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రాజధాని రాజమార్గంగా సీడ్‌యాక్సెస్‌ రోడ్డు - ఈ రహదారి ప్రయోజనాలు ఇవే!

అమరావతి సీడ్‌యాక్సెస్‌ రోడ్డు రెండు దశలు పూర్తి - ఈనెల 13న ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - రెండు దశలు పూర్తియన సీడ్‌యాక్సెస్‌ రోడ్డు నిర్మాణం

Amaravati Seed Access Road Updates
Amaravati Seed Access Road Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 11:50 AM IST

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Amaravati Seed Access Road Updates : ప్రజా రాజధాని అమరావతి అనుసంధానంలో అత్యంత కీలకమైన మైలురాయి పడింది. రాజధాని ప్రాంతానికి ప్రధాన అనుసంధాన మార్గమైన సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రహదారి నిర్మాణంలో రెండు దశలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. రాజధాని ప్రాంతం నుంచి విజయవాడ-మంగళగిరి రహదారికి ఈ రోడ్డును అనుసంధానం చేయడంతో ఇకపై అమరావతికి రాకపోకలు సాగించడానికి మార్గం సుగమమైంది.

కృష్ణా కరకట్ట ట్రాఫిక్‌ కష్టాలకు చెక్‌: ఇప్పటివరకు విజయవాడ నుంచి రాజధాని ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు ప్రజలు కృష్ణా కరకట్ట మార్గాన్ని ఉపయోగించేవారు. అయితే ఈ రహదారి అత్యంత ఇరుకుగా ఉండటంతో ఎదురెదురుగా వాహనాలు వచ్చినప్పుడు తీవ్ర ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తేవి. ఇప్పుడు సీడ్‌యాక్సెస్‌ రహదారి అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రకాశం బ్యారేజీ మీదుగా వచ్చే వాహనాలు నేరుగా అమరావతికి చేరుకునే వెసులుబాటు లభించింది.

ఇది రాజధానిలో నిర్మిస్తున్న రహదారుల్లో ఈ-3 రోడ్డు అత్యంత కీలకమైనది. ఈ సీడ్​యాక్సెస్​ రోడ్డుకు ఉత్తర-దక్షిణంగా ప్రయాణించే మరో 17 రోడ్లు అనుసంధానం అవుతాయి. దీనివల్ల రాజధానిలో ఏ ప్రాంతం నుంచైనా, ఎక్కడికైనా వెళ్లడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇంతటి కీలకమైన మార్గం అందుబాటులోకి రావడంతో రాజధాని ప్రాంతానికి రాకపోకలు మరింత మెరుగుపడనున్నాయి. ఈ మార్గాన్ని ఈనెల 13న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ప్రారంభించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి సీఆర్‌డీఏ, ఏడీసీఎల్‌ ఏర్పాట్లను వేగవంతం చేశాయి.

మూడు దశల ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతలు ఇవే: సీడ్‌యాక్సెస్‌ రహదారిని ప్రభుత్వం మూడు దశల్లో నిర్మించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించింది. రాజధాని ప్రాంతంలో దొండపాడు నుంచి ప్రారంభమై రాయపూడి, వెంకటపాలెం, పెనుమాక, ఉండవల్లి, తాడేపల్లి మీదుగా మణిపాల్‌ ఆసుపత్రి వద్ద జాతీయ రహదారి 16 (NH-16)తో అనుసంధానమవుతుంది.

ఇందులో భాగంగా ఉండవల్లి వరకు రెండు దశల నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఉండవల్లి నుంచి నేషనల్ హైవేకి అనుసంధానం చేసే మూడో దశ పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మూడు దశల్లో మొత్తం 21.77 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రహదారిని విస్తరించనున్నారు. ఇది 60 మీటర్లు వెడల్పుతో బీఆర్‌టీఎస్ లేన్లతో పాటు ఎడమ, కుడివైపులా సర్వీసు రోడ్లు నిర్మిస్తారు. వీటితో పాటు స్ట్రామ్‌ వాటర్‌ డ్రెయిన్, తాగునీటి పైపులైన్లు, ఐసీటీ, గ్యాస్‌ పైపులైన్లు, సైక్లింగ్, జాగింగ్‌ ట్రాక్, అండర్‌గ్రౌండ్‌ డక్ట్​లను ఏర్పాటు చేస్తారు.

దశల వారీగా రహదారి వివరాలు:

  • ఫేజ్‌ 1 (14.35 కి.మీ.): ఈ మొదటి దశలో రహదారి దొండపాడు వద్ద ప్రారంభమై మంతెన సత్యనారాయణరాజు ఆశ్రమం (వెంకటపాలెం) వరకు విస్తరించి ఉంది.
  • ఫేజ్‌ 2 (3.92 కి.మీ.): రెండో దశలో భాగంగా వెంకటపాలెం నుంచి ఉండవల్లి వరకు రహదారిని నిర్మించారు.
  • ఫేజ్‌ 3 (3.5 కి.మీ.): ఉండవల్లి వద్ద మేజర్‌ వంతెనతో ప్రారంభమై అత్యాధునిక ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ నిర్మాణంతో తాడేపల్లి మణిపాల్‌ ఆసుపత్రి వద్ద జాతీయ రహదారి 16 (NH-16)తో అనుసంధానమవుతుంది.

బకింగ్‌హామ్‌ కెనాల్‌పై స్టీల్‌ వంతెన: ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టాకు సాగునీరు అందించే బకింగ్‌హామ్‌ కాలువపై నాలుగు లేన్ల స్టీల్‌ వంతెనను నిర్మించారు. ఇందుకు ఏకంగా 902 టన్నుల స్టీల్​తో నిర్మించిన గడ్డర్లను ఉపయోగించారు. అలాగే 450 క్యూబిక్‌ మీటర్ల కాంక్రీటును వినియోగించారు. ఈ వంతెనను 18 మీటర్ల వెడల్పు, 110 మీటర్ల పొడవుతో నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఈ బ్రిడ్జి పనులన్నీ పూర్తికావడంతో అధికారులు తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు.

కొండవీటివాగుపై మేజరు వంతెన: సీడ్‌యాక్సెస్‌ రోడ్డు నిర్మాణంలో భాగంగా కొండవీటివాగు, గుంటూరు వాహినిపై మేజరు వంతెన నిర్మాణం చేపట్టారు. దీనిని 12 మీటర్ల వెడల్పుతో 288 మీటర్ల పొడవుతో నిర్మించారు. ఈ వంతెన నిర్మాణానికి 1000 మెట్రిక్‌ టన్నుల స్టీల్‌ గడ్డర్లు, 864 క్యూబిక్‌మీటర్ల కాంక్రీటు వాడారు. బకింగ్‌హామ్‌ కెనాల్‌పై ఉన్న స్టీల్‌ వంతెనను ఈ మేజర్‌ వంతెనకు అనుసంధానం చేస్తూ సీడ్‌యాక్సెస్‌ రోడ్డుతో కలిపారు.

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