ఈనాం భూములకు 22ఎ నుంచి విముక్తి - త్వరలో చట్టం: సీఎం చంద్రబాబు
2027 మార్చి నాటికి రీసర్వే 2.0 ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశం - అనంతరం 1.12 కోట్ల పట్టా పాస్ పుస్తకాలు పంపిణీలు- 1.37 లక్షల ఎకరాలను 22ఏ నుంచి తొలగింపు నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 9:15 AM IST
CM Chandrababu Naidu Review Over Revenue Department: రాష్ట్రంలో భూముల రీ సర్వే 2.O ను 2027 మార్చి నాటికి పూర్తి చేసి 1.12 కోట్ల కొత్త పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. 1.37 లక్షల విలేజ్ సర్వీస్ ఈనాం భూములను 22ఏ నుంచి తొలగిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇతర సర్వీస్ ఇనాంలోని మరో లక్ష ఎకరాల భూములకూ విముక్తి కల్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా చట్టం తీసుకురావాలని సూచించారు. 2016 కు ముందు ప్రభుత్వ హౌసింగ్ స్కీంలో పట్టా పొందిన ప్రతి ఇంటికీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునే సౌలభ్యం కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు (Chandrababu) స్పష్టం చేశారు.
80 లక్షల పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ జరగాలి: రెవెన్యూ శాఖపై జరిగిన సమీక్షలో దాదాపు 75 లక్షల మంది పేద కుటుంబాలకు వరాలు ప్రకటిస్తూ సీఎం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. సర్వే పూర్తయిన 12 వందల 59 గ్రామాల్లో 9 లక్షల పాసు పుస్తకాలను ఈ ఏడాది జులై నాటికి పంపిణీ చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి రీ సర్వేతో పాటు పాసు పుస్తకాల పంపిణీ 100 శాతం పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు. 80 లక్షల పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ జరగాలని తేల్చిచెప్పారు. ఇందుకు నెలవారీ లక్ష్యాలు ఉండాలన్నారు.
సాయంగా నిలిచేందుకు చట్టం: పక్కాగా కార్యాచరణ అమలు చేయాలన్నారు. తప్పులకు ఆస్కారం లేకుండా పాసు పుస్తకాలు ఇవ్వాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. 2019లో సర్వీస్ ఈనాం భూములకు సంబంధించి నాడు ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసినప్పటికీ తరువాత వచ్చిన ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగా మరుగున పడిందని సీఎం విమర్శించారు. దురుద్దేశంతో గత ప్రభుత్వం దీనిని చట్టంగా మార్చకుండా లక్షల కుటుంబాలకు నష్టం చేకూర్చిందని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం వీరికి న్యాయం చేసేందుకు, సాయంగా నిలిచేందుకు దీనిపై చట్టం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
భూములకు రికార్డ్ లాకింగ్: 2016 ముందు పట్టా కలిగిన యజమాని నేరుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు, విక్రయించేందుకు, గిఫ్ట్ డీడ్గా ఇచ్చేందుకు సీఎం అవకాశం కల్పించారు. ఈ నిర్ణయం లక్షలాది పేదల కుటుంబాలకు ఆస్తిగా మారనుంది. రాష్ట్రంలో ఫ్రీ హోల్డ్ కింద 13.59 లక్షల ఎకరాల భూమి ఉండగా ఇందులో అర్హత కలిగిన 9.25 లక్షల ఎకరాలపై భూ యజమానులకు త్వరలో పూర్తిగా యాజమాన్య హక్కులు కల్పించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతీ రెవెన్యూ రికార్డును డిజిటలైజ్ చేయాలని, భూ యజమానికి మొబైల్కి సాఫ్ట్ కాపీ పంపించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఈ కేవైసీ అనంతరం రికార్డులను బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీతో భద్రపర్చాలని సూచించారు. భూ యజమానులు ఆధార్, ఈ కేవైసీ ఇచ్చి రికార్డ్ లాకింగ్ చేసుకోవచ్చన్నారు. దీని కారణంగా భూ యజమాని నాలెడ్జ్లో లేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ సాధ్యం కాదన్నారు. ప్రజల భూములకు రికార్డ్ లాకింగ్ రక్షణ కవచంగా ఉంటుందన్నారు.
