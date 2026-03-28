'అమరావతికి చట్టబద్ధత' - శాసనసభలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన సీఎం చంద్రబాబు
విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 5లోని సబ్సెక్షన్ 2లో 'ఎట్ అమరావతి' పదం చేర్చాలని తీర్మానం- అమరావతి చట్టబద్ధతకు అనుగుణంగా విభజన చట్టంలో సవరణ చేయాలని తీర్మానించిన సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 12:31 PM IST
CM chandrababu naidu Over Capital Amaravati in Assembly Meeting: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరే తీర్మానాన్ని శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సరిగ్గా 11 గంటల 11నిమిషాలకు స్వయంగా ప్రవేశపెట్టారు. అమరావతి చట్టబద్ధతకు అనుగుణంగా విభజన చట్టంలో సవరణ చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ సీఎం తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 5లోని సబ్సెక్షన్ 2లో ‘ఎట్ అమరావతి (అమరావతిలో)’ అన్న పదాన్ని చేర్చాలని తీర్మానించారు. సెక్షన్ 5కి సంబంధించి విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన వివరణలో ‘ఏపీ సీఆర్డీఏ చట్టం-2014 ప్రకారం నోటిఫై చేసిన కేపిటల్ సిటీ ప్రాంతాలతో సహా అమరావతి’ అని చేర్చాలని ముఖ్యమంత్రి తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు.
తీర్మానాన్ని శాసనసభ ఆమోదించాక, ఈ రోజే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపనున్నట్లు సమాచారం. భవిష్యత్లో అమరావతికి న్యాయపరమైన సమస్యలేవీ రాకుండా ఉండాలని, చిరస్థాయిగా అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగేలా, జగన్ లాంటి వ్యక్తులు అధికారంలోకి వచ్చినా అమరావతిని అంగుళం కూడా కదిలించడానికి వీల్లేకుండా చట్టసవరణ చేయనున్నారు.