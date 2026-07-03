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అన్నీ మంచి రోజులే - స్టీల్‌ప్లాంట్‌తో సీమ చరిత్రలో నవశకం: సీఎం చంద్రబాబు

సున్నపురాళ్లపల్లె సమీపంలో జేఎస్‌డబ్ల్యూ స్టీల్‌ప్లాంట్ పనులకు సీఎం చంద్రబాబు శ్రీకారం - స్టీల్‌ప్లాంట్‌తో సీమ చరిత్రలో నవశకం మొదలైందన్న చంద్రబాబు - రాయలసీమ బిడ్డగా అభివృద్ధి చేసి చూపెడతామని వ్యాఖ్య

Chandrababu on JSW Steel Plant
Chandrababu on JSW Steel Plant (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 4:03 PM IST

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Chandrababu on JSW Steel Plant : రాయలసీమ అంటే కరవు నేల కాదని, జలకళ అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. రాయలసీమ అంటే పచ్చదనం, పరిశ్రమలని చెప్పారు. స్టీల్‌ప్లాంట్‌తో సీమ చరిత్రలో నవశకం మొదలైందన్నారు. ఈ ప్రాంత బిడ్డగా అభివృద్ధి చేసి చూపెడతామని పేర్కొన్నారు. విధ్వంస పాలనతో నష్టపోయిన రాష్ట్రానికి మళ్లీ ప్రాణం పోస్తున్నామని వివరించారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలం సున్నపురాళ్లపల్లెలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

అంతకుముదు చంద్రబాబు రూ.16,350 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మించనున్న ప్రతిష్ఠాత్మక జేఎస్‌డబ్ల్యూ రాయలసీమ ఉక్కు కర్మాగార పనులను ప్రారంభించారు. పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాలతో రాయలసీమ బిజీగా మారిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. రాయలసీమ స్టీల్‌ప్లాంట్ పనులు ప్రారంభించుకున్నామని వివరించారు. రాళ్ల సీమ కాదు, రతనాల సీమ అని చేసి చూపిస్తున్నామని రాబోయే రోజ్లులో రాయలసీమకు అన్నీ మంచి రోజులే అని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

రాయలసీమకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభమైందన్న చంద్రబాబు (ETV Bharat)

"రాయలసీమకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభమైంది. రాయలసీమ అంటే హార్టికల్చర్‌ హబ్‌గా మారిపోయింది. గతంలో మోసపూరిత శంకుస్థాపనలు చూశాం. 2019 డిసెంబర్‌లో ఒకసారి, 2023లో రెండోసారి భూమిపూజ చేశారు. తట్ట మట్టి అయినా తీశారా? చిన్న భవనమైనా కట్టారా?రాయలసీమలో స్టీల్‌ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తామని ముందే మాట ఇచ్చాం. అడ్డంకులన్నీ తొలగించుకొని వచ్చాం. 1100 ఎకరాలు భూమి ఇచ్చాం. రూ.16,350 కోట్లతో ఫేజ్‌-1, 2 ఉక్కు కర్మాగారానికి నాంది పలికాం. మొదటి దశ రూ.4,500 కోట్లు, రెండో దశ రూ.11,850 కోట్లు. సోలార్‌ ఎనర్జీకి రూ.20,350 కోట్లు ఖర్చు పెట్టబోతున్నారు. రెండు స్టేజీల్లో రెండు మిలియన్‌ టన్నుల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది.ఇంకా పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులకు సజ్జన్‌ జిందాల్‌ సిద్ధంగా ఉన్నారు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'జేఎస్‌డబ్ల్యూ రాయలసీమ ప్లాంట్‌తో ఏపీ ఉక్కు రాష్ట్రంగా తయారవుతుంది. విశాఖ మాత్రమే కాదు, రాయలసీమ కూడా ఉక్కుకు కేంద్రమవుతోంది. ఉక్కు రాయలసీమగా మారబోతోంది. నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం మొదలైన విశాఖ ఉక్కు రాష్ట్రానికి తలమానికంగా ఉంది. సంక్షోభ సమయంలో ప్రధానితో మాట్లాడి రూ.11.440 కోట్లు ఆర్థికసాయం తెచ్చాం. లాభాల బాటలో విశాఖ ఉక్కు ముందుకెళ్లే పరిస్థితి తీసుకొచ్చామని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

"దేశంలోనే తొలిసారిగా గ్రీన్‌ ఎనర్జీతో గ్రీన్‌ స్టీల్‌ ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్‌ ఇది. జేఎస్‌డబ్ల్యూ సంస్థకు కావాల్సిన భూమి ఇచ్చాం. రాయలసీమ చరిత్ర మార్చేలా ఈ ప్లాంట్‌ ఉంటుంది. గతంలో స్టీల్‌ప్లాంట్ అని భ్రమ కల్పించారు, ఎయిర్‌పోర్టు అన్నారు. ఓబులాపురం గనుల పేరు చెప్పి దోపిడీ చేసి ఐరన్‌ ఓర్‌ను విదేశాలకు పంపారు. దేశంలో ఉండే ఖనిజ సంపద విదేశాలకు ఎవరు తరలించారో అందరికీ తెలుసు. రాయలసీమ ఖనిజ సంపదతో రాయలసీమలోనే సంపద సృష్టిస్తానని హామీ ఇస్తున్నా. రాయలసీమలోనే స్టీల్‌ తయారుచేస్తాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

