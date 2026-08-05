ఎన్నికల హామీల్లో రెండు తప్ప మిగిలినవన్నీ అమలు చేశాం: సీఎం చంద్రబాబు
ఉద్యోగాలకు సబ్సిడీలు భరించాలి కాబట్టి దానిపై దృష్టిపెట్టామన్న సీఎం - ఆర్థిక పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 9:29 AM IST
CM Chandrababu on Election Promises : ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీల్లో రెండు తప్ప మిగిలినవన్నీ అమలు చేశామని, నిరుద్యోగులకు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉద్యోగ కల్పన లేదా భృతిపై కసరత్తు చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. మహిళలకు నెలనెలా సాయం అందించే అంశంపై దృష్టి పెట్టామని, హామీల అమలు చేయలేదని విమర్శించేవారు సీపీఎస్పై సమాధానం చెప్పాలన్నారు. సీపీఎస్ రద్దుచేసి ఉద్యోగులకు పాత పింఛను విధానం అమలు చేస్తామన్నారు. అది ఎందుకు చేయలేదని సీఎం ప్రశ్నించారు. మద్యపాన నిషేధం అమలు చేస్తామని ఎందుకు చేయలేదో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆర్థికశాఖ శ్వేతపత్రం విడుదల సందర్భంగా ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
సీఎం ఏమన్నారంటే: ఒకప్పుడు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్ (పీపీపీ) విధానం అంటే తనను ఎగతాళి చేశారని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ తర్వాత ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పేస్తారన్నారు. జేగురుపాడు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని అలాగే చేశామని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రంలో రూ.1.78 లక్షల కోట్ల విలువైన 390 ప్రాజెక్టులను పీపీపీ కింద చేపట్టామని, దేశంలోనే ఏపీ ఇందులో ముందంజలో ఉందన్నారు. "భోగాపురం ఎయిర్పోర్టును పీపీపీ ప్రాజెక్టు కాదా, అక్కడ వాళ్లే చేశామంటారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అభివృద్ధి వస్తుంది కాబట్టి పీపీపీ వద్దని అడ్డుకుంటారని" అని ముఖ్యమంత్రి దుయ్యబట్టారు.
డీఎస్సీపై కోడిగుడ్డుకు ఈకలు పీకుతున్నారు: మెగా డీఎస్సీని పూర్తి పారదర్శకంగా పూర్తిచేసినా కొందరు బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత ఐదేళ్ల కాలంలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా, యువత మనోభావాలను దెబ్బతీశారని విమర్శించారు. 15,941 టీచర్ పోస్టులు, 5,777 కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీ చేశామని సీఎం వెల్లడించారు.
లబ్ధిదారులెవరూ మౌనంగా ఉండటమే సమస్య: లబ్ధిదారులెవరూ మాట్లాడకపోవడమే ఈ దేశంలో సమస్యగా మారిందన్నారు. ఒకప్పుడు నెల్లూరు నుంచి తడ వెళ్లాలంటే 8 నుంచి 9 గంటల సమయం పట్టేదని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. ఆ తర్వాత స్వర్ణ చతుర్భుజి ప్రాజెక్టు ద్వారా మొదట ఆ రోడ్డు అభివృద్ధి చేశామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం జాతీయ రహదారులపై ప్రజలంతా ఇప్పుడు హాయిగా ప్రయాణిస్తున్నారని, కానీ లబ్ధిదారులు ఎవరూ ఆ మార్పుల గురించి మాట్లాడకపోవడం విచారకరమన్నారు.
టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో అత్యాధునిక టెక్నాలజీని మళ్లీ విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నామని, గత ప్రభుత్వంలో నిర్వీర్యమైన ఆర్టీజీఎస్ను పునరుద్ధరించామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు గొడ్డలి పార్టీ చేసే అకృత్యాలన్నీ సీసీటీవీల్లో దొరికిపోతున్నాయి అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
ఇంకా టేకాఫ్ అవ్వలేదు: రాష్ట్రంలో ద్రవ్యలోటు గురించి ఇప్పుడెవరూ మాట్లాడటం లేదని, జీఎస్డీపీ పెరుగుతున్నా ఆశించిన రాబడి రాకపోవడానికి వ్యవసాయంపైనే అధికంగా ఆధారపడటమే కారణమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. జీఎస్డీపీ అంతా పన్నుల్లోకి రాలేదన్నారు. మొదటిసారి 22 నుంచి 23% జీఎస్టీ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ఈ రెండేళ్లలో పడినంత కష్టం నా జీవితంలో ఎప్పుడూ పడలేదని, రాష్ట్రం అగాథంలోకి వెళ్లిపోయిందన్నారు.
ఇంకా టేకాఫ్ అవ్వలేదని సీఎం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో సమస్యలు లేవని చెప్పట్లేదని అన్నారు. ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజి పెంచామని స్పష్టం చేశారు. అందరూ రాష్ట్రాన్ని వెతుకుతూ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
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