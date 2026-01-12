పోలవరం పూర్తయితే దక్షిణ భారత్లో ఏ రాష్ట్రమూ మనతో పోటీపడలేదు: సీఎం చంద్రబాబు
మంత్రులు, కార్యదర్శులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - జీఎస్డీపీ, ఆర్టీజీఎస్, పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు తదితర అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చ, సూపర్ సిక్స్ ద్వారా సంక్షేమం, అభివృద్ధిని వేగంగా చేయగలిగామని ఉద్ఘాటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 4:41 PM IST
CM Chandrababu Review Meeting With Ministers: విధ్వంసమైన వ్యవస్థల నుంచి సుపరిపాలనను గాడిలో పెట్టామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సచివాలయంలో మంత్రులు, కార్యదర్శులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. జీఎస్డీపీ, ఆర్టీజీఎస్, పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు తదితర అంశాలపై ప్రధానంగా చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఈ అంశాలపై మంత్రులు, కార్యదర్శులు, జిల్లా కలెక్టర్లను ఉద్దేశించి సీఎం ప్రసంగించారు.
2025 ఏడాది మంచి ఫలితాలను ఇచ్చిందని, ప్రజల ఆశల్ని నిలబెట్టామనీ, వారిలో విశ్వాసాన్ని మళ్లీ కల్పించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అప్పు తీసుకునే వెసులుబాటు కూడా లేని పరిస్థితి నుంచి సూపర్ సిక్స్ ద్వారా సంక్షేమం, అభివృద్ధిని వేగంగా చేయగలిగామని చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు. ఈ ఏడాది కూడా మరింత కష్టించి పని చేద్దామని మంత్రులకు పిలుపునిచ్చారు.
స్త్రీశక్తి ద్వారా 3.5 కోట్ల ప్రయాణాలు: తల్లికి వందనం ద్వారా రూ.10,090 కోట్లను 67 లక్షల మంది విద్యార్ధుల తల్లుల ఖాతాలకు జమ చేశామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. అదే విధంగా స్త్రీశక్తి ద్వారా 3.5 కోట్ల ప్రయాణాలు మహిళలు చేశారన్న చంద్రబాబు, దీనికోసం ఇప్పటి వరకూ రూ.11,014 కోట్లు వ్యయం చేశామని సీఎం గుర్తు చేశారు. అన్నదాత సుఖీభవ ద్వారా 46 లక్షల మంది రైతులకు రూ.6,310 కోట్లు జమ చేశామని తెలిపారు.
రాష్ట్ర సచివాలయంలోని 5వ బ్లాక్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన మంత్రులు, సెక్రటరీలతో సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి వర్చువల్గా జిల్లా కలెక్టర్లు హాజరయ్యారు.#AndhraPradesh pic.twitter.com/9KHNCun9ZC— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) January 12, 2026
దీపం 2.0 ద్వారా 2 కోట్ల సిలిండర్లను ఇప్పటికి పంపిణీ చేయగలిగామనీ, అందుకుగాను రూ.2,684 కోట్లు వ్యయం చేశామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. ఏడాదిన్నరలో రూ.50,000 కోట్ల మేర సామాజిక పెన్షన్లను అందించటంలో సంక్షేమంలో సరికొత్త మైలురాయిని సాధించామని తేల్చి చెప్పారు. దాదాపు 70 వరకూ పెద్ద పథకాలు, కార్యక్రమాలు, పనులు చేశామని చంద్రబాబు తెలిపారు. అమరావతిని శ్మశానం, ఎడారని ఎగతాళి చేశారనీ, కానీ ఇదో స్ఫూర్తిదాయక ప్రాజెక్టు అని స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధిలో రైతులను భాగస్వాములను చేస్తున్నామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
పోలవరం అత్యద్భుత ప్రాజెక్టు: పోలవరం అత్యద్భుతమైన ప్రాజెక్టనీ, ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి అయితే దక్షిణ భారత్లో ఏ రాష్ట్రమూ మనతో పోటీ పడలేదని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. ప్రతీ ఏటా 3,000 టీఎంసీల మేర నీరు వృధాగా సముద్రంలోకి వెళ్తోందన్న సీఎం, పట్టిసీమ ద్వారా కృష్ణా డెల్టాకు నీరు ఇవ్వటం ద్వారా శ్రీశైలంలోని నీటిని పొదుపు చేసి రాయలసీమకు ఇస్తున్నట్లు వివరించారు. నల్లమల సాగర్ ద్వారా రాయలసీమ, ప్రకాశం తదితర ప్రాంతాలకు నీరు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఎవరికీ నష్టం లేదని తేల్చిచెప్పారు.
