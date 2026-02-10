ETV Bharat / state

అనవసర చట్టాలను తొలగిస్తాం - వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే చర్యలు

సాంకేతికతతో ప్రజల జీవన ప్రమాణాల పెంపు - తొలిసారి లాభాల బాటలో విశాఖ ఉక్కు - బృందస్ఫూర్తిని మరింత సమర్థంగా చాటుకోవాలి - మంత్రులు, కార్యదర్శుల సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Naidu Review Meeting with Secretaries
CM Chandrababu Naidu Review Meeting with Secretaries
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 8:56 AM IST

CM Chandrababu Naidu Review Meeting with Secretaries : కాలం చెల్లిన చట్టాలు రద్దు చేస్తామని వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే ఇందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ కమిటీ వేసి అనవసర చట్టాలను తొలగిస్తోంది అని, దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మోడల్‌గా ఉండాలిని అన్నారు. అలాగే అధికారులు సాంకేతికను విరివిగా ఉపయోగించాలన్న చంద్రబాబు అప్పుడే మరింత మెరగైన ఫలితాలు వస్తాయన్నారు.

మహిళా భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసిన చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో 16 ఏళ్ల లోపు బాలబాలికలు సామాజిక మాధ్యమాలు వినియోగించకుండా నియంత్రించేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. అమరావతి సచివాలయంలో దాదాపు ఏడున్నర గంటల పాటు మంత్రులు, కార్యదర్శులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సుదీర్ఘ సమీక్ష నిర్వహించారు.

అనవసర చట్టాలను తొలగిస్తాం - వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే చర్యలు (ETV)

బృందస్ఫూర్తితో పనిచేయాలి: 19 నెలలుగా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నామన్న సీఎం సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీల అమలు సహా సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రతి నెలలో 2 సార్లు క్యాబినెట్‌ సమావేశాలు, ప్రతి మూణ్నెల్లకోసారి కలెక్టర్ల సదస్సు విధిగా నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఎస్‌ఐపీబీ, ఎస్‌ఐపీసీ నిర్వహించి పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనల్ని ఆమోదిస్తున్నామన్న చంద్రబాబు జిల్లాల్లోనూ ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులు, కలెక్టర్లు, కిందిస్థాయి సిబ్బంది వరకూ ఇదే బృందస్ఫూర్తితో పనిచేయాలని సీఎం కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేశారు.

అదే సమయంలో కాలం చెల్లిన చట్టాలు, నిబంధనలపై సమీక్షించి రద్దు చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. రానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కొత్తగా కేంద్రం తీసుకు వస్తున్న ఏఐ సావరిన్‌తో పాటు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ విధానాలు, టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకొని నిర్ధిష్ట ప్రణాళికతో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచుతామని సీఎం చెప్పారు. ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ నుంచి గేర్‌ మార్చి స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌కు చేరామన్నారు. ప్రజా సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించేలా పరిపాలనలో స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డెలివరింగ్‌ గవర్నెన్స్‌ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు.

సాంకేతిక యుగంలో ఉన్నామని మర్చిపోవద్దు: ప్రభుత్వ సమాచారమంతా సింగిల్‌ పోర్టల్‌లోకి తెచ్చామన్న చంద్రబాబు ఏఐ అప్లికేషన్‌ను వినియోగిస్తున్నామని తెలిపారు. అయితే ఇంకా కొందరు టెక్నాలజీ అంటే భయపడి పోతున్నారని, సరిగా వినియోగించట్లేదన్న సీఎం మనం సాంకేతిక యుగంలో ఉన్నామనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దని సూచించారు.

అంతర్జాతీయ ఉత్పత్తులను తయారు చేసేలా రైతుల్ని ప్రోత్సహించాలని సీఎం సూచించారు. ఉద్యాన సాగు రంగంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు తీసుకురానున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో సేద్యం దెబ్బ తిని, రైతుల ఆత్మహత్యలు పెరిగాయన్న ఆయన దీన్ని చక్కదిద్దుతున్నట్లు చెప్పారు. రైతులు, విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే, అందుకు కారణాలు ఆడిట్‌ చేయాలని తద్వారా ఆత్మహత్యల నివారణకు విధానపరమైన పరిష్కారాలు కనిపెట్టాలని సీఎం సూచించారు.

సామాజిక మాధ్యమాలు నియంత్రించేలా: శాంతి భద్రతలపై డీజీపీ, జిల్లా ఎస్పీలతో సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గాలన్నారు. పోలీసింగ్‌లో టెక్నాలజీని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించాలన్న సీఎం, గంజాయి సాగు ఉండేందుకు వీల్లేదని తేల్చి చెప్పారు. డీ-అడిక్షన్ సెంటర్లతో పాటు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రుల ద్వారా మద్యం, డ్రగ్స్‌కు బానిసలైన వారిని మార్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మహిళా భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. 16 ఏళ్ల లోపు బాలబాలికలు సామాజిక మాధ్యమాలు వినియోగించకుండా నియంత్రించేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

'ప్రభుత్వ సమాచారం అంతా సింగిల్ పోర్టల్​లోకి తెచ్చాం. ఏఐ అప్లికేషన్​ను వినియోగిస్తున్నాం. ఇంకా కొందరు టెక్నాలజీ అంటే భయపడి పోతున్నారు. సరిగా వినియోగించట్లేదు. మనం సాంకేతిక యుగంలో ఉన్నామనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. అంతర్జాతీయ ఉత్పత్తులను తయారు చేసేలా రైతుల్ని ప్రోత్సహించాలి.' - సీఎం చంద్రబాబు

ప్రభుత్వ శాఖలన్నీ కేంద్ర పథకాల ద్వారా వచ్చిన నిధుల్ని తక్షణం ఖర్చు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ల విషయంలో జిల్లా కలెక్టర్లు తక్షణం కేవైసీ చేపట్టాలని సీఎం అన్నారు. పీడీ ఖాతాల్లో ఉన్న అన్ క్లైమ్డ్ డిపాజిట్లు రూ.148 కోట్లను జిల్లా కలెక్టర్లు వినియోగించుకోవచ్చని సూచించారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల ద్వారా రాష్ట్రానికి రూ.26 వేల కోట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశామని వెల్లడించారు.

'స్పీడ్​ ఆఫ్​ డూయింగ్​ బిజినెస్​'కు అడ్డుపడే చట్టాలను సవరిద్దాం: సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ దేశానికి గేమ్‌ ఛేంజర్‌ - డిసెంబర్​ నాటికి తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్​: సీఎం చంద్రబాబు

