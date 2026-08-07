నేడు "నేతన్న సేవలో" పథకానికి శ్రీకారం - చేనేత కార్మికులకు రూ. 25 వేల చొప్పున సాయం
చీరాల నియోజకవర్గం కొత్తపేటలో ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - 71,536 మంది ఖాతాల్లో జమకానున్న రూ.179 కోట్లు - ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగించనున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:27 AM IST
AP Nethanna Sevalo Scheme : చేనేత కార్మికుల కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేలా కూటమి ప్రభుత్వం శుక్రవారం 'నేతన్న సేవలో' పథకానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలం కొత్తపేటలో సీఎం చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. వయసు, మగ్గాల సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా కుటుంబాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని సొంత మగ్గం ఉన్న చేనేత కార్మికులకు ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.25,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 71,536 మంది నేత కార్మికుల కుటుంబాల ఖాతాల్లో రూ.179 కోట్లు అందించనుంది.
నేతన్నల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా కూటమి ప్రభుత్వం 'జాతీయ చేనేత దినోత్సవం' వేళ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు సిద్ధమైంది. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇవ్వకపోయినా చేనేతల సంక్షేమాన్ని, వృత్తి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించేందుకే నేతన్న సేవలో పథకాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించింది. చీరాల నియోజకవర్గం వేటపాలెం మండలం కొత్తపేటలో జరిగే సభలో నేతన్న సేవలో పథకాన్ని సీఎం ప్రారంభిస్తారు. అక్కడ ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. అనంతరం జాండ్రపేటలో చేనేతల వర్క్షాప్లో లబ్ధిదారులను కలిసి వారి కష్టసుఖాలు తెలుసుకుంటారు. వారికి చేయూత అందించేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపడతారు. ఆ తర్వాత టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకు సంబంధించి బాపట్ల జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఏర్పాట్లను మంత్రులు సవిత, అనగాని సత్యప్రసాద్ పర్యవేక్షించారు.
"మేము చేనేత కార్మికులకు 50 సంవత్సరాలకే రూ. 4000 పింఛను అందిస్తున్నాం. అదేవిధంగా, మేము ఉచిత విద్యుత్ను కూడా అందిస్తున్నాం. మేనిఫెస్టోలో నేతన్న పథకం గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. కానీ, చేనేత కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను తెలుసుకుని, వారికి అండగా నిలవాలనే గొప్ప సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతన్న సేవా పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు" - సవిత, మంత్రి
చేనేత లబ్ధిదారులకు ఉచిత విద్యుత్తు : చేనేత కార్మికులపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఇప్పటికే ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.50 ఏళ్లు నిండిన 85 వేల మంది చేనేతలకు 4 వేలు చొప్పున పింఛను ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. "చేనేతలకు నెలకు 200 యూనిట్లు, పవర్లూమ్లకు 500 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నాం. ఈ పథకం కింద 62,541 చేనేత కుటుంబాలు, 10,032 పవర్లూమ్ కుటుంబాలకు ప్రయోజనం కల్పిస్తున్నాం. ఇందుకు ఏటా రూ.150 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం. ప్రాథమిక చేనేత సహకార సంఘాలకు క్యాష్ క్రెడిట్ ద్వారా రూ.79 కోట్లు అందించాం. అమరావతిలోని ఉప్పాడలో ఒక ప్రత్యేక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టును, మంగళగిరిలో ఒక చేనేత పార్కును, శాకమూరులో ఒక చేనేత హస్తకళల మ్యూజియంను ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. విశాఖలో రూ.4,200 కోట్ల పెట్టుబడితో సుస్థిర టెక్స్టైల్ రీసైక్లింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు కానుంది" అని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తమకు మేలు జరిగినట్లు చేనేత కార్మికులు చెబుతున్నారు. బాపట్ల జిల్లా పరిధిలో నేతన్న సేవలో పథకం కింద 7,500 మంది కార్మికులకు లబ్ధి కలగనుంది. ముఖ్యమంత్రి చీరాల నియోజకవర్గానికి వచ్చి నేతన్నల సమక్షంలో పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న వేళ చేనేత కార్మికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చేనేత కార్మికులతో సీఎం ముఖాముఖీ : అమరావతిలోని క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి శుక్రవారం ఉదయం 10:30 గంటలకు చీరాల పర్యటనకు సీఎం చంద్రబాబు బయలుదేరనున్నారు. 11:05 గంటలకు ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. మధ్యాహ్నం జాండ్రపేటలో చేనేతల వర్క్షాపులో లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొనున్నారు. కొత్తపేటలో సాయంత్రం టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం సీఎం తిరిగి అమరావతికి బయలుదేరుతారు.
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