క్వాంటమ్ వ్యాలీగా అమరావతి - లక్ష మంది నిపుణుల తయారీ లక్ష్యం: చంద్రబాబు
దేశంలోనే తొలిసారి అతిపెద్ద క్వాంటమ్ విద్యాసదస్సు ద్వారా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్య కల్పనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం - ఆధునిక పరిశోధనల కేంద్రంగా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఉంటుందన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 1:06 PM IST
CM Chandrababu Naidu Quantum Talk with Tech Students : ప్రస్తుతం అందరూ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ గురించే ఆలోచిస్తున్నారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఆధునిక పరిశోధనల కేంద్రంగా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఉంటుందని చెప్పారు. దేశంలోనే తొలిసారి అతిపెద్ద క్వాంటమ్ విద్యాసదస్సు ద్వారా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్య కల్పనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. వేలాది టెక్ విద్యార్థులతో ఆన్లైన్లో ‘క్వాంటమ్ టాక్’ నిర్వహించిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. అన్ని రంగాల్లోనూ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ పని చేయబోతోందన్నారు. క్యూబిట్, వైసర్ సంస్థలతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
లక్ష మంది క్వాంటమ్ నిపుణులే లక్ష్యం : క్వాంటమ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కోసం 50 వేల మంది విద్యార్థులు, ఐటీ రంగ ఉద్యోగులు రిజిష్టర్ చేసుకున్నారు. వీరిలో 51 శాతానికి పైగా మహిళా టెక్ విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక రోడ్ మ్యాప్ను సీఎం చంద్రబాబు విద్యార్థులకు వివరించారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన 3 వేల మందికి తదుపరి స్థాయి శిక్షణ, వంద మందికి ఐబీఎం, టీసీఎస్ సహా సీడాక్లో శిక్షణ అవకాశాలు లభించాయి. ఏపీ నుంచి లక్ష మంది క్వాంటమ్ నిపుణుల్ని తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా క్వాంటమ్ ప్రోగ్రామ్ పని చేయనుందని సీఎం వెల్లడించారు.
తిరుపతిలో స్పేస్ సిటీ : 1970లో చైనా ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిందని, 1991లో భారత్లో ఆ సంస్కరణలు వచ్చాయన్నారు. ఆ తర్వాత ఎక్కడా వెనక్కి తిరిగి చూడలేదని తెలిపారు. వ్యవసాయ రంగంలో సంస్కరణలతో ఆర్థికాభివృద్ధికి ముందడుగు పడిందని సీఎం అన్నారు. హరిత విప్లవంతో దేశ స్థితిగతులు సమూలంగా మారాయని, ఆహార ధాన్యాల విషయంలో భారత్ స్వయం సమృద్ధి సాధించిందని చంద్రబాబు వివరించారు. సామాన్యుల సాధికారతే లక్ష్యంగా మోదీ ప్రభుత్వం సంస్కరణలు తీసుకొస్తోందని, విశాఖకు చాలా ఐటీ కంపెనీలు వస్తున్నాయన్నారు. భవిష్యత్తులో నాలెడ్జ్ ఎకానమీ, టెక్నాలజీకి ఆ నగరం చిరునామాగా మారబోతోందని, తిరుపతిలో స్పేస్ సిటీ ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు చంద్రబాబు వివరించారు.
'క్వాంటమ్ టాక్ బై సీఎం సీబీఎన్' : ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీని క్వాంటమ్తో పాటు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా మారుస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. వచ్చే 20 ఏళ్లలో రాష్ట్రాభివృద్ధిపై ఇప్పుడే కార్యరూపం ఇస్తున్నామన్నారు. అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ ద్వారా ఒక ఎకో సిస్టమ్ తయారీ లక్ష్యమని, హరిత, పారిశ్రామిక విప్లవాల కంటే టెక్నాలజీతో సేవల రంగంలో విప్లవం సాధించామని పేర్కొన్నారు. అమరావతి నాలెడ్జ్ ఎకానమీ, క్వాంటమ్ వ్యాలీగా ఉంటుందన్నారు.