Chandrababu Start Kadapa Steel Plant Works : రాష్ట్రంలో 11 లక్షల 50 వేల కోట్లు పెట్టుబడులు వచ్చాయని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. పెట్టుబడుల వల్ల 9 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయన్నారు. వలసలు పోయే పనే లేదని, రాయలసీమలోనే ఉద్యోగాలొస్తాయని వివరించారు. గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కడపకు ఏం చేసిందో చెప్పగలరా అని ప్రశ్నించారు. రాబోయే 24 నెలల్లో పనులు పూర్తిచేసే బాధ్యత తమదన్నారు. 2028 జులై 3న మళ్లీ వస్తానని, ప్లాంట్‌ ప్రారంభిస్తానని చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు.

"ఆగస్టు 15 లోగా లక్ష కోట్లతో గ్లోబల్‌ హార్టికల్చర్‌ హబ్‌కు మదనపల్లెలో శంకుస్థాపన చేస్తాం. రూ.40,000ల కోట్లు ప్రభుత్వం భరిస్తే, రూ.60,000ల కోట్ల ప్రైవేటు పెట్టుబడులు వస్తాయి. హార్టికల్చర్‌లో రాయలసీమను ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా మారుస్తాం. రాయలసీమను పర్యాటక కేంద్రంగా తయారుచేస్తాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'రాయలసీమలో ఫ్యాక్షనిజాన్ని అంతమొందించాం. నేరాలు చేసే రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు, అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బాబాయిని చంపేసి ఆ నేరం నాపై మోపాలని కుట్ర పన్నారు. విధ్వంసమే అజెండాగా ముందుకెళ్లి రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారు. మొన్న మావిగన్‌, నిన్న విజయవాడ, రేపు ఏమంటారో చూద్దాం? మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తులతో రాజకీయం చేయడం నా చరిత్రలో చూడలేదు. మాటపై నిలబడ్డాం ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చేందుకు ముందుకెళ్తున్నాం. ఎవరెన్ని కుట్రలు పన్నినా మన రాజధాని అమరావతే. రాజధాని అమరావతి అని గర్వంగా చెప్పుకొనే పరిస్థితి తీసుకొస్తామని' చంద్రబాబు వివరించారు.

శాంతిభద్రతలు అదుపులో ఉంటేనే పెట్టుబడులు : ఆడబిడ్డల జోలికి వస్తే అదే చివరి రోజు అని మరోసారి చెబుతున్నట్లు చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గంజాయిపై ఉక్కుపాదం మోపి పూర్తిగా అరికట్టామన్నారు. గంజాయి సేవించిన వారిని వదిలిపెట్టట్లేదని చెప్పారు. గంజాయి బ్యాచ్‌ను వెనకేసుకొచ్చేవారిని ఏమనాలని ప్రశ్నించారు. శాంతిభద్రతలు అదుపులో ఉంటేనే పెట్టుబడులు వస్తాయని చంద్రబాబు తెలిపారు.

ఒకప్పుడు రాయలసీమ నుంచి వలసలు వెళ్లేవారని కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ గుర్తు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో రాయలసీమలో అభివృద్ధి పరిగెడుతోందన్నారు. చంద్రబాబు విజన్‌, లోకేశ్‌ ఆలోచనలు, పవన్‌ నేతృత్వంలో అభివృద్ధి సాధ్యమని చెప్పారు. అతిపెద్ద పారిశ్రామిక హబ్‌గా రాయలసీమ మారబోతోందని వివరించారు. అభివృద్ధి నినాదాలు కాదని, నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమవుతున్నాయని శ్రీనివాసవర్మ వెల్లడించారు.

గత పాలకులు రాయలసీమ అభివృద్ధిని పట్టించుకోలేదని శ్రీనివాసవర్మ ఆరోపించారు. వైఎస్‌ కుటుంబానికి రాయలసీమ అభివృద్ధి అంటే ఇష్టం ఉండదన్నారు. దిగ్గజ సంస్థ జేఎస్‌డబ్ల్యూ కడప జిల్లాలో స్టీల్‌ప్లాంట్ నెలకొల్పడం అదృష్టమని తెలిపారు. రాయలసీమలో దిగ్గజ సంస్థలు పెట్టుబడులకు ముందుకొస్తున్నాయని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేఎస్​డబ్ల్యూ సీఎండీ సజ్జన్ సిందాల్‌, ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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