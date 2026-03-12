ETV Bharat / state

టూరిజంపై దృష్టి పెట్టాలి - సంపద సృష్టి అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవాలి: చంద్రబాబు

కంభం చెరువు ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మానవ నిర్మిత నీటి వనరు - పాపికొండలు, గండికోట భారత్​కే గ్రాండ్ కాన్యన్, సూర్యలంక మరో గోవాగా తయారవుతుందన్న సీఎం

CM Chandrababu Naidu Participated in 6th Collectors Conference (ETV Bharta)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 2:23 PM IST

CM Chandrababu Naidu Participated in 6th Collectors Conference: వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నీటిని సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటేనే మంచి ప్రయోజనాలు పొందగలమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. రాబోయే తరాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సహజ వనరులను అందించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైనే ఉందని సీఎం పేర్కొన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో 2వ రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం పెట్టుబడులు, వైద్యం, సూపర్‌ సిక్స్‌ - సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలు, విద్య-నైపుణ్యాభివృద్ధి తదితర అంశాలపై అధికారులతో చర్చించారు. జిల్లాల వారీగా పెట్టుబడులు, ఉద్యోగ అవకాశాలను సీఎం అధికారులకు వివరించారు.

అమరావతిలో క్రియేటివ్ సిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఏపీలో ఆతిథ్య రంగానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నందున ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను సూచించారు. దానికోసం 50 వేల హోటల్ గదులు సిద్ధం కావాలన్నారు. ఏమీ లేని ప్రాంతాల్లోనే కొన్ని దేశాల్లో టూరిజం అభివృద్ధి చేస్తున్నారన్న సీఎం, ఏపీలో అనేక చరిత్రాత్మక ప్రాంతాలు ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నందున, వాటిని అభివృద్ధి చేసే అంశంపై దృష్టి పెట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

టూరిజం అభివృద్దిపై దృష్టి పెట్టాలి-సంపద సృష్టించేందుకు ఉన్న అన్ని అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవాలి: సీఎం (ETV Bharat)

పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులపై కీలక సమీక్ష: యుద్ధ ప్రభావాల దృష్ట్యా, విదేశాల కంటే స్థానికంగా ఉండే పర్యాటకానికి పెద్దఎత్తున ఆకర్షణ పెరుగుతుందని సీఎం తెలిపారు. పాపికొండలు, గండికోట, భారత్​ గ్రాండ్‌ కెన్యాన్‌, సూర్యలంక మరో గోవాగా తయారవుతుందన్నారు. తిమ్మమ్మ మర్రిమాను వద్ద మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తే మంచి పర్యాటక ప్రాంతంగా మారుతుందని సూచించారు. కంభం చెరువు ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మానవ నిర్మిత నీటి వనరని అన్నారు. ఏఐ, ఫిలిం, కంటెంట్ క్రియేషన్ పరిశ్రమలకు పెద్ద పీట వేస్తామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో క్రియేటివ్ ఎకానమీ పెరిగేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

‘రాష్ట్రాన్ని పారిశ్రామిక హబ్‌గా మార్చేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. సంపద సృష్టించేందుకు ఉన్న అన్ని అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవాలి. స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌లో ఎలా ఉన్నామో జిల్లాల వారీగా వివరాలు ఉండాలి. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పెట్టుబడులకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఉన్న కంపెనీలు కూడా పారిపోయిన పరిస్థితి అందరం చూశాం. వనరులు ఉన్నా సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకోవాలి. లేదంటే వ్యర్థమే.’ -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌లో జిల్లా కలెక్టర్లు పోటీ పడాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్​లో జిల్లాల వారీగా ర్యాంకులిస్తామని తెలిపారు. పెట్టుబడులు రాబట్టడం వాటిని గ్రౌండ్ అయ్యేలా చూడడంలో కలెక్టర్లు ప్రోయాక్టీవ్​గా ఉండాలన్నారు. పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలపై జిల్లా కలెక్టర్లకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశా నిర్దేశం చేశారు.

ప్రణాళికలు సిద్ధం చెయ్యాలి: జిల్లాల్లో ఉన్న అవకాశాలు అనుకూలతల ఆధారంగా పెట్టుబడులు సహా వివిధ రంగాలను ప్రోత్సహించేలా కలెక్టర్లు ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలన్నారు. పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజియన్ డెవలప్​మెంట్ ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. విశాఖ రీజియన్​కు పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి యువరాజ్, అమరావతికి పురపాలక శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్​, తిరుపతి రీజియన్​కు ముఖేష్ కుమార్ మీనా బాధ్యత వహిస్తారని తెలిపారు.

అనుమతులు వేగంగా ఇవ్వటంతోపాటు భూ కేటాయింపులు కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన జరిగేలా చూడాలని ఆదేశించారు. పరిశ్రమలకు నీటిని ఇస్తేనే వేగంగా ఉత్పాదన ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు. కడప జిల్లాలో కొప్పర్తి కూడా ఓర్వకల్లు పారిశ్రామిక క్లస్టర్​లా తయారు కావాలని ఆదేశించారు. 2019-24లో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎవ్వరూ ముందుకు రాలేదన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, 2014-19లో పరిశ్రమలకు ఇచ్చిన భూములను గత ప్రభుత్వం వేరే అవసరాలకు వాడేసిందని విమర్శించారు.

ఏపీలో అంతర్జాతీయ స్థాయి అగ్రికల్చర్ స్కూల్ - కలెక్టర్ల సదస్సులో చంద్రబాబు

"యుద్ధంపై సమీక్షిస్తూ - సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొందాం" - ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రంలో వివిధ అంశాలపై అధికారులతో సీఎం సమీక్ష

