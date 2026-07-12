సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్లో స్థానిక ఎన్నికలు - 'సర్' ముగిసిన వెంటనే నిర్వహిస్తామన్న సీఎం
సర్ ముగిసిన వెంటనే స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - ఈనెల 15న కూటమి పార్టీల సమన్వయ కమిటీ భేటీ ఉంటుందని వెల్లడి - టీడీపీ నేతలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 8:13 AM IST
CM Chandrababu on Local Body Elections in AP : ఓటరు జాబితాల సమగ్ర ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని పార్టీ శ్రేణులు సిద్ధంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సెప్టెంబరు నెలాఖరులో లేదా అక్టోబరులో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతాయన్నారు. కూటమి పార్టీల మధ్య అన్ని స్థాయిల్లో విస్తృత సమన్వయం ఉండాలని స్పష్టంచేశారు. కూటమి పార్టీల రాష్ట్రస్థాయి సమన్వయ కమిటీ సమవేశాన్ని ఈ నెల 15న నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. పార్టీ ఇన్ఛార్జులు లేని నియోజకవర్గాల్లో త్వరలోనే నియామక ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామన్నారు.
ఎన్టీఆర్ భవన్లో సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ ముఖ్య నేతలు, జోనల్ కోఆర్డినేటర్లతో జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా గొడ్డలి పార్టీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడం, ఓటర్ల జాబితాల సవరణ, పార్టీ బలోపేతం, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం వంటి అంశాలపై నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
కొందరి ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారశైలిపై అసంతృప్తి: రాయలసీమలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి, ఏర్పాటు చేస్తున్న పరిశ్రమలు, ఉపాధి అవకాశాలు వంటి అంశాలపై ‘రాయలసీమ రైజింగ్’ పేరుతో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని ఆదేశించారు. రాయలసీమలో ప్రభుత్వంపై ప్రజలు సానుకూల దృక్పథంతో ఉన్నారని, కొందరి ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారశైలిపై మాత్రం అసంతృప్తిగా ఉన్నట్టు సర్వేలు చెబుతున్నాయన్న విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. మరికొన్ని చోట్ల కూడా అలాంటి పరిస్థితి ఉందన్న సీఎం ఎమ్మెల్యేలకూ రీఓరియెంటేషన్ అవసరమన్నారు. ఆగస్టులో రెండు రోజుల వర్క్షాప్ నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.
ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో చొరవ: రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టిసారించిందని, శెట్టిపల్లి, వట్టిచెరుకూరు, కంగుంది, గూటుపల్లి గ్రామాల్లో దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న భూసమస్యల్ని పరిష్కరించామని సీఎం తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం 22A నిబంధన పేరుతో వివాదాల్లోకి నెట్టిన భూముల్ని దశలవారీగా క్లియర్ చేస్తున్నామని స్పష్టంచేశారు.
సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు ఇరిగేషన్ క్యాలెండర్ అమలు, యూరియా సరఫరాకు ప్రత్యేక యాప్, అన్నదాత సుఖీభవ నిధుల జమ, ఈ నెలలో చేయనున్న తల్లికి వందనం నిధుల విడుదల వంటి కార్యక్రమాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. ప్రభుత్వ పథకాల అమలుని క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించాలని, స్థానిక అధికారులు, ఉద్యోగులతో పార్టీ యంత్రాంగం సమన్వయం చేసుకుని ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో చొరవ చూపాలని సీఎం చెప్పారు.
గొడ్డలి పార్టీ చేసే దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలి: సామాజిక మాధ్యమాల్ని దుష్ప్రచారానికి, విద్వేష రాజకీయాలకు వేదికగా మారుస్తూ అశాంతిని రేకెత్తించేందుకు గొడ్డలిపార్టీ చేస్తున్న ప్రయత్నాల్ని కూటమి పార్టీల శ్రేణులు ఎప్పటికప్పుడు తిప్పికొట్టాలని చంద్రబాబు సూచించారు. దేశాన్ని, హిందూ మతాన్ని కించపరిచిన, మహిళలను మోసం చేసిన ఆరోపణల పై అరెస్టయిన బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అనే యూట్యూబర్కు గొడ్డలి పార్టీ అండగా నిలిచిందన్నారు. ఈ విషయాన్ని సమావేశంలో చంద్రబాబుకు నేతలు ప్రస్తావించారు. గొడ్డలి పార్టీ నేతలు సామాజిక మాధ్యమాన్ని విచ్చలవిడిగా వినియోగిస్తారని అన్నారు. సోషల్ సైకోల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. గొడ్డలి పార్టీ చేసే దుష్ప్రచారాన్ని గట్టిగా తిప్పి కొట్టాలన్న సీఎం చంద్రబాబు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రజలకు వాస్తవాల్ని వివరించాలని అన్నారు.
నిజాలంటే గొడ్డలి పార్టీకి భయం: కూటమి ప్రభుత్వం ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాల్ని నిర్మూలించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంటే, వైఎస్సార్సీపీ వాటిని మళ్లీ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని పలువురు నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. వాళ్లు రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారని, మన వాళ్లూ అదే స్థాయిలో స్పందించాల్సిన అవసరం లేదన్న చంద్రబాబు తప్పుడు ఆరోపణలను ఆధారాలతో ఖండించి వాస్తవాల్ని ప్రజలముందు ఉంచితే చాలని సీఎం స్పష్టంచేశారు. నిజాలంటే గొడ్డలి పార్టీకి భయమని చంద్రబాబు విమర్శించారు.
వాస్తవాలు ప్రజలకు అర్ధమైతే ఆ పార్టీ సంగతి వారే చూసుకుంటారన్నారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అక్రమ కేసులు బనాయించడం, అధికారం కోల్పోయాక అక్రమాలకు పాల్పడినవారిని వెనకేసుకురావడం గొడ్డలిపార్టీకి రాజకీయ సంస్కృతిగా మారిందని టీడీపీ నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. గొడ్డలి పార్టీ చేస్తున్న ఇలాంటి అరాచక చర్యల వల్ల సాధారణ జీవితాలు గడిపే వ్యక్తులతో పాటు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు కూడా జైళ్లకు వెళ్లిన ఘటనలను ప్రజలకు గుర్తు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
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గానకోకిల జానకి మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్