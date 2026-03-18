కార్యకర్తలు, ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉండాలి : సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు
తిరుపతి జిల్లా నేతలు, అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం - ఎమ్మెల్యేలు, ఇంఛార్జ్ మంత్రికి దిశా నిర్దేశం చేసిన చంద్రబాబు - పనితీరు ఆధారంగా ర్యాంకులను సీల్డ్ కవర్లో అందజేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 7:39 AM IST
CM Chandrababu Review Meet With Party Leaders in Tirupati District: యువకుడు, రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడని అవకాశమిస్తే ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్ వ్యవహరించిన తీరు దురదృష్టకరమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అసలు అలాంటి పార్టీలకు వెళ్లాల్సినంత అవసరం ఏమొచ్చిందని తిరుపతి జిల్లా నేతల వద్ద సీఎం చంద్రబాబు అన్నట్లు తెలిసింది. పార్టీని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే ఇలాంటి వాళ్లను మోయాలా? అని అభిప్రాయపడినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. గతంలో క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించిన వారు ఎంతటి పెద్ద వాళ్లైనా ఉపేక్షించకుండా చర్యలు తీసుకున్నానన్న సీఎం, విలువలు పాటించకుండా రాజకీయం చేయాలనుకోవడం సరికాదని తేల్చిచెప్పారు.
నేతలకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం: తిరుపతి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, ఇంచార్జ్ మంత్రితో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉండవల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో అర్ధరాత్రి వరకూ సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్, ఎస్పీ కూడా ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. నేతల భేటీలో ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్ వ్యవహారంపై సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు మరింత అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు. ప్రజల్లో ఉండే నాయకుడే సుదీర్ఘ రాజకీయాలు చేయగలరని అభిప్రాయపడ్డారు.
3 నెలల్లో సుపరిపాలనతో పాజిటివ్ పర్సెప్షన్ మరింత పెరగాలని సూచించారు. ఏ ఎమ్మెల్యే ఎన్నిసార్లు పేదల సేవలో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు, ఎన్ని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు, ఎన్ని ప్రజా దర్బార్లు పెట్టారు, ఎన్ని ప్రెస్ మీట్లు నిర్వహించారు, సోషల్ మీడియాలో ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారు, వైఎస్సార్సీపీ ఫేక్ ప్రచారాలను తిప్పకొట్టడంలో ఎంత మేర పనిచేస్తున్నారు వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన డేటాతో నేతలకు ముఖ్యమంత్రి నివేదికలు ఇచ్చారు. ప్రజాప్రతినిధులు ప్రస్తావించిన చిన్నచిన్న సమస్యల సత్వర పరిష్కారానికి నిధులు విడుదల చేయాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
నివేదికల ఆధారంగా సూచనలు: కేవలం ఎమ్మెల్యేల పనితీరే కాకుండా వివిధ విభాగాల్లో జిల్లాల్లో అధికారుల పనితీరుపైనా నివేదికల ఆధారంగా సీఎం ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. లా అండ్ ఆర్డర్, కీ పెర్ఫామెన్స్ ఇండికేటర్ లో నియోజకవర్గాల పనితీరుపైనా రివ్యూ చేశారు. ప్రభుత్వ విభాగాల పనితీరు, సిబ్బంది కొరత, సంక్షేమ హాస్టళ్ల నిర్వహణ, బస్సు సౌకర్యం, పారిశుధ్యం, లా అండ్ ఆర్డర్ అంశాలపై సర్వేల ఆధారంగా అధికారుల పనితీరుపై సమీక్ష జరిగింది. మైక్రో లెవల్లో వివిధ అంశాలపై నిర్మొహమాటంగా మంచి చెడులపై తన అభిప్రాయాలు చెప్పినట్లు తెలిసింది. మండల స్థాయి సమస్యలు, తాగు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, పెండింగ్లో ఉన్న నిర్మాణాలు, రోడ్లు, మున్సిపాలిటీల్లో లెగసీ సమస్యలు, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించే నిర్ణయాలపై చర్చ జరిగింది. తక్కువ ఖర్చుతో పూర్తి చేసి అందుబాటులో తెచ్చే ప్రాజెక్టులకు వెంటనే నిధుల విడుదలు చేయాలని సీఎం ఆదేశాలిచ్చారు.
ఎమ్మెల్యేల పనితీరు ఆధారంగా ర్యాంకులు: అంతేకాకుండా తక్కువ ఖర్చుతో పూర్తి చేసి అందుబాటులో తెచ్చే ప్రాజెక్టులకు వెంటనే నిధుల విడుదలకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలిచ్చారు. సంక్షేమ, అభివృద్ది కార్యక్రమాలతో అన్నిచోట్లా మార్పు కనిపిస్తోందని, పర్ఫెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై సానుకూల అభిప్రాయం పెంచేలా పనిచేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు మరింత అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం దిశా నిర్దేశం చేశారు. సమావేశం చివర్లో ఎమ్మెల్యేలు ప్రస్తావించిన పలు సమస్యల పరిష్కారానికి కావాల్సిన నిధులను మంజూరు చేశారు.
సీల్డ్ కవర్లో అందజేత: సంక్షేమ, అభివృద్ది కార్యక్రమాలతో అన్నిచోట్లా మార్పు కనిపిస్తోందని... పర్ఫెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తో ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై సానుకూల అభిప్రాయం పెంచేలా పనిచేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు మరింత అందుబాటులో ఉండాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 13 పార్లమెంట్ నేతలతో సీఎం సమీక్షలు ముగిశాయి. తన వద్ద ఉన్న వివిధ నివేదికలు, సర్వే రిపోర్టుల ఆధారంగా ఎమ్మెల్యేలకు, నియోజకవర్గాలకు ర్యాంకులను... సీల్డు కవర్ లో సీఎం అందించారు.
