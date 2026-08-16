డబ్బులు తీసుకుని ఓటేయడం ఎందుకు మానేయలేం?: సీఎం చంద్రబాబు
స్త్రీశక్తికి ఏడాది-రెట్టింపైన ఆత్మగౌరవం' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు-నాయకులు రూ.2 వేలు ఇచ్చి రూ.2 లక్షలు సంపాదించుకుంటారని వ్యాఖ్య- మాకు నీతి ఉంది డబ్బులు తీసుకోబోమని చెప్పాలంటూ మహిళలకు సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:00 AM IST
Cm Chandrababu on Corruption in Politics : ఎన్నికల్లో డబ్బులు తీసుకోవడం మానేయలేమా అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. స్త్రీశక్తికి ఏడాది-రెట్టింపైన ఆత్మగౌరవం' కార్యక్రమంలో భాగంగా మహిళలతో సీఎం చర్చించారు. రాజకీయాల్లో డబ్బులు పంపిణీ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. "ఎన్నికల సమయంలో డబ్బు తీసుకోవడాన్ని మనం ఎందుకు ఆపలేం? ఏ రాజకీయ నాయకుడూ తన సొంత జేబులోంచి డబ్బు ఖర్చు చేయరు. వారు పంచే నిధులన్నీ పూర్తిగా లంచాల ద్వారా వచ్చినవే. ఎన్నికల సమయంలో వారు మీకు రూ.2,000 ఇస్తే, ఆ తర్వాత వారు రూ.2 లక్షలు కూడబెట్టుకుంటారు. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, వారు తమ సంపాదనలోంచి మీకు కేవలం చిల్లరను విసిరినట్లు మాత్రమే. మీ ఓటు కోసం మీకు రూ.2,000 ఇచ్చిన తర్వాత, వారు మిమ్మల్ని చులకనగా చూడటం మొదలుపెడతారు.అంటే, మీ కోసం ఎందుకు పని చేయాలి లేదా మీతో ఎందుకు సంబంధం పెట్టుకోవాలి అని వారు భావిస్తారు," అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
"ఎంత పని చేసినా లేదా ఎన్ని పథకాలు అమలు చేసినా, ప్రజలు కేవలం స్వల్పకాలిక ప్రయోజనాలను మాత్రమే చూస్తే దూరమైపోయే అవకాశం ఉంది. ఎన్నికల సమయంలో పది రూపాయలు అదనంగా ఇస్తామని హామీ ఇచ్చే వారికే వారు ఓటు వేస్తుంటారు. మనం దీనిపై ఆలోచించాలి. నాయకులు డబ్బు ఆశ చూపినప్పుడు, మీకు నిజాయితీయే ముఖ్యమని వారికి చెప్పండి. డబ్బు తీసుకోకుండా ఓటు వేయండి, దీని గురించి ఇతరులలో అవగాహన కల్పించండి. ఇలా చేయడం వల్ల నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాలు వస్తాయి." - సీఎం చంద్రబాబు
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే 'స్త్రీ శక్తి' పథకం ప్రారంభమై ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా నిర్వహించిన 'స్త్రీశక్తికి ఏడాది- రెట్టింపైన ఆత్మగౌరవం' అనే కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. రాజధాని నగరంలోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్ నుంచి ఉండవల్లిలోని తన క్యాంప్ ఆఫీస్ వరకు ఆర్టీసీ 'పల్లె వెలుగు' బస్సులో మహిళలతో కలిసి ఆయన ప్రయాణించారు. అక్కడ వారికి తేనీటి విందు ఏర్పాటు చేసి, వారితో ముఖాముఖి సమావేశం నిర్వహించారు.
వీధుల్లోకి వచ్చినప్పుడు వారు రెచ్చగొడతారు: "ప్రతిపక్ష పార్టీలు వీధుల్లోకి వచ్చినప్పుడు, వారు గొడవలు సృష్టించి ఇతరులను రెచ్చగొడతారు. అధికారంలోకి వస్తే 'ప్రజలను ముక్కలు ముక్కలుగా నరుకుతాం' అని బెదిరిస్తూ హింసాపూరిత పోస్టర్లను ప్రదర్శిస్తారు, సోషల్ మీడియాలో మహిళలపై అసభ్యకరమైన పోస్టులు పెడతారు. ఇలాంటి ప్రవర్తనలో పాల్గొనే వారిని మేము వదిలిపెట్టబోము. శాంతిభద్రతలు ఉన్నప్పుడే పెట్టుబడులు వస్తాయి. అందువల్ల, శాంతిభద్రతల ప్రాముఖ్యత గురించి మహిళలకు అవగాహన కల్పించాలి. ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించాలి, కుటుంబ సభ్యులు వ్యసనాలకు బలి కాకుండా చూసుకోవాలి," అని చంద్రబాబు సలహా ఇచ్చారు.
