ఇంధన కొరత సృష్టించి బ్లాక్‌ మార్కెటింగ్‌కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవు : సీఎం చంద్రబాబు

పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవన్న సీఎం - సమస్య పరిష్కారానికి ఆయిల్‌ కంపెనీలు నిరంతరం పని చేయాలని వెల్లడి - ప్రతి మూడు గంటలకు నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశం

CM Chandrababu Teleconference on Fuel Shortage
CM Chandrababu Teleconference on Fuel Shortage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 6:18 PM IST

CM Chandrababu Teleconference on Fuel Shortage: పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాల్లో బ్లాక్ మార్కెట్‌, కృత్రిమ కొరత సృష్టించేందుకు ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు ఆయిల్ కంపెనీలు నిరంతరం పని చేయాలని అధికారులతో నిర్వహించిన టెలీకాన్ఫరెన్స్​లో సీఎం సూచించారు.

రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ రోజు సాయంత్రానికి మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో సాధారణ స్థితి ఏర్పడుతుందని అధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. రాష్ట్రంలోని ఆయా జిల్లాల్లో పరిస్థితులపై ఆర్టీజీ సెంటర్ ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షించి ప్రతీ 3 గంటలకు ఒకసారి నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు. మీడియా, సోషల్ మీడియాలో వస్తోన్న కథనాలు, క్షేత్రస్థాయి సమాచారం ఆధారంగా అధికారులు స్పందించాలని వివరించారు.

కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమీక్ష: అంతేకాకుండా పౌర సరఫరాల శాఖామంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, సివిల్ సప్లై ఉన్నతాధికారులు, పెట్రోలియం కంపెనీల ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్షించారు. సమస్య పరిష్కారానికి నిన్న రాత్రి నుంచి ఇప్పటి వరకూ తీసుకున్న చర్యలపై సీఎం వివరణ కోరారు. పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరాలో సాధారణ పరిస్థితిని తెచ్చేందుకు అధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల యాజమాన్యాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. ఉదయం డిస్పాచ్ సెంటర్ల నుంచి వెళ్లిన ఆయిల్ ట్యాంకర్లు ఈ రోజు సాయంత్రం వరకూ రిటైల్ బంకులకు చేరుకుంటాయని ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు తెలిపారు.

అంతేకాకుండా స్వయంగా కలెక్టర్లు, ఎస్పీల పర్యవేక్షణలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ఆయిల్ సరఫరా జరిగేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు. కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులు ఆయిల్ డిస్పాచ్ సెంటర్లకు వెళ్లి సరఫరాను పర్యవేక్షించాలన్నారు. ఆయిల్ డిపోల నుంచి రిటైల్ బంకులకు ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా ఆయిల్ ట్యాంకర్లు చేరుకునే విధంగా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు.

ఇంధన కొరత లేదు: రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఇంధన కొరత లేదని, అవసరమైన మేరకు బంకుల్లో డీజిల్‌, పెట్రోల్ ఉందని పెట్రో డీలర్స్ అసోషియేషన్ రాష్ట్ర అ‍ధ్యక్షుడు రావి గోపాలకృష్ణ అన్నారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. వినియోగదారులు అవసరానికి మించి ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయవద్దని సూచించారు. మెుత్తం అన్నీ పెట్రోల్ బంకులకు ఆయిల్ సరఫరా అవుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరులోని బంకులను జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్‌ పరిశీలించారు.

బంకుల వద్ద నో స్టాక్‌ బోర్డులు : మరోవైపు రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కొరత అధికమైంది. రెండు రోజుల క్రితం మొదలైన ఈ సమస్య ప్రస్తుతం మరింత తీవ్రమైంది. చాలా మంది అవసరానికి మించి ఎక్కువ కొనుగోలు చేయడంతో నిల్వల తగ్గిపోతున్నాయి. పలుచోట్ల పెద్ద ప్లాస్టిక్‌ డబ్బాలు, డ్రమ్ముల్లో డీజిల్‌ కొని తీసుకెళ్తున్నారు. దీంతో బంకుల వద్ద నో స్టాక్‌ బోర్డులు పెడుతున్నారు. స్టాక్‌ ఉన్నచోట జనం బారులు తీరుతున్నారు. వరి కోత యంత్రాలు, ఆక్వా సాగులో ఏరియేటర్లకు డీజిల్‌ కావాలంటూ రైతులు బంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు.

'ఇవాళ్టికి ఎక్కడా నో స్టాక్‌ బోర్డులు కనిపించకూడదు' - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

డీజిల్, పెట్రోల్ కొరత లేదు - చిన్నపాటి లోపాలు వల్లే బంకులు మూతపడుతున్నాయి: మంత్రి నాదెండ్ల

