులు చదువుల తల్లి ఆశీస్సులు తీసుకునేందుకు ఇంద్రకీలాద్రికి భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తారు. చేతిలో వీణ ధరించి, శ్వేత వస్త్రాలు దాల్చి వీణాపాణిగా జగన్మాత కటాక్షించనుంది. ఇంతటి పవిత్రమైన రోజున రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పట్టు వస్త్రాలు, పసుపు, కుంకుమలను సంప్రదాయబద్ధంగా అమ్మవారికి కానుకగా సమర్పిస్తారు.
అడుగడుగునా పోలీసుల పహారా : ముఖ్యమంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై భద్రతా దళాలు పూర్తిగా అప్రమత్తమయ్యాయి. సీఎంకు కల్పించే కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేశారు. కొండపైకి వచ్చే ప్రధాన మార్గాలు, ఘాట్ రోడ్లు, భక్తుల క్యూలైన్లు, ఆలయ పరిసరాల్లో పోలీసులు ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా నిఘా వ్యవస్థను కట్టుదిట్టం చేశారు.
భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా : వీఐపీల రాకపోకలతో సామాన్య భక్తుల దర్శనాలకు, రాకపోకలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అడుగడుగునా సీసీ కెమెరాల నిఘా, పోలీసు బందోబస్తు నడుమ పటిష్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తూ భద్రతా దళాలు సమన్వయంతో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాయి.
అలాగే ఇంద్రకీలాద్రిపై క్యూలైన్లు, ఘాట్ రోడ్డు, పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో నిరంతర నిఘా కొనసాగుతోంది. సీసీ కెమెరాలతో పాటు డ్రోన్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. డ్రోన్ల నుంచి వచ్చే దృశ్యాలను నేరుగా కేంద్రీకృత పర్యవేక్షణ వ్యవస్థకు అనుసంధానం చేశారు. దీంతో రద్దీ పెరిగిన వెంటనే అధికారులు వేగంగా స్పందించేందుకు వీలవుతోంది. ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ కోసం ఏఎన్పీఆర్ (ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్) కెమెరాలు, బూమ్ బ్యారియర్లను వినియోగిస్తున్నారు. కేవలం అనుమతి ఉన్న వాహనాలను మాత్రమే కొండపైకి వదులుతూ ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గిస్తున్నారు.
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