స్వగ్రామం నారావారిపల్లె చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు - నేడు పలు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు
కుటుంబసభ్యులు, గ్రామస్తులతో కలసి సంక్రాంతి వేడుకల్లో పాల్గొననున్న సీఎం - స్వర్ణ నారావారిపల్లె సాకారమే లక్ష్యంగా ముందడుగు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 11:01 AM IST
CM Chandrababu Naidu Reached Naravaripalle for Sankranti Celebrations: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాకతో స్వగ్రామం నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి కోలాహలం ప్రారంభమైంది. కుటుంబసభ్యులు, గ్రామస్థులతో కలసి సంక్రాంతి సంబరాల్లో చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. పర్యటనలో భాగంగా స్వర్ణనారావారిపల్లె కార్యక్రమానికి సీఎం శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. తిరుపతి, చంద్రగిరి సమీపంలో రూ.126 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులకు నేడు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.
రహదారులు, ఇండోర్ స్టేడియం, నైపణ్య శిక్షణ కేంద్రం, పీహెచ్సీ, ఎస్వీయూలో వసతి గృహ సముదాయాలు, ఆస్పత్రుల్లో అదనపు వార్డులు, సౌకర్యాల గదులు, ఆలయాల మరమ్మతులు వంటివి ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. కల్యాణి డ్యాంతో పాటు మరో 4 చెరువులకు నీవా బ్రాంచి నుంచి నీటిని తరలించే ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సీఎం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం స్వగ్రామంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని గ్రామస్థులు తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్వగ్రామం నారావారిపల్లె చంద్రగిరి మండలంలోని ఉన్న కందులవారిపల్లె పంచాయతీతో పాటు ఎ.రంగంపేట, చిన్న రామాపురం పంచాయతీల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం చర్యలు చేపట్టారు. గత సంవత్సరం జులై నాటికి అన్ని గృహాలకు సౌర విద్యుత్తు కనెక్షన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 3 పంచాయతీల్లోని మొత్తం 2,161 గృహాల్లోనూ కుళాయి, గ్యాస్ కనెక్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబ సమేతంగా సొంతూరికి వచ్చినప్పుడు ‘స్వర్ణ నారావారిపల్లె’ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు. కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో అధికార యంత్రాంగం ప్రణాళిక సైతం రూపొందించింది. దానిని దశల వారీగా అమలు చేస్తోంది.
మా ఏరియాలో అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. సోలార్, తాగునీటి సరఫరా, రోడ్లు, చెరువులకు నీటి సదుపాయం, మేం అనుకున్నా దానికంటే 10 రెట్లు ఎక్కువగా చేస్తున్నారు. స్వర్ణ నారావారిపల్లె కింద మూడు పంచాయతీలను డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. మహిళల ఉపాధి కోసం కల్పించిన శిక్షణలు, టైలరింగ్, బ్యాగ్ల తయారీ, కారు డ్రైవింగ్ ప్రతి ఒక్కరినీ ఉత్సాహంగా ప్రోత్సాహించారు. స్వర్ణ నారావారిపల్లెలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ చేపట్టారు. మాకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సీఎం చంద్రబాబు అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. - గ్రామస్థులు
పాడి రైతులకు ప్రయోజనాలు: 2024 జూన్ నాటికి 3 పంచాయతీలలో రోజూ 4,246 లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం అది 6,236 లీటర్లకు పెరిగింది. గ్రామాల్లో 100 % చెత్త సేకరణ, వ్యర్థాల విభజన కూడా చేస్తున్నారు. తద్వారా 1,420 టన్నుల వారసత్వ వ్యర్థాల శుద్ధి చేశారు. దాంతో వర్మీ కంపోస్టు తయారు చేస్తున్నారు. దానిని రైతులకు అందిస్తున్నారు. ఇళ్లలో వినియోగించిన సౌర విద్యుత్తు మినహాయించగా, సగటున ప్రతినెలా 2,54,956 యూనిట్లు విద్యుత్ గ్రిడ్కు సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈ- ఆటోలు, టైలరింగ్, ట్యాక్సీల పంపిణీ, కుల వృత్తులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. తద్వారా 312 మందికి ఉపాధి కల్పించారు.
నీటి ఎద్దడి తీర్చేందుకు: మరోవైపు నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తిరుపతి నగరం, తిరుమలలో రూ.126 కోట్లతో తాగునీటి ఎద్దడి తీర్చే పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 5 లక్షల మందికి తాగునీటి కొరత తీరనుంది. దీనివల్ల నారావారిపల్లె సమీపంలోని మూలపల్లె చెరువుతో పాటు మరో 4 చెరువులు నిండనున్నాయి. ఫలితంగా 1,150 ఎకరాలకు ఆయకట్టుకు నిరంతరాయంగా సాగునీరు అందుతుంది.
