ఎంఎస్ఎంఈల అభివృద్ధికి బ్యాంకర్లు సహకరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

ఎంఎస్​ఎంఊలకు ప్రభుత్వం, బ్యాంకర్లు వెన్నుదన్నుగా నిలవాలి - ఇకపై బ్యాంకర్ల సమావేశానికి కలెక్టర్లు - అమరావతిలోని రతన్​ టాటా ఇన్నోవేషన్​ హబ్​కు యూనియన్​ బ్యాంక్​ సపోర్ట్​

CM Chandrababu Naidu State Level Bankers Meeting Amaravati
CM Chandrababu Naidu State Level Bankers Meeting Amaravati
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 2:26 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 4:30 PM IST

CM Chandrababu Naidu State Level Bankers Meeting at Amaravati: రుణాల రీ-షెడ్యూల్ వల్ల రూ.1,108 కోట్ల మేర ఆదా చేయగలిగామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. వివిధ కీలక రంగాల అభివృద్ధికి బ్యాంకర్లు సహకారం కావాలని రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమావేశంలో చంద్రబాబు కోరారు. వ్యాపారాల్లో బలహీన వర్గాలకు చేయూతనిచ్చే ఎంఎస్ఎంఈలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు. ఎంఎస్ఎంఈలకు ప్రభుత్వం, బ్యాంకర్లే వెన్నుదన్నుగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఎంఎంస్ఎంఈల ప్రోత్సహంతో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించగలమని అభిప్రాయపడ్డారు.

గత పాలనలో వ్యవస్థలు గాడి తప్పి ప్రభుత్వానికి క్రెడిబులిటీ పోయిందని తెలిపారు.పెద్ద ఎత్తున వడ్డీలకు అప్పులు తెచ్చారని ధ్వజమెత్తారు. క్రెడిబులిటీ ఉంటే తక్కువ వడ్డీలకు రుణాలు తెచ్చుకోవచ్చని అన్నారు. అందుకే క్రెడిబులిటీకి, బ్రాండింగ్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు.

ఏపీలో రూ.2 లక్షల కోట్ల మేర రుణాలను రీ షెడ్యూల్ చేసుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశామని, ఇప్పటి వరకు రూ.49 వేల కోట్లు రీ షెడ్యూల్ చేశాం అన్నారు. ప్రకృతి సేద్యం మరింత విస్తరించేందుకు బ్యాంకర్ల నుంచి ప్రొత్సహం కోరారు. ఇకపై బ్యాంకర్ల సమావేశానికి కలెక్టర్లను కూడా ఆహ్వానించాలని తెలిపారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్స్ ద్వారా పరిశ్రమలు ప్రారంభించే వారికి వివిధ బ్యాంకుల నుంచి మద్దతు ఇస్తున్నట్టు వెల్లడించారు.

అమరావతిలోని రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రధాన కార్యాలయానికి యూనియన్ బ్యాంక్ సపోర్ట్ చేస్తోందని ఆ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు చెప్పారు. రాజమండ్రి స్పోక్ హబ్‌కు ఎస్బీఐ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, అనంతపురం స్పోక్ హబ్‌కు కెనరా బ్యాంక్, విశాఖ స్పోక్ హబ్‌కు పీఎన్బీ, తిరుపతి స్పోక్ హబ్‌కు ఇండియన్ బ్యాంక్, విజయవాడ స్పోక్ హబ్‌కు హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంకులు సహకారం ఇస్తున్నట్టు ఆయా బ్యాంకర్ల ప్రతినిధులు వివరించారు. ఎంఎస్ఎంఈ రంగాన్ని ఎక్కువ ప్రొత్సహించాలని బ్యాంకర్లకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.

15 బ్యాంకుల కార్యాలయాల ఏర్పాటు: రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరూ ప్రైవేట్ వ్యక్తుల వద్ద రుణాలు తీసుకునే పరిస్థితి ఉండకూడదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. వ్యవసాయం సహా ఏ అవసరం వచ్చినా బ్యాంకుల వద్దకు వెళ్లి రుణాలు తీసుకునే పరిస్థితి రావాలని, బ్యాంకర్లు ఆ దిశగా పని చేయాలన్నారు. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రంగానికి బ్యాంకర్లు విరివిగా రుణాలు ఇవ్వాలని, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు రుణాలు పెద్ద ఎత్తున ఇవ్వాలన్నారు. బడుగుల కోసం ప్రభుత్వాలుగా తాము చేయాల్సింది చేస్తున్నామని, బ్యాంకర్ల వైపు నుంచి సహకారం ఉండాల్సిందేనని అన్నారు.

డ్వాక్రా సంఘాలను బలోపేతం చేసిన విధంగానే, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్లను బలోపేతం చేయాలని రాజధాని అమరావతిని ఫైనాన్స్ సంస్థలకు కేంద్రంగా చేయాలని భావిస్తున్నానని తెలిపారు. బ్యాంకులు సహా వివిధ ఆర్థిక రంగ సంస్థలు కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయన్నారు. 15 బ్యాంకుల కార్యాలయాల ఏర్పాటుకు ఇటీవలే శంకుస్థాపన చేశామని, నిర్మాణాలు మరింత ఊపందుకుని త్వరితగతిన పూర్తి కావాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

టిడ్కో ఇళ్ల విషయంలో గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ అమలు చేయకపోవడం వల్ల లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ టిడ్కో ఇళ్లకు రుణాలు ఇచ్చేందుకు కూడా బ్యాంకర్లు అంగీకరించడం లేదని ఈ సమస్య పరిష్కారానికి తమ వైపు నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నాం, బ్యాంకర్లు కూడా సహకరించాలని కోరారు.

భూ రికార్డులకు పూర్తి స్థాయిలో భద్రత: డ్వాక్రా గ్రూపు బ్యాంక్ ఖాతాలపై 15 రకాల ఛార్జీలు వేస్తున్నారన్న చంద్రబాబు, బ్యాంకర్లు ఈ ఛార్జీలను తగ్గించాలన్నారు. భూ రికార్డులను ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని, గత ప్రభుత్వం 22ఏ పేరుతో భూ వివాదాలు సృష్టించిందని ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పుడు భూ రికార్డులకు పూర్తి స్థాయిలో భద్రత కల్పిస్తున్నామని భరోసానిచ్చారు. క్యూఆర్ కోడ్ ఇస్తూ పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాలు ఇస్తున్నామని వివరించారు. బ్యాంకర్లు కూడా బ్యాంక్ ఖాతాల కోసం క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెడితే బాగుంటుందేమోనని అభిప్రాయపడ్డారు. సచివాలయంలో ఎస్ఎల్బీసీ సమావేశం ముగిసింది. వివిధ రంగాలకు ఇచ్చే రుణాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు.

అంతకుముందు దావోస్ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్​తో పాటు మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్‌, అనిత, కొల్లు రవీంద్ర, సవిత, పార్థసారథి స్వాగతం పలికారు. పర్యటన విజయవంతం అయినందుకు సీఎంకు అభినందనలు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యేలు భాష్యం ప్రవీణ్, గద్దె రామ్మోహన్, యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, వర్ల కుమార్ రాజా, కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్, వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ కూడా సీఎంకు స్వాగతం పలికారు.

Last Updated : January 23, 2026 at 4:30 PM IST

CM CHANDRABABU NAIDU
CM CHANDRABABU SLBC MEETING
రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమావేశం
STATE LEVEL BANKERS MEETING
CM CHANDRABABU IN SLBC MEETING

