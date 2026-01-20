ఏఐలో లిక్టన్స్టైన్ దేశ పురోగతి ఆసక్తికరంగా ఉంది: సీఎం చంద్రబాబు
అక్కడ అన్నింటికీ ఆధారం ఈఐడీ - స్మార్ట్ దేశంగా అవతరించే దిశగా లిక్టన్స్టైన్ అడుగులు - ఆరోగ్య దస్త్రాలు, డ్రైవింగ్ లైసెన్సులూ డిజిటల్ రూపంలోనే
January 20, 2026
Liechtenstein is Taking Steps Towards Becoming a Smart Country: లిక్టన్స్టైన్ యూరోప్లోని చిన్న దేశాల్లో ఒకటి. అక్కడంతా డిజిటల్ పాలనే సాగుతోంది. కృత్రిమ మేధను సమర్థంగా వినియోగించుకుంటోంది. 2030 నాటికి ఎస్తోనియా దేశాన్ని వెనక్కి నెట్టి స్మార్ట్ కంట్రీగా అవతరించాలనేది లిక్టన్స్టైన్ దేశ లక్ష్యం. ఈ దేశ జనాభా 40,000 లోపే. విస్తీర్ణం 160 చదరపు కిలోమీటర్లు. కానీ, తలసరి జీడీపీలో ప్రపంచంలోనే 2వ స్థానంలో ఉంది. స్విట్జర్లాండ్, ఆస్ట్రియా సరిహద్దులుగా ఉండే ఈ దేశంలో అధికార భాష జర్మన్. కాగా కరెన్సీ స్విస్ ఫ్రాంక్ (CHF). చిన్న దేశం కావడంతో మార్పుల్ని త్వరితగతిన అందిపుచ్చుకుంటోంది. కొత్త సాంకేతికతల్ని ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించి, వేగంగా అమలు చేయగలుగుతోంది. ఏఐలో ఈ దేశ పురోగతి ఆసక్తికరంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. దాంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టినీ ఈ దేశం ఆకర్షించింది.
ఏఐ, సుస్థిరతను అన్ని రంగాల్లో కీలకం అంశంగా:-
- లిక్టన్స్టైన్లో ప్రతి ప్రభుత్వ సేవలోను కూడా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఉపయోగిస్తారు. తద్వారా పనిని వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. దీనికి 2011 నాటి ఈ-గవర్నమెంట్ చట్టం పునాది వేసింది.
- 2020 నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ గుర్తింపు (ఈఐడీ) విధానం తెచ్చారు. ఇది ఒక నంబరు మాత్రమే కాదు. స్మార్ట్ కార్డ్గా, యాప్ రూపంలోను కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయితే గనక ఈఐడీ ద్వారా మాత్రమే గుర్తించబడతారు. పెన్తో పత్రాల పై సంతకాలు చేయాల్సిన పని లేదు. డిజిటల్ సంతకమే చేయొచ్చు. దీనికి వేలిముద్ర,రహస్య పిన్, ఫేస్లాక్ తదితరాలు ఉపయోగించాలి. పలు రకాల ఫిజికల్ కార్డుల అవసరం లేదు.
- పన్నుల చెల్లింపు నుంచి లైసెన్స్లకు దరఖాస్తులు వంటివి ఇంటి నుంచే చేసేయొచ్చు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీరు వాటిని పంపిన సమయంలో ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇతరులు ఎవరైనా చూసినా అందులోని సమాచారం అర్థం కాని కోడ్ భాషలోకి వెంటనే మారుతుంది. ప్రభుత్వం మాత్రమే దాన్ని డీకోడ్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా జరిగే లావాదేవీలు అన్ని హ్యాక్ చేయడం అసాధ్యమే.
- 2023 నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ డోసియర్ (ఆరోగ్య రికార్డులు) సైతం ప్రారంభం అయ్యాయి. 2021 నుంచి ప్రభుత్వ సేవల పోర్టల్, 2022లో ఎలక్ట్రానిక్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సులను కూడా ప్రారంభించారు. డిజిటల్గా భవన నిర్మాణ అనుమతులు సైతం పొందవచ్చు. ఆరోగ్య రికార్డులు కూడా సురక్షితంగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు.
- సర్టిఫికెట్లు ఆన్లైన్లోనే జారీ చేస్తారు. వాణిజ్య రిజిస్టర్లు కూడా డిజిటలైజ్ చేశారు. హ్యాకింగ్, సైబర్ రక్షణలో భాగంగా 24 గంటలూ పని చేసే సైబర్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ సర్వీసు ఉపయోగిస్తున్నారు.
- డిజిటల్ రోడ్ మ్యాప్లో భాగంగా విద్య, సైబర్ సెక్యూరిటీ, పరిశోధన, డిజిటల్ పాలన, ఆరోగ్య సంరక్షణ, మౌలిక సౌకర్యాల పై దృష్టి పెట్టారు. నైపుణ్యం కలిగిన వారి కొరతను అధిగమించేందుకు డిజిటల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఏఐ, సుస్థిరతను అన్ని రంగాల్లో కీలకం అంశంగా పరిగణిస్తున్నారు.
2030 నాటికి తొలి స్థానం లక్ష్యంగా: డిజిటల్ పాలనలో 2 దశాబ్దాలుగా ఎస్తోనియా దేశం ప్రపంచానికే మార్గదర్శిగా ఉంది. అక్కడ 99 శాతం సేవలు ఆన్లైన్లోనే జరుగుతున్నాయి. పెళ్లి, విడాకులు, భూమి కొనుగోలు మినహాయిస్తే మిగిలిన కార్యకలాపాలు అన్నీ డిజిటల్లోనే అందుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ డిజిటల్ సూచీల్లోనూ ఇస్తోనియా మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. అలాంటి దేశాన్ని 2030 నాటికి వెనక్కి నెట్టి, తొలి స్థానానికి చేరాలి అనేది లిక్టన్స్టైన్ లక్ష్యం. 2030 నాటికి దీన్ని సాధించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
