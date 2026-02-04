ETV Bharat / state

ముడి పొగాకు ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ సుంకం సున్నా - కేంద్రం నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన సీఎం చంద్రబాబు

కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలో జరిగే అన్ బ్రాండెడ్ పొగాకు వాణిజ్యానికి ప్రయోజనం - పొగాకు రైతులు, చిరువ్యాపారులకు పెద్ద ఊరట

CM Chandrababu Naidu on Tobacco Excise Tax Zero : ఎలాంటి బ్రాండ్ లేని ముడి పొగాకు ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని సున్నాకు తగ్గిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు స్వాగతించారు. రాష్ట్రంలో జరిగే అన్ బ్రాండెడ్ పొగాకు వాణిజ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ఆర్ధికశాఖ జారీ చేసిన గెజిట్​ను ఏపీ ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుందని స్పష్టం చేశారు.

శుద్ధి చేయని పొగాకుకు వర్తించే సుంకం విధానాన్ని స్పష్టం చేస్తూ ఆర్థికశాఖ ఈ గెజిట్​ను జారీ చేసిందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కీలకమైన ముందడుగని అభిప్రాయపడ్డారు. గతంలో ఎలాంటి బ్రాండ్ లేని బల్క్ పొగాకు క్రయ విక్రయాలు, వాణిజ్యానికి స్పష్టమైన తేడా లేకపోవటంతో చట్టంలోని వేర్వేరు నిబంధనల కారణంగా ఇబ్బందులు తలెత్తేవన్నారు.

ప్రభుత్వ గెజిట్ ద్వారా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ విధింపులో వేర్వేరు వర్గీకరణల వల్ల జరిగే ఇబ్బందులు తగ్గనున్నాయన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పొగాకు రైతులందరికీ మేలు చేస్తుందన్నారు. రైతులకు మంచి ధర దక్కటంతో పాటు వ్యాపారులకు, ఎగుమతులకు కూడా ప్రయోజనం చేకూర్చనుందన్నారు. స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు, నిబంధనల కారణంగా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎగవేత గణనీయంగా తగ్గుతుందని వెల్లడించారు.

నోటిఫికేషన్‌ను దేశవ్యాప్తంగా ఒకేలా కఠినంగా అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు, కస్టమ్స్ బోర్డుకు ఏపీ ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. తప్పుడు మార్గాల్లో పన్ను ప్రయోజనాలు పొందకుండా అడ్డుకునేలా ఉన్న ఈ విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్థిస్తుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. నోటిఫికేషన్‌ను దేశవ్యాప్తంగా ఒకేలా కఠినంగా అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు, కస్టమ్స్ బోర్డుకు ఏపీ ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 1 నుంచే ఈ మార్పులు అమలులోకి వచ్చాయి.

వ్యవసాయ రంగానికి మరింత బలం : ముడి పొగాకు ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ సుంకం సున్నాకు తగ్గించిన నిర్ణయంపై మంత్రి డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లేకుండా కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం శుభపరిణామం అన్నారు. పొగాకు రైతులకు ఊరటతో పాటు వ్యవసాయ రంగానికి మరింత బలం ఇస్తుందన్నారు. పొగాకు రైతుల తరఫున ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబుకు మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల పేరుతో దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట : అన్ బ్రాండెడ్ ముడి పొగాకు విక్రయాలకు ఇకపై ఎలాంటి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లేదని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం పొగాకు రైతులు, చిరువ్యాపారులకు పెద్ద ఊరట నిచ్చిందన్నారు. కొత్త గెజిట్‌తో పన్నుల విషయంలో స్పష్టత, పారదర్శకత వచ్చిందని తెలిపారు. బల్క్‌గా సంచుల్లో విక్రయించే ముడి పొగాకు పై సున్నా సుంకం వర్తింపు హర్షణీయమని, ఈ నిర్ణయంతో రైతులకు మెరుగైన ధర దక్కే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎగవేతకు చెక్ పెట్టే విధానమని కొనియడారు. ముడి పొగాకు సరఫరా వ్యవస్థకు ఉపశమనం లభిస్తోందన్నారు. బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల పేరుతో జరిగే దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట పడినటైందని మంత్రి తెలిపారు.

