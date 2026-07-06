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మదనపల్లెలో ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ అగ్రికల్చర్‌ ఏర్పాటు చేస్తాం : సీఎం చంద్రబాబు

సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో మూడోరోజు సీఎం పర్యటన - పార్టీ శ్రేణులు, అధికారులతో సమావేశమైన చంద్రబాబు - క్షేత్రస్థాయిలో పొలిటికల్‌ గవర్నెన్స్‌ అమలు కావాల్సిందేనని వ్యాఖ్య

Chandrababu Kuppam Tour
Chandrababu Kuppam Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 8:51 AM IST

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Chandrababu Kuppam Tour : క్షేత్రస్థాయిలోనూ పొలిటికల్‌ గవర్నెన్స్‌ అమలు కావాల్సిందేనని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కుప్పం పర్యటనలో ఉన్న ఆయన, సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో అధికారులు, నేతల మధ్య సమన్వయం ఉండాలని సూచించారు. రిలయన్స్‌ భాగస్వామ్యంతో ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ అగ్రికల్చర్‌ ఏర్పాటు చేస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు. వైఎస్సార్సీపీ తీరుపైనా ముఖ్యమంత్రి మండిపడ్డారు.

క్షేత్రస్థాయిలో పొలిటికల్‌ గవర్నెన్స్‌ అమలు కావాల్సిందే : సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

రిలయన్స్‌ భాగస్వామ్యంతో అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ అగ్రికల్చర్‌ (ఐఎస్​ఏ) ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చడానికి ఆధునిక పద్ధతులను, సాంకేతికతను ఇది ప్రోత్సహిస్తుందని పేర్కొన్నారు. కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫేక్‌ కామెంట్లు పెట్టి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారని, తనతో పాటు పవన్‌ కల్యాణ్‌పైనా వ్యతిరేకంగా కొందరు పోస్టులు పెడుతున్నారని చంద్రబాబు అన్నారు. అలాంటి వారికి గొడ్డలి పార్టీ ఫండింగ్‌ ఇస్తోందని ఆరోపించారు.

సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో మూడో రోజు పర్యటనలో భాగంగా ఆదివారం శాంతిపురంలో నందిగం హరిప్రసాద్‌కు చెందిన కృషి ఈసీ పౌల్ట్రీ ఫారాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. కడపల్లెలో టీడీపీ శ్రేణులు, రైతులు, అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. బంగారు కుటుంబాలు, మార్గదర్శులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా జరుగుతున్నాయని ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా అభివృద్ధి ఆగదని చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు.

'ఎన్నడూ లేని విధంగా కుప్పం నియోజకవర్గానికి ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయని రోడ్లు, కమ్యూనికేషన్ సహా అన్ని రంగాల్లోనూ కుప్పానికి కనెక్టివిటీని పెంచుతున్నాం. పార్టీకి చెడ్డపేరు తెస్తే సహించనని, కప్పు కాఫీ కూడా ఇవ్వను. వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలోని అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో కూటమి జెండా ఎగరాలి. పనితీరు ఆధారంగానే పార్టీ, ప్రభుత్వంలో పదవులు. ఈ విషయంలో మొహమాటానికి పోనని, అలా పోయినప్పుడు సమస్యలు వచ్చాయని' చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

"ప్రభుత్వాన్ని బద్నాం చేసే యూట్యూబర్లకు గొడ్డలి పార్టీ ప్రత్యేకంగా ఫండింగ్ చేస్తోంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం పాలన సాగిస్తుంటే కుటిల శక్తులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఒక వ్యక్తి కోసం విలువైన భూములు, ఖనిజ సంపద బ్లాక్ అయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం కష్టపడి తీసుకొచ్చిన ప్రతి ప్రాజెక్టును తామే తెచ్చామంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అబద్ధాలు చెబుతున్నారు. అప్పటి పాలకులు ఏజెన్సీని గంజాయి కేంద్రంగా మార్చేశారు. తిరుమల ప్రసాదాన్ని కల్తీ చేసి భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీశారు."- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

మరికొందరు నాయకులు కావాలి : రాష్ట్రంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలు వస్తున్నా వీటన్నింటినీ సమర్థంగా నడిపించడానికి మరికొందరు నాయకులు కావాలని చంద్రబాబు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి నాయకత్వాన్ని తాను తయారుచేస్తానన్నారు. జిందాల్‌ కుటుంబంలో నలుగురు కుమారులున్నా, ముగ్గురి సంపద కలిపి రూ.5 లక్షల కోట్లు ఉంటే మిగతా ఒక్కరి సంపాదనే రూ.5 లక్షల కోట్లు ఉందని గుర్తు చేశారు. రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఒక్క చిత్తూరులో తప్ప మిగిలిన 3 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఫ్యాక్షనిజం ఉండేదని సీఎం అన్నారు. రాజశేఖర్​రెడ్డి రెండు గ్రూప్‌లనూ చేరదీసి ప్రోత్సహించారని చిత్తూరులోనూ అలా చేయాలని చూస్తే తాను అణచివేశానని తెలిపారు.

"పైస్థాయిలోనే కాదు, క్షేత్రస్థాయిలోనూ పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ ఉండాలి. సమస్యల పరిష్కారంపై పోలీసులు, అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలి. క్షేత్రస్థాయి విషయాలు వివరించి సమస్యలు పరిష్కరించేలా చూడాలి. పథకాల అమల్లో ఇబ్బంది ఉంటే సరిచేసే బాధ్యతను కార్యకర్తలు తీసుకోవాలి. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్‌ను సక్రమంగా నిర్వహించాలి. గొడ్డలి పార్టీ కుట్రల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుప్పంలో ప్రశాంతత చెడగొట్టాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రయత్నించారు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

ప్రజలపై అధికారులకు సానుభూతి లేకపోతే సమస్యలు పరిష్కారం కావని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అందుకే భూ సమస్యలు వస్తున్నాయని తెలిపారు. వచ్చే పర్యటనలో కుప్పం విమానాశ్రయానికి భూమిపూజ చేస్తానని చెప్పారు. జలధార-జలహారతి కార్యక్రమం ద్వారా భూగర్భజలాలు పెరిగి వ్యవసాయ విద్యుత్‌కు ప్రభుత్వం ఇచ్చే రాయితీ తగ్గుతోందని అందరూ ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలన్నారు.

22ఏ భూములకు ఏడాదిలో పరిష్కారం చూపుతాం : సీఎం చంద్రబాబు

ప్రభుత్వంపై దుష్ప్రచారం చేసేవారికి గొడ్డలి పార్టీ ఫండింగ్ చేస్తోంది: సీఎం చంద్రబాబు

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