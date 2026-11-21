ఎన్నిక ఏదైనా విజయం కూటమిదే - ప్రజా తీర్పుతో మాలో బాధ్యత పెరిగింది: సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu On Local Body Polls: కార్యకర్తే అధినేత, పార్టీకి అసలైన బలమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి నేతలంతా గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేశారని భవిష్యత్తులోనూ ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకుసాగాలని పిలుపునిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 1:38 PM IST
స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమిని గెలిపించిన ప్రజలందరికీ సీఎం చంద్రబాబు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత పరిషత్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు అద్భుత ఫలితాలు ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. రెండున్నరేళ్ల పాలనకు ప్రజలిచ్చిన తీర్పుగా దీనిని భావిస్తున్నామన్నారు. మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడారు.
కొత్తవారికి అవకాశం : కార్యకర్తే అధినేత, వారే పార్టీకి అసలైన బలమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి నేతలంతా గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేశారని, భవిష్యత్తులోనూ ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ఈసారి అభ్యర్థులకు టికెట్లు కేటాయించామని తెలిపారు. కొత్త నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో కొత్తవారికి అవకాశమిచ్చామని చెప్పారు. అభ్యర్థుల ఎంపికలో విద్యార్హతలు, ప్రవర్తన, పార్టీ పట్ల అంకితభావం, విధేయతకు ప్రాధాన్యమిచ్చామన్నారు.
బీసీలు మొదటి నుంచీ తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా నిలిచారని గుర్తుచేశారు. కష్టకాలంలోనూ పార్టీని వీడకుండా వెన్నంటే ఉన్నారని కొనియాడారు. జనాభా ప్రాతిపదికన అన్ని వర్గాలకు రాజ్యాధికారంలో సముచిత స్థానం కల్పించామని చెప్పారు. పల్నాడులో జడ్పీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి ఎంపికలోనూ సామాజిక న్యాయానికి ప్రాధాన్యమిచ్చామని తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జనరల్ స్థానమైనప్పటికీ ఎస్సీ మహిళకు అవకాశం ఇచ్చి జడ్పీ ఛైర్మన్ పదవి కట్టబెట్టామని వివరించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్ కోట పుల్లమ్మ ఎంటెక్ చదివారని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
‘ఈవీఎం, బ్యాలెట్, పోస్టల్ బ్యాలెట్, ఎన్నిక ఏదైనా విజయం కూటమిదే. స్థానిక సంస్థల్లో ప్రజా తీర్పుతో మాలో బాధ్యత పెరిగింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధిస్తే, పరిషత్ ఎన్నికల్లో 96.4 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించాం. సార్వత్రిక ఎన్నికలతో పోలిస్తే స్థానిక ఎన్నికల్లో 3.6 శాతం ఓట్లు పెరిగాయి. గొడ్డలి పార్టీ 39.8 నుంచి 6 శాతానికిపైగా ఓట్లు కోల్పోయింది. కూటమి అభ్యర్థుల సీట్ల సర్దుబాటుపై చాలా శ్రద్ధ పెట్టాం. అన్ని అంశాలు పరిగణనలోకి తీసుకుని అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశాం. ఎన్నికల కోసం ప్రత్యేకంగా వార్రూమ్ ఏర్పాటు చేశాం.’ -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
విద్యావంతులే : జిల్లా పరిషత్ పీఠాలపై మహిళలు, విద్యాధికులు, సామాన్య కార్యకర్తలకు పెద్దపీట వేశామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 22 జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్లో 12 మహిళలకు కేటాయించామని తెలిపారు. వీరిలో 14 మంది గ్రాడ్యుయేట్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఉన్నారని వెల్లడించారు. 20 జడ్పీ వైస్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్లో 11 మహిళలకు అవకాశం ఇచ్చామన్నారు. వైస్ ఛైర్పర్సన్లలో 17 మంది ఉన్నత విద్యావంతులని వివరించారు. సామాన్య కార్యకర్తలను జడ్పీ ఛైర్పర్సన్లుగా నియమించామని తెలిపారు. అత్యుత్తమ యువ నాయకత్వం రావాలంటే విద్యాధికులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్న లక్ష్యంతో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశామన్నారు.
బూత్ కమిటీలు, క్లస్టర్లు, జిల్లా నేతలు, ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జులు, సీనియర్ నేతలతో చర్చించిన తర్వాతే అభ్యర్థుల ఎంపికపై ప్రతిపాదనలు చేశామన్నారు. నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఇన్ఛార్జులు, నలుగురు సభ్యులతో సమన్వయ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. మిత్రపక్షాలతో సమన్వయం కోసం ఈ కమిటీలు పనిచేశాయని తెలిపారు.
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