అనంతపురం, కడప ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏరో స్పేస్ కేంద్రాలుగా ఉంటాయన్నారు. అతిపెద్ద పారిశ్రామిక కారిడార్లుగా విశాఖ-చెన్నై, చెన్నై-బెంగళూరు మారబోతుందన్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా సంస్కరణలతో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతున్నామన్నారు. డిజిటల్ ఇండియా, జీఎస్టీ లాంటి సంస్కరణలతో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతున్నట్లు సీఎం వివరించారు.
రూ.వంద కోట్లు నజరానా: క్వాంటం టెక్నాలజీ ద్వారా ఎవరైనా నోబుల్ ప్రైజ్ అందిపుచ్చుకుంటే వారికి వంద కోట్లు నజరానా ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. వ్యక్తిగత ఔషధాలు, ప్రివెంటివ్, క్యురేటివ్ హెల్త్ను క్వాంటం అప్లికేషన్ల ద్వారా అందించే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. సామర్ధ్యాలు, వేగం, కచ్చితత్వం లాంటివి క్వాంటం టెక్నాలజీ ద్వారా సాధించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఓ ట్రాన్సఫర్మేషనల్ ఛేంజ్ క్వాంటం ద్వారా సాధించేందుకు ఆస్కారం ఉందని తెలిపారు. ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ ను భారతీయులు అందిపుచ్చుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఏ సాంకేతికత అయినా విప్లవమైనా ఏపీ సారధ్యం వహిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
'ప్రస్తుతం అందరూ క్వాంటమ్ గురించే ఆలోచిస్తున్నారు. డీప్టెక్ హబ్గా తీర్చిదిద్దేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నాం. అమెరికాకు సిలికాన్ వ్యాలీ మాదిరిగానే భారత్కు క్వాంటమ్ వ్యాలీ. క్వాంటమ్ వ్యాలీగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దుతున్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి నలుగురు ఐటీ నిపుణుల్లో ఒకరు భారతీయులే, అందులో ఏపీ నుంచి వెళ్లిన వారే అధికంగా ఉన్నారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంతో మనదేశం అగ్రశ్రేణి ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతుంది, 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారవుతుంది.' - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
కుటుంబానికి ఒక ఐటీ నిపుణుడు: సైబరాబాద్ నిర్మాణం ద్వారా హైదరాబాద్ ఐటీ గ్లోబల్ హబ్గా ఎదిగిందని, విశాఖలోనూ ఇప్పుడు గూగుల్ అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయబోతోందన్నారు. గతంలో ఐటీఈఎస్ లాంటి సేవలను వివిధ దేశాలకు ఇక్కడినుంచే అందించామన్నారు. ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఇక్కడ నుంచే సీ కేబుల్ లాంటి వ్యవస్థ కూడా ఏర్పాటవుతుందన్నారు. 30 ఏళ్ల క్రితం ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక ఐటీ నిపుణుడు ఉండాలని పిలుపునిచ్చానని, ఆ విజన్కు ముందుకొచ్చారు, ఇవాళ వారంతా సంతోషంగా ఉన్నారన్నారు.
విద్యార్థులతో వైసర్ , క్యూబిక్ సంస్థల ప్రతినిధులు: క్వాంటమ్ టాక్ కార్యక్రమంలో వైసర్ క్యూబిక్ సంస్థల ప్రతినిధులు, వేలాది మంది టెక్ విద్యార్థులు వర్చువల్ గా హాజరయ్యారు. ఐఐటీ చెన్నై, తిరుపతి డైరెక్టర్లు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో చేపట్టబోయే ప్రాజెక్టులను వైసర్, క్యూబిక్ సంస్థల ప్రతినిధులు విద్యార్థులతో పంచుకున్నారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీతో భవిష్యత్తులో రాబోయే మార్పులను ఐఐటీ చెన్నై డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కామకోటి వివరించారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, ఏర్పాటుకు వేగంగా చేపడుతున్న చర్యలను ప్రశంసించారు. నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ తరఫున ఏపీలోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు టీచింగ్ ల్యాబ్ల ఏర్పాటులో తోడ్పాటు అందిస్తామని కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ కార్యదర్శి అభయ్ కరాందికార్ తెలిపారు.