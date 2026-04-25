ఇంధన కొరతపై సీఎం సమీక్ష- తక్షణ చర్యలకు ఆదేశం
పెట్రోల్ బంకుల మూసివేతపై సీఎం ఆరా - 10% అదనపు సరఫరాకు ఆయిల్ సంస్థల హామీ - ఇంధన సమస్య పరిష్కారానికి టోల్ఫ్రీ 1967
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 10:54 AM IST
CM Chandrababu Naidu Review Meeting on Petrol Diesel Shortage: రాష్ట్రంలో తలెత్తిన ఇంధన కొరతపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు గురువారం సమీక్షించారు. పలు జిల్లాల్లో పెట్రోల్ బంకులు మూతపడటంతో వాహనదారులు, రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సమస్యను తక్షణమే పరిష్కరించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని సీఎస్ సాయిప్రసాద్, పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకుని పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలన్నారు. పెట్రోల్ బంకుల యజమానులు, ఆయిల్ కంపెనీలతో మాట్లాడి సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని సూచించారు.
10 శాతం అదనపు ఇంధన సరఫరా: సీఎం ఆదేశాలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్తో ఫోన్లో చర్చించారు. స్టాక్ లేని బంకుల వివరాలను వెంటనే అందించాలని ఆదేశించారు. దీంతో రాష్ట్ర డీలర్ల అసోసియేషన్ జిల్లాల అధ్యక్షులకు సమాచారం పంపింది. స్టాక్ సమస్య ఉన్న డీలర్లు టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1967కు ఫోన్చేసి వివరాలు నమోదు చేయాలని పౌరసరఫరాల కమిషనర్ కోరారు. కాగా, గత ఏప్రిల్ కంటే 10 శాతం అదనపు ఇంధనాన్ని సరఫరా చేసేందుకు ఆయిల్ కంపెనీలు అంగీకరించాయి.
క్షేత్రస్థాయి నివేదిక: పెట్రోల్ డీలర్ల నుంచి ఏపీఎఫ్పీటీ అధ్యక్షుడు రావి గోపాలకృష్ణ, ప్రధాన కార్యదర్శి పేరం రవికుమార్ వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఆయిల్ కంపెనీల సరఫరా తీరుపై క్షేత్రస్థాయి నివేదికను కమిషనర్కు సమర్పించేందుకు అసోసియేషన్ కసరత్తు చేస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో ఇంధన కొరత ఉండబోదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
కొరతతో కష్టాలు: రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరత సెగలు పుట్టిస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో డీజిల్ కొరత వ్యవసాయ రంగాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. రబీ కోతలు ముమ్మరంగా సాగుతున్న తరుణంలో డీజిల్ దొరక్క వరికోత యంత్రాలకు ఆటంకం కలుగుతోంది. అటు ఆక్వా రైతులు, ఇటు వాహనదారులు చమురు కోసం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 10 ఎకరాల వరి కోయాలంటే యంత్రం కనీసం 10 నుంచి 15 గంటలు పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం రోజుకు 100 నుంచి 160 లీటర్ల డీజిల్ అవసరం. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని బంకుల్లో స్టాక్ లేకపోవడంతో యంత్రాలు షెడ్లకే పరిమితమయ్యాయి. ఉన్నచోట కూడా ఒక్కొక్కరికి 50 లీటర్లకు మించి ఇవ్వడం లేదు.