నేడు మంగళగిరిలో పోలీసు కొలువుల వేడుక - నియామకపత్రాలను అందజేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులకు శుభవార్త - ఎంపికైన 5,757 మందికి సీఎం చేతుల మీదుగా నియామకపత్రాలు, డిసెంబర్ 22 నుంచి శిక్షణ ప్రారంభం, 9 నెలల పాటు సాగనున్న శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 7:49 AM IST
CBN To Distribute Letters To 5757 Constables: ఏపీలో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా నేడు నియామక పత్రాలను అందించనున్నారు. దాంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం ఓ పండగలా నిర్వహిస్తోంది. ఇందుకుగాను మంగళగిరి ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్లోని పరేడ్ మైదానంలో భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు.
ముఖ్య అతిథులుగా పవన్, లోకేశ్లు: ఈ కార్యక్రమానికి అభ్యర్థితో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు మరో ఇద్దరిని సైతం ఆహ్వానించారు. ఇందులో మొత్తం 5,757 మంది అభ్యర్థులు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిపి 17,000 మందికి పైగా హాజరుకానుండటం విశేషం. ఏ జిల్లాకు చెందిన అభ్యర్థులను ఆ జిల్లా నుంచి పోలీసుశాఖే ప్రత్యేక బస్సుల్లో అమరావతికి తీసుకొస్తోంది.
వినూత్నంగా బహిరంగ సభ ఏర్పాటు: సభా ప్రాంగణంలోనూ జిల్లాల వారీగా అభ్యర్థులకు సీట్లు కేటాయించారు. సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్, విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్, హోంమంత్రి అనిత, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులుగా హాజరుకానున్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. బహిరంగ సభ వేదికనూ వినూత్నంగా సిద్ధం చేశారు. ప్రధాన వేదికకు ఇరువైపులా రెండు భారీ తెరలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాన వేదిక మొదలుకుని సభా ప్రాంగణంలోని కొంత భాగం వరకూ మధ్యలోనూ, రెండువైపులా కలిపి మొత్తం పొడవాటి ర్యాంపులు ఏర్పాటు చేశారు.
డిసెంబర్ 22 నుంచి శిక్షణ ప్రారంభం: సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, మంత్రులు లోకేశ్, మాధవ్, అనిత అందరూ వాటిపైకి వచ్చి అభివాదం చేస్తారు. తర్వాత అభ్యర్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. టాపర్లుగా నిలిచిన అభ్యర్థులు, వారి నేపథ్యం, పోలీసు నియామక ప్రక్రియపై ఏవీలు ప్రదర్శించనున్నారు. అనంతరం అభ్యర్థులందరికీ ట్రైనీ కానిస్టేబుళ్లుగా నియామక పత్రాలను అందజేయనున్నారు. నియామక పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం అభ్యర్థులందరినీ తిరిగి పోలీసు శాఖే ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారి స్వస్థలాలకు తీసుకెళ్లనుంది.
వీరందరికీ ఈ నెల 22 నుంచి శిక్షణ ప్రారంభమవుతుంది. అభ్యర్థులు వారికి కేటాయించిన పీటీసీ, డీటీసీ, బీటీసీల్లో ఈ నెల 21వ తేదీలోపు రిపోర్టు చేయాలి. దాదాపు 9 నెలల పాటు కఠోర శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగిన విధంగా ఈ సారి శిక్షణ మాడ్యుళ్లు, సబ్జెక్టుల్లోనూ పోలీసు శాఖ అనేక విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకొచ్చింది. ఈ సారి ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారిలో ఎక్కువ మంది బీటెక్, ఎంసీఏ, ఎంబీఏ వంటి సాంకేతిక కోర్సులు చేసిన వారే ఉన్నారు. వారిలోని నైపుణ్యాలకు మెరుగుపెట్టేలా ఈ శిక్షణ ఉండనుంది.
నియామకాన్ని అర్ధంతరంగా నిలిపేసిన వైఎస్సార్సీపీ: కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీ కోసం 2022 నవంబరులో నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ప్రాథమిక రాత పరీక్ష నిర్వహించి ఆ తర్వాత ఎంపిక ప్రక్రియను అర్ధంతరంగా నిలిపేసింది. అభ్యర్థులు ఎన్ని సార్లు విన్నవించుకున్నా పట్టించుకోలేదు. కనీస సమాచారం ఇవ్వకుండా, వారి గోడు వినిపించుకోకుండా తొక్కిపెట్టేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే న్యాయపరమైన చిక్కులన్నింటినీ పరిష్కరించింది. ఆ వెంటనే దేహదారుఢ్య, శారీరక సామర్థ్య పరీక్షలు, అందులో ఎంపికైన వారికి తుది రాత పరీక్ష నిర్వహించింది. మొత్తం ప్రక్రియ ఏడాది వ్యవధిలోనే పూర్తి చేసి ఆగస్టు నెలలో ఫలితాలను విడుదల చేసింది.
9 నెలల పాటు సాగనున్న శిక్షణ: ఎంపికైన అభ్యర్థులందరికీ ఇప్పుడు నియామక పత్రాలిచ్చి శిక్షణ ప్రారంభించనుంది. 9 నెలల శిక్షణను పూర్తి చేసుకుని అభ్యర్థులంతా కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల్లో చేరనున్నారు. మొత్తం 6,100 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ అవ్వగా, 6,014 మంది ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. అయితే యాంటిసిడెంట్స్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక వారిలో 5,757 మంది ‘ఫిట్ ఫర్ ట్రైనింగ్ (శిక్షణకు అర్హత)’ సర్టిఫికేట్ను సాధించారు.
వీరందరికీ ఇప్పుడు ట్రైనీ కానిస్టేబుళ్లుగా నియామక పత్రాలు ఇవ్వనున్నారు. నియామక పత్రాలను అందుకోనున్న అభ్యర్థుల్లో మొత్తం 3,343 మంది సివిల్ కానిస్టేబుళ్లుగా, 2,414 మంది ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుళ్లుగా ఎంపికయ్యారు. సివిల్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారిలో 993 మంది మహిళలు కావడం గమనార్హం. అదే విధంగా ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల నుంచి మొత్తం 183 మంది ఆదివాసీలు ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు.
కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - 16న నియామక పత్రాలు ఇవ్వనున్న సీఎం
'కానిస్టేబుల్' శిక్షణ ఇంకెప్పుడు? - ఫలితాలు విడుదలై మూడున్నర నెలలు