సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయాలు - 'జలహారతి' ద్వారా పర్యవేక్షణ
AP irrigation projects review : సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్వహణకు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వ్యవస్థను తీసుకురానుంది. 36 ప్రాజెక్టులను రెండున్నరేళ్లలో పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:48 PM IST
రాష్ట్రంలో నిర్వీర్యమైన ఎత్తిపోతల పథకాలన్నింటినీ పునరుద్ధరించి వచ్చే జూన్ నాటికి నీటిని విడుదల చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమయ్యేలోగా 789 ఎత్తిపోతల పథకాల మరమ్మతులు పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్న 36 సాగునీటి ప్రాజెక్టులను వచ్చే రెండున్నరేళ్లలో పూర్తి చేయాలని నిర్దేశించారు. ప్రాజెక్టుల పూర్తికి నిధుల కొరత రానివ్వబోమని, పనులు నిర్ణీత గడువులోగా ముగించాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
సాగునీటి ప్రాజెక్టుల సామర్థ్యం పెంపు, ఎత్తిపోతల పథకాల నిర్వహణపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ మేరకు అమరావతిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో 789 ఎత్తిపోతల పథకాల పునరుద్ధరణకు రూ.632 కోట్ల 7 లక్షలు అవసరమవుతాయని అధికారులు వివరించారు. వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా 7 లక్షల 49 వేల ఎకరాలకు సాగునీటి సదుపాయం కల్పించవచ్చని తెలిపారు.
కార్పొరేషన్లో ప్రత్యేక విభాగం : ఎత్తిపోతల పథకాల నిర్వహణకు శాశ్వత వ్యవస్థ ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. జలహారతి కార్పొరేషన్ ద్వారా వీటి పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఇందుకోసం కార్పొరేషన్లో ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. అవసరమైతే ప్రతి జిల్లాకు ఒక చీఫ్ ఇంజినీర్ లేదా సూపరింటెండింగ్ ఇంజినీర్ను నియమించాలని ఆదేశించారు. మరమ్మతుల కోసం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన పూర్తి చేసిన వెంటనే టెండర్లు పిలిచి పనులు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు.
జలవనరుల శాఖ భూములను సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి వినియోగించుకునే అవకాశాలపై అధికారులు వివరించారు. శాఖ పరిధిలో అందుబాటులో ఉన్న 5,565 ఎకరాల్లో 4,061 ఎకరాలను ఇందుకోసం గుర్తించారు. ఈ భూముల్లో 877.3 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 84 ప్రాంతాలను గుర్తించగా, వాటిలో 110 ఎకరాలను సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లకు వినియోగించవచ్చని వివరించారు. వీటి ద్వారా మరో 25.8 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చని తెలిపారు. మొత్తంగా 4,171 ఎకరాల్లో సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తే 903.1 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.
సరఫరా జరిగేలా ప్రణాళిక : భూములతో పాటు కాలువలపై కూడా సౌర, జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవకాశాలను పరిశీలించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. సాగు సీజన్లో ఎత్తిపోతల పథకాలకు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా జరిగేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలన్నారు. అవసరానికి మించి ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ను గ్రిడ్కు సరఫరా చేసి ఆదాయం పొందే విధానాన్ని అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. రవాణా, విద్యుత్ ఉత్పత్తి, సౌర విద్యుత్, వ్యవసాయ రంగాలను అనుసంధానం చేయడం ద్వారా సంపద సృష్టికి అవకాశాలుంటాయని సీఎం వివరించారు.
జలవనరుల రంగంలోనూ నియంత్రణ వ్యవస్థ అవసరమని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. విద్యుత్ రంగంలో ఉన్న రెగ్యులేటరీ కమిషన్ తరహాలో వాటర్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఏర్పాటుపై అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. పోర్టులు, విద్యుత్ రంగాల్లో మాదిరిగా సాగునీటి రంగంలోనూ నియంత్రణ వ్యవస్థ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. గంగా-కావేరి నదుల అనుసంధానం వంటి భారీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రవాణా, విద్యుత్, పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ రంగాలకు నీటిని అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చని వివరించారు. వివిధ రంగాల అవసరాలకు అనుగుణంగా నీటి వినియోగంపై వాటర్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.
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