దృఢ సంకల్పంతో సాధ్యమే: "అంబేద్కర్, అబ్దుల్ కలాం, ఎన్టీఆర్ వంటి వారు మామూలు స్థాయి నుంచి వచ్చి గొప్ప స్థాయికి ఎదిగారు. మారుమూల ప్రాంతానికి చెందిన గిరిజన మహిళ ద్రౌపదీ ముర్ము దేశాధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఒకప్పుడు టీ అమ్మిన నరేంద్ర మోదీ శక్తివంతమైన ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. దృఢ సంకల్పంతో ఏదైనా సాధించవచ్చనడానికి వీరే సజీవ సాక్ష్యాలు. 'స్త్రీ శక్తి' వంటి పథకాలు మహిళలు కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా, బయటి ప్రపంచంతో మమేకమయ్యే అవకాశాలను కల్పించాయి. ఇతరులను చూసినప్పుడు 'నేను కూడా అలా ఎందుకు ఎదగకూడదు?' అనే ప్రశ్న కలగడం సహజం. ఈ ఆలోచనే ప్రగతికి బాటలు వేస్తుంది. కొందరు రోజుకు మూడు, నాలుగు గంటల సమయాన్ని 'రీల్స్' (సోషల్ మీడియా వీడియోలు) చూడటానికే వెచ్చిస్తుంటారు. అదే మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అందులో కనీసం రెండు గంటలు కేటాయించినా, వారు ఎంతో సాధించగలరు. ప్రతి ఒక్కరూ 'నేను సాధిస్తాను' అనే సంకల్పాన్ని స్వీకరించి, తమ కుటుంబం, గ్రామం, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావడానికి బాధ్యత తీసుకోవాలి" అని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
ప్రతి కుటుంబానికి మూడు లేదా నాలుగు పథకాలు : "రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి మేము కనీసం మూడు లేదా నాలుగు పథకాలను అందిస్తున్నాము. 2047 నాటికి ఆర్థిక అసమానతలను తొలగించి, అందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలను కల్పించడమే మా లక్ష్యం. కేవలం పట్టిన చేపలను ఇస్తే, అవి దొరకని రోజుల్లో లబ్ధిదారులు ఆకలితో ఉండాల్సి వస్తుంది. కానీ, చేపలు పట్టడం నేర్పిస్తే వారు అధిక ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతారు. సరిగ్గా అదే పనిని నేను చేస్తున్నాను. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా బోధన మెరుగుపడుతున్నాయి," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
99.5% రుణాలను తిరిగి చెల్లించేవారు మీరే : "డ్వాక్రా (DWCRA) సంఘాలను మొదట ఏర్పాటు చేసినప్పుడు చాలామంది ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎగతాళి చేశారు. కానీ, ఆ ఉద్యమం లక్షలాది కుటుంబాల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది, మహిళలకు గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. కొందరు మహిళలు తమ భర్తల కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తూ కుటుంబాలను పోషిస్తున్నారు. బ్యాంకుల్లో రూ. 25,000 కోట్ల మేర పొదుపు నిధులు ఉన్నాయి. కొన్ని భారీ పరిశ్రమలు కూడా రుణాలు చెల్లించడంలో విఫలమవుతున్నప్పటికీ, 99.5% రుణ చెల్లింపు రేటుతో డ్వాక్రా సంఘాలు ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థగా నిలిచాయి. ప్రతి కుటుంబంలోనూ పారిశ్రామికతను పెంపొందించడంపై, అలాగే 'ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి' (One District-One Product) కార్యక్రమంపై మేము దృష్టి సారించాము. మీ ఉత్పత్తులు దేశీయంగానూ, అంతర్జాతీయంగానూ అమ్ముడయ్యే స్థాయికి మీరు ఎదగాలి," అని చంద్రబాబు తన ఆకాంక్షలను వ్యక్తం చేశారు.
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