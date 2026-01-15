ETV Bharat / state

ప్రతి ఒక్కరి జీవన ప్రమాణాలు, ఆదాయం పెరగాలి: సీఎం చంద్రబాబు

నాలెడ్జ్‌ హబ్‌గా మార్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్న సీఎం - పంట దిగుబడి వచ్చి రైతులు ఆనందంగా ఉండే సమయమే సంక్రాంతి అని గుర్తు చేసిన చంద్రబాబు, ప్రకృతిని ఆరాధించడం మన సంస్కృతి అని వెల్లడి

CM Chandrababu Press Conference
CM Chandrababu Press Conference (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 10:25 PM IST

3 Min Read
CM Chandrababu Press Conference In Naravaripall: రాష్ట్రాన్ని నాలెడ్జ్‌ హబ్‌గా మార్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. నారావారిపల్లెలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పంట దిగుబడి వచ్చి రైతులు ఆనందంగా ఉండే సమయమిదని చంద్రబాబు అన్నారు.

సంక్రాంతి రోజు పెద్దలను తలచుకోవడం మన సంప్రదాయం, ప్రకృతిని ఆరాధించడం మన సంస్కృతి అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అందుకే పశువుల పండుగను నిర్వహించుకుంటామని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. 2047లోగా స్వర్ణాంధ్ర సాధనకు కృషి చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాల మేరకు పనిచేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరి జీవన ప్రమాణాలు, ఆదాయం పెరగాలని సీఎం గుర్తు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని చంద్రబాబు అన్నారు.

పీ-4కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్న సీఎం: అందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఉంటేనే సంపదకు విలువ ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. రాష్ట్ర సంపద పెంచేందుకు కృషి చేస్తున్నామనీ, అందుకే పీ-4కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ప్రస్తావించారు. దాదాపు 10 లక్షల మందిని పీ4 కిందకు తీసుకొచ్చామనీ, మన ఆరోగ్యం, ఆహారం, తాగునీరు, ఆలోచనల్లోనే ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. సంజీవని ప్రాజెక్టును ఈ ఏడాది రాష్ట్రమంతా అమలు చేస్తామనీ, ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యం గురించి రికార్డు తయారు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

సోలార్‌ విద్యుత్‌ను మరింత ప్రోత్సహిస్తామనీ సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. అన్ని పంపుసెట్లకు కుసుం కింద సోలార్‌ పరికరాలు అందిస్తామని ఆయన తెలియజేశారు. మిగతా కరెంట్‌తో వాహనాలు కూడా ఛార్జింగ్‌ చేసుకోవచ్చునని వివరించారు. నేచురల్‌ ఫార్మింగ్‌కు ప్రాధాన్యం ఇస్తామని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. పంటలకు జీవామృతాన్ని కూడా డ్రోన్‌ ద్వారా ఇస్తున్నామనీ, కేర్ అండ్‌ గ్రో కార్యక్రమం కింద అంగన్వాడీలకు శిక్షణ ఇస్తు్న్నామనీ గుర్తు చేశారు. అనారోగ్య సమస్యలను బాల్యంలోనే గుర్తించి చికిత్స అందిస్తామని పేర్కొన్నారు.

వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్‌గా తిరుపతి: ఎక్కడికక్కడ ఆదాయం పెంచుతామనీ, పారిశ్రామికవేత్తలను తయారు చేస్తామనీ సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. తిరుపతిలో హోమ్ స్టే భవనాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తామనీ, అవిరాల చెరువు రూపురేఖలు మారుస్తామనీ, అవిరాల చెరువును హైదరాబాద్‌ ట్యాంక్‌ బండ్‌ కంటే అందంగా మారుస్తామని పేర్కొన్నారు. తిరుపతి త్వరలో వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్‌గా తయారవుతుందనీ, అమరావతి, విశాఖ, తిరుపతిని మెగా సిటీలుగా మారుస్తామనీ వివరించారు. భూ రికార్డులను బ్లాక్‌చైన్ టెక్నాలజీతో పటిష్టంగా తయారుచేస్తామన్నారు. 2027లోగా భూ సమస్యలు లేకుండా చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

ప్రతి పల్లె పండుగ శోభతో కళకళలాడుతోందని చంద్రబాబు అన్నారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధితో సుపరిపాలనకు నాంది పలికామన్నారు. ఉద్యోగులకు 60 నెలల పెండింగ్‌ డీఏలు ఇచ్చామని సీఎం తెలిపారు. నీరు-చెట్టు బిల్లులు చెల్లించామన్నారు. ఈ ఏడాది విద్యుత్‌ ఛార్జీలు తగ్గించేలా ప్రణాళికలు చేపట్టినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. అన్ని వర్గాలు ఆనందంగా ఉండాలనేది కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టే కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చంద్రబాబు ప్రజా ప్రతినిధులకు, నేతలకు పిలుపునిచ్చారు.

పండుగ శోభలో పల్లెలు: రాష్ట్ర ప్రజల అవసరాలు తీర్చామనీ, ఆకాంక్షలు నెరవేరుద్దామని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. సంక్రాంతి సంబరాలతో రాష్ట్రంలోని ఊళ్లన్నీ వెలిగిపోతున్నాయని చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి పల్లె పండుగ శోభతో కళకళలాడుతోందని సీఎం అన్నారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధితో సుపరిపాలనకు నాంది పలికామని గుర్తు చేశారు. ఉద్యోగులకు 60 నెలల పెండింగ్‌ డీఏలు ఇచ్చామని పేర్కొన్నారు. నీరు-చెట్టు బిల్లులు చెల్లించామని వివరించారు. ఈ ఏడాది విద్యుత్‌ ఛార్జీలు తగ్గించేలా ప్రణాళికలు చేపట్టామని చంద్రబాబు తెలియజేశారు.

నారావారిపల్లెలో సీఎం చంద్రబాబు సంక్రాంతి వేడుకలు - పాల్గొన్న కుటుంబసభ్యులు

నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాలు - కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు

