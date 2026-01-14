ETV Bharat / state

కృష్ణా జలాలతో తిరుమల, తిరుపతి తాగునీటి ఎద్దడి తీర్చేలా! - రూ.126 కోట్ల ప్రాజెక్టుకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన

స్వగ్రామం నారావారిపల్లెలో సీఎం కుటుంబసభ్యులతో కలిసి సంక్రాంతి సంబరాలు - వివిధ పోటీల్లో పాల్గొన్న దేవాంశ్, ఆర్యవీర్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 7:14 AM IST

CM Chandrababu Celebrated Sankranti Celebrations with Family Members : శ్రీశైలం నుంచి వస్తున్న కృష్ణా జలాలతో తిరుమల, తిరుపతి తాగునీటి ఎద్దడి తీర్చేందుకు రూ.126 కోట్లతో చేపట్టిన పనులకు చంద్రగిరి మండలం మూలపల్లె వద్ద ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న(మంగళవారం) శంకుస్థాపన చేశారు. నీవా బ్రాంచి కాలువ నుంచి కల్యాణి రిజర్వాయర్, మూలపల్లె, కంటిమడుగు, వెంకట్రాయుని, నాగపట్ల చెరువులకు నీరు మళ్లించడం ద్వారా 1,150 ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరించడంతో పాటు, 5 లక్షల మంది ప్రజల తాగునీటి ఇక్కట్లు తీర్చే ఈ ప్రాజెక్టు శిలాఫలకాన్ని సీఎం ఆవిష్కరించారు.

ఎ.రంగంపేట నుంచి భీమవరం రోడ్డు నుంచి శేషాచల లింగేశ్వరస్వామి ఆలయం వరకు నిర్మించిన రహదారిని ప్రారంభించారు. రూ.4.27 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన విద్యుత్తు సబ్​-స్టేషన్​, నారావారిపల్లె సీహెచ్‌సీలో సంజీవని ప్రాజెక్టు, నైపుణ్య శిక్షణ భవనాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. తిరుపతిలోని రుయా ఆసుపత్రి ఆవరణలో రోగుల సహాయకుల వసతి భవనం, ఎస్వీయూలో బాలుర, బాలికల వసతి గృహాలను వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. ఎస్వీయూలో ప్రయోగశాల, అకడమిక్‌ భవనం 2వ అంతస్తు, ప్రహరీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ‘సంజీవని’ ప్రాజెక్టును చిత్తూరు జిల్లాకు విస్తరిస్తున్నట్టు సీఎం ప్రకటించారు. సోమవారం రాత్రి కుమారుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్‌తో కలిసి స్వగ్రామం నారావారిపల్లెకు వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు మంగళవారం గ్రామంలో నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాల్లో వేడుకల్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు.

దేవాంశ్, ఆర్యవీర్‌ ఆటలు చూసి మురిసి : నారావారిపల్లెలోని మైదానంలో ‘శాప్‌’ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు 14 రకాల క్రీడా పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో సమీప గ్రామాలకు చెందిన 74 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. మంత్రి లోకేశ్, బ్రాహ్మణిల కుమారుడు దేవాంశ్, విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్, తేజస్వినిల కుమారుడు ఆర్యవీర్‌ వారితో కలిసి పోయారు. కుర్చీలాట, లెమన్‌ అండ్‌ స్పూన్, గోనె సంచితో నడక తదితర పోటీల్లో దేవాంశ్, ఆర్యవీర్‌ పాల్గొన్నారు.

పోటీలు జరిగినంత సేపు చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి, లోకేశ్, బ్రాహ్మణి, నందమూరి వసుంధర ఉల్లాసంగా కనిపించారు. విజేతలకు చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి బహుమతులు పంపిణీ చేశారు. శ్రీభరత్, తేజస్విని పోటీలు, బహుమతుల ప్రదానోత్సవాన్ని వీడియో తీశారు. అంతకు ముందు టీటీడీ కల్యాణ మండపం ప్రాంగణంలో మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించగా ముఖ్యమంత్రి దంపతులు, బ్రాహ్మణి పరిశీలించారు.

అర్జీలు స్వీకరించి : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తొలుత ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. వారి సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. నారావారిపల్లె, కందులవారిపల్లె గ్రామస్థులను ఆయన ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించారు. భువనేశ్వరి మహిళలతో ముచ్చటించారు.

‘కేర్‌ అండ్‌ గ్రో’కు ప్రశంసలు : సీఎం చంద్రబాబు నారావారిపల్లెలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రకృతి వ్యవసాయ, చిరుధాన్యాల స్టాళ్లను పరిశీలించారు. అంగన్వాడీ చిన్నారుల్లో శారీరక, మానసిక లోపాలను గుర్తించి సరిదిద్దే ‘కేర్‌ అండ్‌ గ్రో’ కార్యక్రమాన్ని సీఎం ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా పిల్లలను ఆప్యాయంగా పలకరించారు.

గతంలో పశువులు 30 శాతమే చూలు కడుతుండగా ‘ఎద క్రమబద్ధీకరణ’ ప్రాజెక్టుతో అది 63 శాతానికి పెరిగిందని సీఎంకి కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్వర్‌ తెలిపారు. కార్యక్రమాల్లో చంద్రబాబు సోదరి హైమావతి, ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు, చంద్రగిరి, శ్రీకాళహస్తి, తిరుపతి ఎమ్మెల్యేలు పులివర్తి నాని, బొజ్జల సుధీర్‌రెడ్డి, ఆరణి శ్రీనివాసులు, శాప్‌ ఛైర్మన్‌ రవినాయుడు, తుడా ఛైర్మన్‌ దివాకర్‌రెడ్డి, మీడియా కోఆర్డినేటర్ శ్రీధర్‌వర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాలు - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం

స్వగ్రామం నారావారిపల్లె చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు - నేడు పలు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు

