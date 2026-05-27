తెలుగుదేశం పుట్టుక, ప్రయాణం, ప్రస్తానం అన్నీ అద్భుతాలే: చంద్రబాబు
పసుపు జెండా చూస్తే ధైర్యం, నమ్మకం, భరోసా కలుగుతుంది - తెలుగుదేశంపై ప్రజల అభిమానం, ఆదరణ శాశ్వతం : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 11:40 AM IST
CM Chandrababu Naidu Speech in TDP Mahanadu 2026: మహానాడు అంటే కార్యకర్తల పండుగ అని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రారంభమైన మహానాడు కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ‘‘వర్చువల్ వల్ల వాహనాల జోష్ తగ్గిందే కానీ మీలో జోష్ తగ్గలేదు. క్లస్టర్ల నుంచి లక్షలాది మంది పాల్గొన్నారు. మారింది మీటింగ్ విధానమే, మహానాడు విధానాలు కాదు. మహానాడు అన్ని అంశాలపై చర్చించుకుందాం. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనను పరిచయం చేసింది టీడీపీ’ అని వెల్లడించారు.
తెలుగుదేశం పుట్టుక, ప్రయాణం, ప్రస్తానం అన్నీ అద్భుతాలేనని చంద్రబాబు అన్నారు. జాతీయ జెండా దేశానికి గౌరవం, పసుపు జెండా తెలుగువారి ఆత్మవిశ్వాసం అని, పసుపు జెండా చూస్తే ధైర్యం, నమ్మకం, భరోసా కలుగుతుందన్నారు. తెలుగుదేశంపై ప్రజల అభిమానం, ఆదరణ శాశ్వతమన్నారు. నిరంతరం ప్రజాస్వామ్యం కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేశామన్నారు. అరెస్టులు, వేధింపులు ఎన్ని జరిగినా ప్రజా పోరాటాలు ఆపలేదని, చంపేస్తామని బెదిరించినా జై తెలుగుదేశం అంటూ ప్రాణాలు వదిలిపెట్టిన వీరులున్న పార్టీ టీడీపీ అని చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు. చంద్రయ్య, నందం సుబ్బయ్య వంటి కార్యకర్తల బలిదానాలు పార్టీ ఎన్నటికీ మర్చిపోదన్నారు.
యువత కోసమే: ఒకప్పుడు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్పై మాట్లాడాాం కానీ ఇప్పుడు గేర్ మార్చి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్పై మాట్లాడుతున్నామన్నారు. నాడు ఒక్క ఐటీనే యువత తల రాత మార్చిందని గుర్తు చేశారు. తలసరి ఆదాయం, జీవన ప్రమాణాలు పెరిగాయన్నారు. ఏఐ, క్వాంటమ్, డేటా సెంటర్లు వంటివన్నీ రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. 23 నెలల్లో రూ. 23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 23 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని, ఎంవోయూలన్నీ పూర్తయితే ఇది సాధ్యమేనని చంద్రబాబు అన్నారు. ఏ ఆలోచన చేసినా, ఏ సంస్కరణ చేసినా యువత కోసమేనని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సాధారణ రైతు బిడ్డ నుంచి ప్రతిఒక్కరికి ఐటీ రంగంలో అవకాశాలు వచ్చాయన్నారు. ఐటీ రంగంలో మన బిడ్డలు సాధించిన విజయాలు చూస్తే ఆనందంగా ఉందన్న చంద్రబాబు, నాటి విజన్ 2020 - నేటి స్వర్ణాంధ్ర 2047 యువత కోసమేనన్నారు. యువగళంలో ఇచ్చిన హామీల కంటే అధికంగా అమలు చేస్తామని వివరించారు.
'మహిళల రక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఆడబిడ్డల జోలికి వస్తే అదే చివరి రోజు అని నిరూపించాం. గంజాయి, డ్రగ్స్పై అత్యంత కఠినంగా ఉన్నాం. సోషల్ సైకోల తాటతీసి మహిళల గౌరవాన్ని కాపాడతాం. ఆడబిడ్డలకు ఆర్థిక, సామాజిక గౌరవమిస్తున్నాం. ఎన్టీఆర్ హయాంలో మహిళలకు ఆస్తి హక్కు కల్పించాం. తల్లికి వందనం వంటి అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం. ఈ మహానాడును మహిళలకు అంకితం చేశాం.' -చంద్రబాబు
నేడు, రేపు మహానాడు - హైబ్రిడ్ విధానంలో 20 రాజకీయ తీర్మానాలపై చర్చ