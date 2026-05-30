ఏపీలో వస్త్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి చంద్రబాబు భారీ యాక్షన్ ప్లాన్ - కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లిన సీఎం
అమరావతిలో 'నిఫ్ట్' ఏర్పాటుతో పాటు, వస్త్ర పరిశ్రమకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా రాష్ట్రాన్ని మార్చేందుకు చంద్రబాబు భారీ యాక్షన్ ప్లాన్ - సచివాలయంలో కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్కు తెలిపిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 10:27 AM IST
CM Chandrababu Meets Union Textiles Minister Giriraj Singh in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ (NIFT) ఏర్పాటుతో పాటు, వస్త్ర పరిశ్రమకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా రాష్ట్రాన్ని మార్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భారీ యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు. సచివాలయంలో కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్తో భేటీ అయిన సీఎం, ఏపీ రూపురేఖలు మార్చే పలు కీలక ప్రతిపాదనలను కేంద్రం ముందుంచారు.
అమరావతిలో 'నిఫ్ట్' స్థాపన కోసం ఇప్పటికే 10 ఎకరాల భూమిని కేటాయించామని, ఇందుకు అవసరమైన రూ. 280 కోట్ల నిధులను తక్షణమే విడుదల చేయాలని కోరారు. ఏపీ-తమిళనాడు-కర్ణాటక సరిహద్దుల్లోని కుప్పంలో "పీఎం మిత్రా పార్క్ 2.0", మంగళగిరిలో రూ. 22.36 కోట్లతో చేనేత పార్కు, అమరావతిలో చేనేత హస్తకళల మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు.
రైతులకు అదనపు ఆదాయం కల్పించే వినూత్న వ్యూహం : ఉద్యాన పంటల వ్యర్థాల ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయం కల్పించే వినూత్న వ్యూహాన్ని సీఎం ప్రతిపాదించారు. రాష్ట్రంలో విస్తారంగా సాగవుతున్న అరటి కాండం, వెదురు, పోక ఆకులు, కొబ్బరి పీచును వాణిజ్య పరంగా వాడుకునేందుకు "నేషనల్ న్యూ ఏజ్ ఫైబర్ మిషన్" కింద ఏపీని ప్రాధాన్యతా రాష్ట్రంగా గుర్తించాలని కోరారు. పంట కోత తర్వాత వృథాగా పోయే అరటి కాండం నుంచి సెల్యులోజిక్ పీచును వెలికితీసి వస్త్ర పరిశ్రమ, హస్తకళలకు ఉపయోగించేలా డ్వాక్రా మహిళల నేతృత్వంలో క్లస్టర్ ఆధారిత యూనిట్లు నెలకొల్పాలని సూచించారు. తీరప్రాంతాల్లో నేల కోతను నివారించే కొబ్బరి పీచు (కాయిర్ జియో టెక్స్టైల్స్) పరిశ్రమను బలోపేతం చేయాలని, వెదురు ప్రాసెసింగ్ ద్వారా గిరిజన రైతులకు 30 ఏళ్ల పాటు నిరంతర ఆదాయం అందేలా పీపీపీ విధానంలో యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
కేంద్రం తరపున పూర్తి సహకారం అందిస్తాం : ఈ మెగా ప్రాజెక్టులపై కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ సానుకూలంగా స్పందిస్తూ, ఏపీ వస్త్ర, జౌళి రంగాభివృద్ధికి కేంద్రం తరపున పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను టెక్స్టైల్స్ హబ్గా అభివృద్ధి చేయనున్నామని, అందుకోసం కేంద్రం సహకరిస్తుందని వెల్లడించారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బ్రాండింగ్కు మాస్టర్ అని, ఆయన నేతృత్వంలో రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం తథ్యమని చెప్పారు. అంతేగాక దేశాభివృద్ధిలో సీఎం చంద్రబాబు పాత్ర ప్రశంసనీయమని కొనియాడారు.
350 బిలియన్ డాలర్ల టైక్స్టైల్స్ ఉత్పత్తులు : అలాగే రాష్ట్ర చేనేత, జౌళిశాఖ అధికారులతో కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్సింగ్ శుక్రవారం విజయవాడలో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, 2030 నాటికి దేశం నుంచి 350 బిలియన్ డాలర్ల టైక్స్టైల్స్ ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం టెక్స్టైల్స్ పాలసీని తీసుకొస్తే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మాత్రం అధికారంలో ఉండగా రప్పా రప్పా పాలసీలను తీసుకొచ్చిందని ఈ సందర్భంగా చేనేత, జౌళిశాఖ మంత్రి సవిత పేర్కొన్నారు. అలాగే చెరకు, అరటి, పైనాపిల్ నారలతో ఉత్పత్తుల తయారీకి ప్రోత్సాహం అందించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చిందన్నారు.
