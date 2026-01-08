ETV Bharat / state

మహిళల శక్తి నాకు తెలుసు - ఆన్‌లైన్‌లో పొదుపు సంఘాలకు రుణాలు: చంద్రబాబు

పొదుపు సంఘాలను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం - ఆన్‌లైన్‌లోనే పొదుపు సంఘాలు రుణాలు తీసుకునే సదుపాయం వస్తుంది - ఎక్కువ తలసరి ఆదాయం పొందేది మన తెలుగువారి కుటుంబాలే అని తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Participated in National Saras Mela in AP
CM Chandrababu Participated in National Saras Mela in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 8:24 PM IST

CM Chandrababu Participated in National Saras Mela in AP : ఏడాదిలో లక్షమంది డ్వాక్రా మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా చేసిన ఘనత కూటమి ప్రభుత్వానిదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. మహిళా సంఘాలను సమర్ధవంతంగా తీర్చిదిద్ది, వన్‌ ఫ్యామిలీ వన్‌ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌ చేయడమనే తన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. గుంటూరులో నిర్వహిస్తున్న జాతీయ సరస్‌ మేళాలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.

ప్రదర్శనలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సీఎం స్వయంగా పరిశీలించారు. ఒక స్టాల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మాడుగుల హల్వా రుచి చూసి టేస్ట్‌ బాగుందని నిర్వాహకులను అభినందించారు. అనంతరం స్వయం సహాయక సంఘాల ఉత్పత్తులను సీఎం ఆసక్తిగా తిలకించారు. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, రాష్ట్ర మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాధవి, జిల్లా కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

మహిళల శక్తి నాకు తెలుసు - రూ.26వేల కోట్ల నిధిని పొదుపు సంఘాలు ఏర్పాటు చేశాయి: చంద్రబాబు (ETV)

మార్చిలో మళ్లీ డ్వాక్రా మహిళలను కలుస్తా : ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, మార్చిలో మళ్లీ డ్వాక్రా మహిళలను కలుస్తానని, అప్పటిలోగా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అలాగే మహిళలకు ఫ్రీగా బస్సులో తిరిగే అవకాశం కూటమి ప్రభుత్వం కల్పించిందని గుర్తు చేశారు. రూ.26వేల కోట్ల నిధిని పొదుపు సంఘాలు ఏర్పాటు చేశాయన్నారు. రూ.5,200 కోట్లు కార్పస్‌ ఫండ్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నారని తెలిపారు.

"పొదుపు సంఘాలను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. ఆన్‌లైన్‌లోనే పొదుపు సంఘాలు రుణాలు తీసుకునే సదుపాయం వస్తుంది. నా మాట విన్న కుటుంబాలు ఇప్పుడు బాగుపడ్డాయి. ఎక్కువ తలసరి ఆదాయం పొందేది మన తెలుగువారి కుటుంబాలే. ఎక్కువ సంపాదనతో పార్లమెంట్‌లో నంబర్‌వన్‌ ఎంపీగా పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ ఉన్నారు. కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ కూడా మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయి మంత్రి అయ్యారు. దేశంలోని బెస్ట్‌ ప్రాక్టీసెస్‌ను ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. పొదుపు సంఘాల్లో కోటి 13 లక్షల మంది ఉన్నారు. మహిళల శక్తి నాకు తెలుసు. మన రాష్ట్రంలోని మహిళలు, ఉత్తర భారతదేశంలోని మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చారు" అని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

300కు పైగా స్టాళ్లు ఏర్పాటు : ఈ సరస్ మేళాలో కుండలు తయారీ స్టాల్‌ను సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే తన భర్తకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని స్టాల్ నిర్వహకురాలు సీఎంతో చెప్పారు. దీంతో ఆమె సమస్యను తెలుసుకుని వెంటనే రూ.6 లక్షల సీఎం సహాయ నిధి నుంచి చంద్రబాబు మంజూరు చేయించారు. గుంటూరు నగర శివారులో నల్లపాడు రోడ్డులో ఏర్పాటు చేసిన జాతీయస్థాయి సరస్‌ మేళా ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 18 వరకు నిర్వహిస్తారు. ఈ సరస్‌ మేళాలో 300కు పైగా స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. సరస్‌ మేళాలో పొదుపు సంఘాల మహిళలు తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించేందుకు అవకాశం కల్పించారు.

