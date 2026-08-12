రాజధాని రాజమార్గంగా సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు - ఈ రహదారి ప్రయోజనాలు ఇవే!
అమరావతి సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు రెండు దశలు పూర్తి - ఈనెల 13న ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - రెండు దశలు పూర్తియన సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 11:50 AM IST
Amaravati Seed Access Road Updates : ప్రజా రాజధాని అమరావతి అనుసంధానంలో అత్యంత కీలకమైన మైలురాయి పడింది. రాజధాని ప్రాంతానికి ప్రధాన అనుసంధాన మార్గమైన సీడ్ యాక్సెస్ రహదారి నిర్మాణంలో రెండు దశలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. రాజధాని ప్రాంతం నుంచి విజయవాడ-మంగళగిరి రహదారికి ఈ రోడ్డును అనుసంధానం చేయడంతో ఇకపై అమరావతికి రాకపోకలు సాగించడానికి మార్గం సుగమమైంది.
కృష్ణా కరకట్ట ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్: ఇప్పటివరకు విజయవాడ నుంచి రాజధాని ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు ప్రజలు కృష్ణా కరకట్ట మార్గాన్ని ఉపయోగించేవారు. అయితే ఈ రహదారి అత్యంత ఇరుకుగా ఉండటంతో ఎదురెదురుగా వాహనాలు వచ్చినప్పుడు తీవ్ర ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తేవి. ఇప్పుడు సీడ్యాక్సెస్ రహదారి అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రకాశం బ్యారేజీ మీదుగా వచ్చే వాహనాలు నేరుగా అమరావతికి చేరుకునే వెసులుబాటు లభించింది.
ఇది రాజధానిలో నిర్మిస్తున్న రహదారుల్లో ఈ-3 రోడ్డు అత్యంత కీలకమైనది. ఈ సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డుకు ఉత్తర-దక్షిణంగా ప్రయాణించే మరో 17 రోడ్లు అనుసంధానం అవుతాయి. దీనివల్ల రాజధానిలో ఏ ప్రాంతం నుంచైనా, ఎక్కడికైనా వెళ్లడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇంతటి కీలకమైన మార్గం అందుబాటులోకి రావడంతో రాజధాని ప్రాంతానికి రాకపోకలు మరింత మెరుగుపడనున్నాయి. ఈ మార్గాన్ని ఈనెల 13న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ప్రారంభించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి సీఆర్డీఏ, ఏడీసీఎల్ ఏర్పాట్లను వేగవంతం చేశాయి.
మూడు దశల ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతలు ఇవే: సీడ్యాక్సెస్ రహదారిని ప్రభుత్వం మూడు దశల్లో నిర్మించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించింది. రాజధాని ప్రాంతంలో దొండపాడు నుంచి ప్రారంభమై రాయపూడి, వెంకటపాలెం, పెనుమాక, ఉండవల్లి, తాడేపల్లి మీదుగా మణిపాల్ ఆసుపత్రి వద్ద జాతీయ రహదారి 16 (NH-16)తో అనుసంధానమవుతుంది.
ఇందులో భాగంగా ఉండవల్లి వరకు రెండు దశల నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఉండవల్లి నుంచి నేషనల్ హైవేకి అనుసంధానం చేసే మూడో దశ పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మూడు దశల్లో మొత్తం 21.77 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రహదారిని విస్తరించనున్నారు. ఇది 60 మీటర్లు వెడల్పుతో బీఆర్టీఎస్ లేన్లతో పాటు ఎడమ, కుడివైపులా సర్వీసు రోడ్లు నిర్మిస్తారు. వీటితో పాటు స్ట్రామ్ వాటర్ డ్రెయిన్, తాగునీటి పైపులైన్లు, ఐసీటీ, గ్యాస్ పైపులైన్లు, సైక్లింగ్, జాగింగ్ ట్రాక్, అండర్గ్రౌండ్ డక్ట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు.
దశల వారీగా రహదారి వివరాలు:
- ఫేజ్ 1 (14.35 కి.మీ.): ఈ మొదటి దశలో రహదారి దొండపాడు వద్ద ప్రారంభమై మంతెన సత్యనారాయణరాజు ఆశ్రమం (వెంకటపాలెం) వరకు విస్తరించి ఉంది.
- ఫేజ్ 2 (3.92 కి.మీ.): రెండో దశలో భాగంగా వెంకటపాలెం నుంచి ఉండవల్లి వరకు రహదారిని నిర్మించారు.
- ఫేజ్ 3 (3.5 కి.మీ.): ఉండవల్లి వద్ద మేజర్ వంతెనతో ప్రారంభమై అత్యాధునిక ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణంతో తాడేపల్లి మణిపాల్ ఆసుపత్రి వద్ద జాతీయ రహదారి 16 (NH-16)తో అనుసంధానమవుతుంది.
బకింగ్హామ్ కెనాల్పై స్టీల్ వంతెన: ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టాకు సాగునీరు అందించే బకింగ్హామ్ కాలువపై నాలుగు లేన్ల స్టీల్ వంతెనను నిర్మించారు. ఇందుకు ఏకంగా 902 టన్నుల స్టీల్తో నిర్మించిన గడ్డర్లను ఉపయోగించారు. అలాగే 450 క్యూబిక్ మీటర్ల కాంక్రీటును వినియోగించారు. ఈ వంతెనను 18 మీటర్ల వెడల్పు, 110 మీటర్ల పొడవుతో నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఈ బ్రిడ్జి పనులన్నీ పూర్తికావడంతో అధికారులు తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు.
కొండవీటివాగుపై మేజరు వంతెన: సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణంలో భాగంగా కొండవీటివాగు, గుంటూరు వాహినిపై మేజరు వంతెన నిర్మాణం చేపట్టారు. దీనిని 12 మీటర్ల వెడల్పుతో 288 మీటర్ల పొడవుతో నిర్మించారు. ఈ వంతెన నిర్మాణానికి 1000 మెట్రిక్ టన్నుల స్టీల్ గడ్డర్లు, 864 క్యూబిక్మీటర్ల కాంక్రీటు వాడారు. బకింగ్హామ్ కెనాల్పై ఉన్న స్టీల్ వంతెనను ఈ మేజర్ వంతెనకు అనుసంధానం చేస్తూ సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డుతో కలిపారు.
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