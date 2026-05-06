రాష్ట్రానికి తరగని ఆస్తి ఇనుప ఖనిజం: సీఎం చంద్రబాబు

గనులశాఖ అధికారులతో సీఎం సమీక్ష - రూ.1.9 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 1.52 లక్షల ఉద్యోగాలకు అవకాశం - ఇనుప ఖనిజం సద్వినియోగం అయ్యేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలన్న సీఎం

CM Chandrababu Naidu Review Meeting on Mines Department
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 9:42 AM IST

CM Chandrababu Naidu Review Meeting on Mines Department : రాష్ట్రంలోని ఇనుప ఖనిజ నిల్వలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకుని ఆదాయం, పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభించేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. గనుల శాఖపై ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో చంద్రబాబు సమీక్షించారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 17 ఐరన్ ఓర్ బ్లాకులకు గాను ఇప్పటికే కేటాయించినవి మినహా, మిగిలిన బ్లాకులను వివిధ సంస్థలకు కేటాయించాలని అధికారులకు సీఎం స్పష్టం చేశారు.

2030 నాటికి ఏడాదికి 30 మెట్రిక్ టన్నులు, 2035 నాటికి ఏడాదికి 113 మెట్రిక్‌ టన్నుల ఇనుప ఖనిజం ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా పనిచేయాలన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఐరన్ ఓర్ వినియోగం అనేది 4 రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని, రాష్ట్రాన్ని స్టీల్ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇనుప ఖనిజం లభ్యత అద్భుత అవకాశంగా ఉందని అన్నారు. ఈ రంగంలో రూ.1.90 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 1.52 లక్షల ఉద్యోగాలు సృష్టి జరుగుతుందని సీఎం అన్నారు. తక్కువ గ్రేడ్ మాగ్నటైట్ ఖనిజాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ప్రత్యేక విధానాన్ని రూపొందించాలని నిర్దేశించారు. ఖనిజాల అన్వేషణ వేగంగా చేపట్టడంతో పాటు, లీజుల అనుమతులు త్వరితగతిన మంజూరు చేసేలా అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.

ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెంచే దిశగా: రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,938 మిలియన్ టన్నుల వరకు ఐరన్ ఓర్ నిల్వలు కలిగి ఉండటంతో అధిక ఆదాయం పొందేందుకు అవకాశం ఉందని సీఎం అన్నారు. ఆర్సెలార్ మిట్టల్ నిప్పాన్ ఇండియా సంస్థ 17.8 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యంతో ఉక్కు కర్మాగారం ఏర్పాటు చేస్తుండగా, రాయలసీమలో జేఎస్‌డబ్ల్యు సంస్థ కూడా భారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయనుందని వెల్లడించారు. 2035 నాటికి వీటి సామర్ధ్యం ఏడాదికి 20 మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా ఉంటుందన్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలో ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెంచే దిశగా కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.

ప్రధాన ఖనిజ రాష్ట్రాల కంటే ఇది అత్యధిక వృద్ధి: 2025-26లో లక్ష్యాన్ని మించి గనుల శాఖలో 108 శాతం ఆదాయాన్ని ఆర్జించినట్టు అధికారులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు వివరించారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో గనుల శాఖ రూ3,416 కోట్లు ఆదాయం సాధించింది. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 32 శాతం అత్యధికంగా ఉంది. కర్ణాటక, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్, మధ్యప్రదేశ్,రాజస్థాన్ వంటి ప్రధాన ఖనిజ రాష్ట్రాల కంటే ఇది అత్యధిక వృద్ధి. 2026-27 సంవత్సరానికి గత ఏడాది కంటే 36 శాతం అధికంగా 4,650 కోట్ల లక్ష్యాన్ని సమీక్షలో నిర్ణయించారు. గనుల శాఖలో ఆదాయం పెంచేందుకు మైనింగ్ లీజుల ఆపరేషనలైజేషన్, లైమ్ స్టోన్ ఉత్పత్తి పెంపు, కొత్త లీజుల మంజూరు వంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు.

108 శాతం రాబడి: గనులశాఖ రాబడి పెరిగేలా చూసేందుకు అన్ని గనుల్లో తవ్వకాలు కొనసాగేలా చూడాలని సీఎం ఆదేశించారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో గనులశాఖ 108 శాతం ఆదాయం పొందినట్లు అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. ఆ ఏడాదిలో రూ.3,416 కోట్ల రాబడి వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. 2026-27లో రూ.4,650 కోట్లు లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. సమీక్షలో గనులశాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ప్రభుత్వ సలహాదారు సతీష్ రెడ్డి, గనులశాఖ కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా, ఏపీఎండీసీ ఛైర్మన్ ప్రవీణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