పుష్కరాల్లోగా పోలవరం నిర్మాణం!: ఎగువ నుంచి వదిలిన నీళ్లు పోలవరం నుంచి నల్లమల సాగర్కు తీసుకెళ్లి వాడుకుంటే తప్పేంటని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. పోలవరంలో మిగిలిన నీళ్లు తెలంగాణా రాష్ట్రం సైతం వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు. తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు కట్టినప్పుడు తానెప్పుడూ అడ్డు చెప్పలేదని స్పష్టం చేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలూ గోదావరి జలాలను సమర్ధంగా వినియోగించుకోవచ్చుననే అభిప్రాయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు వ్యక్తం చేశారు. పుష్కరాల్లోగా పోలవరం ప్రాజెక్టును నిర్మించి జాతికి అంకితం చేస్తామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు కూడా త్వరలోనే జాతికి అంకితం చేస్తామని చంద్రబాబు తెలిపారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను కేంద్ర సహకారంతో రూ.12,000 కోట్ల సాయంతో దానిని కాపాడుకున్నామని చెప్పారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల సెంటిమెంట్ ఆ ప్లాంట్ను నిలబెట్టి తీరుతామని తేగ్గేసి చెప్పారు. దేశంలోకి వచ్చిన విదేశీ పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం పెట్టుబడులు ఏపీకే వచ్చాయని వివరించారు. పెట్టుబడులకు ప్రధాన కేెంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మారిందని చంద్రబాబు అన్నారు. సీఐఐ ద్వారా చేసుకున్న ఒప్పందాలు అన్నీ సాకారం అయితే 16 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని వివరించారు.
ఎస్ఐపీబీ ద్వారా 8.74 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం కూడా ఇచ్చామనీ, వీటి ద్వారా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు వస్తాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. గూగుల్ 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులతో ఏఐ డేటా సెంటర్ను విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తోందని తెలిపారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రావటంలో కృషి చేసిన అధికారులు, ప్రభుత్వ విభాగాలను ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు అభినందించారు.
ఆరు నెలల్లో క్వాంటం కంప్యూటర్: అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీకి త్వరలో ఫౌండేషన్ వేస్తామనీ, ఆరు నెలల్లో క్వాంటం కంప్యూటర్ ఇక్కడి నుంచి పనిచేస్తుందని తేల్చి చెప్పారు. విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను గణనీయంగా తగ్గించగలిగామనీ, అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో 1.19 పైసల మేర యూనిట్ కొనుగోలు ధర తగ్గించటం లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని రిజర్వాయర్లలోనూ 970 టీఎంసీలను నింపగలిగామనీ, రాయలసీమలోనూ పెద్ద ఎత్తున నీటిని నిలిపామని చంద్రబాబు చెప్పారు.
రెవెన్యూ రికార్డులను ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రీసర్వే ప్రక్రియను కూడా వేగంగా చేపడుతున్నామని తెలిపారు. గతంలో ఎన్టీఆర్ మునసబు, కరణాల వ్యవస్థను రద్దు చేసి రెవెన్యూ విభాగాన్ని ప్రక్షాళన చేశారని వివరించారు. ఈ 2026 ఏడాదిలో ల్యాండ్ రికార్డులను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేస్తామని తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ విభాగంలోనూ పూర్తి పారదర్శకంగా రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ వేగంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
మంత్రులకు దిశానిర్దేశం: అంతేకాకుండా వీబీ జీ రామ్ జీ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని సమర్ధంగా వినియోగించుకోవాలని కమ్యూనిటీ ఆస్తులు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. 25 ఏళ్ల క్రితమే పీపీపీ విధానంలో జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం ప్రారంభమైందని గుర్తు చేశారు. ఇవాళ గిన్నిస్ రికార్డును సాధించే దిశగా రహదారుల నిర్మాణం జరుగుతోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. చేసిన పనులు సమర్ధంగా ప్రజలకు చెప్పుకోవటం ముఖ్యమని మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిపై ప్రజలకు అంత నమ్మకమని చంద్రబాబు పేర్కొ్న్నారు. ఇటీవల కాలంలో క్షేత్రాన్ని అపవిత్రం చేసే ప్రయత్నాలు జరిగాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరకామణిలో దొంగతనం జరిగితే సమర్దించే ప్రయత్నం చేశారని మండిపడ్డారు. కల్తీ నెయ్యితో ప్రసాదం తయారీ, ఖాళీ మద్యం బాటిళ్లను తిరుమలలో పెట్టడం లాంటి దుర్మార్గపు పనులకు పాల్పడ్డారని అరాచకవాదులను దుయ్యబట్టారు. దేవుడితో కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారనీ, ఇది చాలా బాధాకరమని చంద్రబాబు తీవ్రంగా ఖండించారు.
"అచంచలమైన విశ్వాసంతో ప్రగతి దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నాం. రానున్న కాలంలో సైతం సంక్షేమం, అభివృద్ధి వంటి కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతంగా నిర్వహించి ప్రజలందరి ఆదరాభిమానాలను అందుకోవాలి. సూపర్ సిక్స్ ద్వారా సంక్షేమం, అభివృద్ధిని వేగంగా చేయగలిగాం. ఈ ఏడాది సైతం మరింత కష్టించి పనిచేద్దాం" -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ విధానంలో వేగంగా సేవలందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు