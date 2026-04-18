రాజధాని రైతులకు ఎకరానికి రూ.40 వేలు - పదేళ్ల పాటు కౌలు: సీఎం చంద్రబాబు

రెండో విడత భూసమీకరణపై రాజధాని రైతులతో సీఎం సమావేశం - భూములిచ్చిన రైతులకు కౌలు ప్రకటించిన చంద్రబాబు - ఎకరానికి రూ. 40 వేల చొప్పున పదేళ్లపాటు కౌలు చెల్లిస్తామని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:26 AM IST

CM Chandrababu Meet Amaravati Farmers: ఎకరానికి 40 వేల చొప్పున పదేళ్లపాటు కౌలు చెల్లిస్తామని రాజధాని రైతులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఒక్కో కుటుంబానికి 1.50 లక్షల మేర వ్యవసాయ రుణ మాఫీ చేయనున్నట్లు రెండో విడత భూ సమీకరణపై రాజధాని రైతులతో సమావేశమైన సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. సీఎంతో భేటీలో తాడికొండ, పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాలకు చెందిన 10 గ్రామాల రైతులు పాల్గొన్నారు. రెండో విడత భూ సమీకరణకు భూములిచ్చిన రైతులకు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కౌలును ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా ఏడాదికి రూ. 3 వేలు చొప్పున కౌలును పెంచేందుకు అంగీకరించారు.

రాజధాని నిర్మాణానికి భూములిచ్చిన రైతులెవరికీ అన్యాయం జరగదని సీఎం చంద్రబాబు రైతులందరికీ హామీ ఇచ్చారు. ఈ భూముల్లో ప్రపంచస్థాయి రాజధాని నగరాన్ని నిర్మించే బాధ్యత తనదని చెప్పారు. రైతులే బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్లుగా మారి భూసమీకరణ ప్రక్రియను విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా సీఎం కోరారు. హైదరాబాద్‌లో హైటెక్‌సిటీ నిర్మాణం, అదే విధంగా ఆ తర్వాత ఆ ప్రాంతాన్ని సైబరాబాద్‌గా అభివృద్ధి చేయడంతో అక్కడ జరిగిన అభివృద్ధి, అప్పట్లో రూ.లక్షల్లో ఉన్న భూముల విలువ ఇప్పుడు రూ.కోట్లలోకి చేరడం వంటి పరిణామాల్ని సీఎం చంద్రబాబు ఉదహరించారు. అదే రీతిలో అమరావతి సైతం అంతకుమించి అభివృద్ధి చెందుతుందని సీఎం తెలిపారు. అమరావతికి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులూ తలెత్తకూడదనే చట్టబద్ధత కల్పించామని స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని భూ సమీకరణకు సహకరించాలని రాజధాని రైతులకు సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. కేంద్రం పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించడంతో అమరావతి నిర్మాణం మరింత రెట్టింపు వేగంతో జరుగుతోందని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. ఈ సమావేశంలో ఎండ్రాయి, పెదమద్దూరు, వైకుంఠపురం, కర్లపూడి, పెదపరిమి, వడ్డమాను, హరిశ్చంద్రపురం గ్రామాలకు చెందిన 70 మంది రైతులు పాల్గొన్నారు. ఈ భేటీలో కౌలు పెంపు, రుణమాఫీ వంటి అంశాలపై వారి డిమాండ్లను చంద్రబాబు ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.

దానిపై పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ, తాడికొండ, పెదకూరపాడు ఎమ్మెల్యేలు తెనాలి శ్రావణ్‌కుమార్, భాష్యం ప్రవీణ్‌లతో సీఎం చంద్రబాబు విడివిడిగా సమావేశమై చర్చించారు. కౌలు పెంపు, రుణమాఫీ ప్రకటన చేయడంతో రైతుల చప్పట్లతో వారి హర్షాతిరేకాలను వ్యక్తం చేశారు. తమకు అభివృద్ధి చేసిన స్థలాల్ని ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుకు లోపల ఇవ్వాలని కర్లపూడి గ్రామస్థులు కోరారు. తమకు ఒకేచోట స్థలాలు ఇవ్వాలని ఎండ్రాయి, పెదమద్దూరు, కర్లపూడి, వైకుంఠపురం గ్రామాల రైతులు విజ్ఞప్తి చేశారు. కానీ వాటిపై సీఎం స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వలేదని సమాచారం.

