ETV Bharat / state

భూవివాదాల్లో తలదూర్చితే పీడీ యాక్ట్‌ పెట్టండి: సీఎం చంద్రబాబు

కలెక్టర్లతో వివిధ అంశాలపై చర్చించిన సీఎం - వచ్చే భేటీలో భూ సమస్యలే తొలి ఎజెండా అని వెల్లడి, పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు కొరియర్‌లో పంపాలని స్పష్టం

CM Chandrababu Review
CM Chandrababu Review (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Review Meet With District Collectors: భూ వివాదాల పరిష్కారంలో రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు ఎవరైనా జోక్యం చేసుకుంటే సహించేది లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తేల్చి చెప్పారు. అవసరమైతే పీడీ యాక్ట్‌ పెట్టి జైల్లో వేస్తామని హెచ్చరించారు. విద్యుత్‌ ఛార్జీలు పెంచబోమని సీఎం మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగాలు పొందిన వారి పేర్లు ఇతర వివరాలను డ్యాష్‌ బోర్డులో ఉంచాలని సీఎం ఈ సందర్భంగా సూచించారు.

సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండు రోజుల కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్‌లో వివిధ అంశాలపై చర్చ జరిగింది. ఉగాది నాటికి పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ తీసుకొస్తామని సీఎం వెల్లడించారు. అదే విధంగా 22-A భూముల సమస్యల పరిష్కారానికి టార్గెట్‌ పెట్టుకుని పనిచేయాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకాలు ఇకపై కొరియర్‌ ద్వారా భూ యజమానులకు చేర్చాలని నిర్దేశించారు.

భూవివాదాల్లో తలదూర్చితే పీడీ యాక్ట్‌ పెట్టండి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

విశాఖ, అనకాపల్లి, విజయనగరం వంటి జిల్లాల్లో భూ కబ్జాలు, భూ ఆక్రమణలకు సంబంధించి రాజకీయ నాయకుల జోక్యంపై ఫిర్యాదులు వచ్చాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కలెక్టర్లు సదస్సులో తెలిపారు. వారితో సంబంధం లేకుండా సమస్యలు పరిష్కరించేలా చూడాలని కోరారు. రికార్డుల డిజిటలీకరణ అవసరాన్ని పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రస్తావించారు. ఏ సమస్య వచ్చినా వారితో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించాలని రెవెన్యూ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ కోరారు.

రాజకీయ నేతల జోక్యం పెరిగిందన్న పవన్‌: విశాఖ సహా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లోని పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లోని కొన్ని భూ వివాదాల్లో రాజకీయ నాయకుల ప్రమేయంపై ఫిర్యాదులొస్తున్నాయని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. రాజకీయ నాయకుల ప్రమేయం వల్ల అధికారులు ఏమీ మాట్లాడలేకపోతున్నారని సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పందించిన సీఎం భూ వివాదాల్లో రాజకీయ నాయకుల జోక్యాన్ని ఎంత మాత్రం సహించొద్దని ఆదేశించారు.

స్పీడ్ ఆఫ్ డెవలిరింగ్ గవర్నెన్స్ విధానానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. నెంబర్లు నమ్మనని ఆకస్మిక తనిఖీలకు వెళ్తానని కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులో సీఎం స్పష్టం చేసారు. ప్రజల సంతృప్తే అధికారుల పనితీరుకు కొలమానమని తేల్చి చెప్పారు. ఏప్రిల్ నుంచి సంక్షేమ క్యాలెండర్ అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.

వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఇంధన శాఖను భ్రష్ఠుపట్టించారని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు.ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం సౌర విద్యుత్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకునివస్తే దాన్ని వాడకుండా క్యాపిటల్‌ కాస్ట్‌ కింద రూ. 9,000 వేల కోట్లు చెల్లించారని అన్నారు. అంతేకాకుండా కేవలం ‘టారిఫ్‌ రూపంలోనే రూ. 32,166 కోట్లను పెంచారని వైఎస్సార్సీపీని దుయ్యబట్టారు.

రాజకీయ జోక్యాన్ని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నివారించాలన్న సీఎం జిల్లా కలెక్టర్లు ఎస్పీలు ఏ రాజకీయ జోక్యాన్నిఅంగీకరించొద్దని స్పష్టం చేశారు. పీపీపీ మెడికల్ కళాశాలలు నిర్మించేందుకు ముందుకు వస్తే అధికారంలోకి వచ్చాక జైల్లో పెడతామని కొందరు బెదిరించటం వారి రాజకీయ అజ్ఞానానికి పరాకాష్ట అని జగన్​ను ఉద్దేశించి సీఎం విమర్షించారు.

భవిష్యత్తులో నైఫుణ్యాభివృద్ధిదే కీలక పాత్ర అని సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. యువగళం ద్వారా దాదాపు 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని హామీ ఇవ్వగా ఇప్పటి వరకూ 4 లక్షల 50 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించామని సీఎం తెలిపారు.

సీఎం చంద్రబాబుకి ఎకనమిక్‌ టైమ్స్‌ బిజినెస్‌ రిఫార్మర్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌ అవార్డ్‌ను ప్రకటించడంపై మంత్రులు, కలెక్టర్లు, అదే విధంగా హెచ్​వోడీలు ఈ సందర్భంగా అభినందనలను తెలిపారు.

"పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకాలు ఇకపై కొరియర్‌ ద్వారా భూ యజమానులకు చేర్చాలి. ఉద్యోగాలు పొందిన వారి పేర్లు ఇతర వివరాలను డ్యాష్‌ బోర్డులో ఉంచాలి. ఉగాది నాటికి పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ తీసుకొస్తాం. అదే విధంగా 22-A భూముల సమస్యల పరిష్కారానికి టార్గెట్‌ పెట్టుకుని కలెక్టర్లందరూ పనిచేయాలి"-సీఎం చంద్రబాబు

రెవెన్యూ సేవలు మరింత సులభతరం కావాలి: సీఎం చంద్రబాబు

భూముల రీసర్వేలో మార్పులు - యజమాని రాకుంటే వీడియోకాల్‌

TAGGED:

CM CBN MEETING WITH COLLECTORS
భూ వివాదాలపై సీఎం చంద్రబాబు
CM CHANDRABABU REVIEW
CM CHANDRABABU ON LAND DISPUTES
CHANDRABABU ON LAND DISPUTES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.