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'నా కొత్త స్నేహితురాలు ఇదిగో' - ఎక్స్ వేదికగా పరిచయం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు!

ఐ మేడ్‌ ఏ లిటిల్‌ ఫ్రెండ్ టుడే అంటూ చంద్రబాబు పోస్ట్ - నెటిజన్ల కామెంట్లు , లైక్‌లతో చంద్రబాబు సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్‌ షేక్

Chandrababu New Little Friend Post
Chandrababu New Little Friend Post (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 10:12 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 10:39 AM IST

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Chandrababu New Little Friend Post : సోషల్‌ మీడియాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యాక్టివ్‌గా ఉంటుంటారు! రోజువారీ కార్యకలాపాలను పంచుకుంటుంటారు. కాకపోతే రోజూ పెట్టుబడులు, సమీక్షల గురించే పోస్టులు వస్తుంటాయి. అలాంటి చంద్రబాబు సోషల్ మీడియా ఖాతాలో "ఐ మేడ్‌ ఏ లిటిల్‌ ఫ్రెండ్ టుడే" అంటూ బుధవారం కనిపించిన ఓ పోస్ట్‌ అభిమానులు, నెటిజన్లను తెగ ఆకర్షించేసింది. ఆ పోస్ట్‌కు ఓ వీడియోను కూడా ట్యాగ్‌ చేశారు సీఎం. ఆ వీడియోలోని చిన్నారినే కొత్తఫ్రెండ్‌గా పరిచయం చేశారు. ఇప్పుడీ ఈ పోస్ట్ నెటిజన్ల కామెంట్లు , లైక్‌లతో చంద్రబాబు సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్‌ను షేక్ చేస్తున్నాయి.

వీడియోలో చంద్రబాబు ఆ పాపను ముద్దుచేయడం, ఆ చిన్నారి కూడా బోసినవ్వతో ఆయణ్ని ఆప్యాయంగా చూడడం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంది. కొత్త ఫ్రెండ్స్‌కు కామెంట్లు, లైక్‌ల రూపంలో అభిమానులు ఆల్‌దిబెస్ట్ చెప్పేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మీ చేతుల్లో సంతోషంగా ఉందని, కల్లాకపటం తెలియని పాప చెప్తోందంటూ కొందరు కాంమెట్ చేశారు. ఇద్దరు పసిపిల్లలు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నట్టు ఉందని మరికొందరు సరదా కామెంట్స్ పెట్టారు. స్నేహానికి ఏజ్‌బార్ ఉండదంటే ఇదేనేమో అంటూ కొందరు చమత్కరించారు.

సీఎం చంద్రబాబు బుధవారం గుంటూరు పర్యటన సందర్భంగా ఈ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. తక్కెళ్లపాడులోని లలిత ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రికి, డాక్టర్ రాఘవశర్మ, డాక్టర్ విజయ కుటుంబ సభ్యులు స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా రాఘవశర్మ మనవరాలిని చంద్రబాబు ఎత్తుకుని ముద్దు చేశారు. ఆ తర్వాత వాళ్ల అమ్మ ఎత్తుకోవటానికిి చేతులు చాపీనా వెళ్లలేదు. చిరునవ్వులు చిందిస్తూ సీఎం వద్దే ఉండిపోయింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి ఆ పాప తీరుపై ముగ్ధులయ్యారు. ఎంతలా అంటే కార్యక్రమం అనంతరం 'నాకు ఇవాళ కొత్త స్నేహితురాలు దొరికిందని' చంద్రబాబు ఎక్స్​ వేదికగా వీడియో పోస్ట్ చేశారు.

Chandrababu Inaugurates Lalitha Hospital : అంతకుముందు చంద్రబాబు లలితా గ్రూప్ నూతనంగా నిర్మించిన 600 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభించారు. ఆసుపత్రిలోని ముఖ్యమైన విభాగాలను పరిశీలించారు. అత్యాధునిక ఎంఆర్ఐ యంత్రాన్ని పరిశీలించి పనితీరు, ప్రయోజనాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆధునిక వైద్యపరికరాలు, ఏఐ సాంకేతికత వినియోగం, ఆన్‌లైన్‌లో రోగుల హెల్త్‌ రికార్డులు వంటి అంశాలపై ఆరా తీశారు. 32 విభాగాల్లో ఒకేచోట వైద్యసేవలు అందించేలా హాస్పిటల్​ను నిర్మించిన యాజమాన్యాన్ని ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు. లలితా ఆసుపత్రి ద్వారా పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.

ఆరోగ్యవంతులైన ప్రజలు సంపన్నమైన దేశాన్ని నిర్మిస్తారని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. రూ.వేల కోట్లు, ప్యాలెస్‌లు ఉన్నా ఆరోగ్యం లేకపోతే ఉపయోగం లేదని స్పష్టంచేశారు. ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్‌ స్థాపనే లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో సంజీవని ప్రాజెక్టు తీసుకువచ్చామని చెప్పారు. డిజిటల్‌ ఆరోగ్యకార్డుల ద్వారా ప్రపంచంలోని విజ్ఞానాన్ని, మంచి విధానాలను తీసుకొచ్చి 42 పరీక్షలు ఇంటివద్దే చేసి అక్కడే వైద్యం అందించేలా సంజీవని పనిచేస్తుందన్నారు. ప్రివెంటివ్, ప్రెడిక్టివ్, క్యూరేటివ్‌ విధానానికి శ్రీకారం చుట్టామని చంద్రబాబు వివరించారు.

మనిషికి ఆరోగ్యానికి మించిన ఆస్తి లేదని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఎంత సంపద ఉన్నా ఆరోగ్యం లేకపోతే లాభం ఉండదన్నారు. ఆహారమే ఔషధం కావాలని చెప్పారు. వంటిల్లు మందుల దుకాణంలా ఉపయోగించుకోవాలని పేర్కొన్నారు. మన తిండి, పరిసరాలు, ఆలోచించే విధానం, అలవాట్లు, వ్యాయామం ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయని వివరించారు. ఏపీని ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్‌గా తయారు చేయాలనేది తన ఆశయమని వెల్లడించారు. హెల్దీ, వెల్దీ, హ్యాపీ సొసైటీ రావాలంటే అన్ని వర్గాలూ కలిసి పనిచేయాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

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Last Updated : June 4, 2026 at 10:39 AM IST

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