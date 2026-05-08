ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే సమయం వృథా కాదా?: సీఎం చంద్రబాబు
డిసెంబరు నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ సేవల్ని వాట్సప్లో అందించాలిని కలెక్టర్లను ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు - అవేర్ సహా వాట్సప్ గవర్నెన్సు వినియోగంపై కలెక్టర్లకు సీఎం సూచనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:14 PM IST
CM Chandrababu Naidu On WhatsApp Governance : డిసెంబరు నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ సేవల్ని వాట్సప్లో అందించాలని సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత సమయం వృథా అవుతుందో ఆలోచించి నిబంధనలు, ప్రొసీజర్స్ సులభతరం చేయాలని సూచించారు. రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సులో అవేర్, వాట్సప్ గవర్నెన్స్, మనమిత్ర ద్వారా పౌరసేవలు వంటి అంశాలపై సీఎం సమీక్షించారు.
అవేర్ సహా వాట్సప్ గవర్నెన్సు వినియోగంపై కలెక్టర్లకు సూచనలు చేశారు. ప్రజలకు త్వరితగతిన సేవలు అందిస్తూ ఆన్లైన్ సేవలను పూర్తిగా అందుబాటులోకి తెస్తే సమయం వృథా కాదు అన్నారు. టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ జరిగితే పాలన సులభతరం అవుతుందని అన్నారు. వాట్సప్ గవర్నెన్సు మనమిత్ర ద్వారా పౌరసేవలపై ప్రజలకు శిక్షణ ఇస్తున్నామని తెలిపారు. అవేర్ 2.0 నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని తెలిపారు.
"డిసెంబర్ నాటికి ప్రభుత్వ సేవలన్నీ వాట్సప్లో అందించేలా చూడాలి. ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే సమయం వృథా కాదా? ఆన్లైన్ సేవలను పూర్తిగా అందుబాటులోకి తెస్తే సమయం వృథా కాదు. టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ జరిగితే పాలన సులభతరం అవుతుంది. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్, మనమిత్ర ద్వారా పౌరసేవలపై ప్రజలకు శిక్షణ ఇస్తున్నాం. అవేర్ 2.0 నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వేర్వేరు వెబ్సైట్లు, డ్యాష్ బోర్డులు కాకుండా ఒకే ప్లాట్ఫాంపై ఉండేలా చూడాలి." - సీఎం చంద్రబాబు
పరిపాలనలో భాగంగా వేర్వేరు వెబ్ సైట్లు, డ్యాష్ బోర్డులు కాకుండా ఒకే ప్లాట్ ఫాంపై ఉండేలా చూడాలని ఐటీ శాఖకు సీఎం సూచించారు. అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన కేపీఐలతో ఓ డ్యాష్ బోర్డు తయారు చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేశ్ వివరించారు. రోజువారీ లక్ష్యాలను ఈ డ్యాష్ బోర్డు నుంచి గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని చెప్పారు. 90 రోజుల్లో ఈ డ్యాష్ బోర్డును అందుబాటులోకి తెస్తామని మంత్రి లోకేష్ చెప్పారు.
ఫైళ్లను త్వరగా క్లియర్ చేస్తే: అదే విధంగా స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్సులో ఫైళ్ల క్లియరెన్స్ అత్యంత ముఖ్యమైనదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సీఎస్, సెక్రటరీలు, హెచ్వోడీలు మొదలుకుని మండల స్థాయి వరకు ఫైళ్ల క్లియరెన్సులో వేగం పెంచాలని ఆదేశించారు. కలెక్టర్ల సదస్సులో ఫైళ్ల క్లియరెన్స్, అవేర్, డేటా లేక్ అంశాలపై సీఎం సమీక్షించారు. ఫైళ్లను త్వరగా క్లియర్ చేస్తే ప్రభుత్వ సేవలు వేగంగా అందుతాయని అన్నారు. 24 గంటల్లోపు ఈ-ఫైల్స్ డిస్పోజ్ చేసేలా శ్రద్ధ పెట్టాలని నిర్దేశించారు. పాలనకు టెక్నాలజీ అనుసంధానించడంతో పాటు హ్యుమన్ టచ్ కూడా ముఖ్యమని అభిప్రాయపడ్డారు.
అచ్చెన్నకు ప్రశంసలు: ఈ-ఫైళ్ల క్లియరెన్స్లో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. గంటల్లో ఫైళ్ల పరిష్కారం చేసారు. మంత్రి అచ్చెన్న పనితీరుకు సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. గతంలో ఈ-ఫైళ్ల క్లియరెన్స్కు అచ్చెన్నాయుడు సుమారు 5 గంటల సమయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం 2 గంటల 49 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఫైళ్లను డిస్పోజ్ చేస్తూ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.
