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సింగపూర్‌ టెక్‌ అవసరాలు తీర్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

సింగపూర్‌ పర్యటనలో చంద్రబాబు - భారత హై కమిషనర్‌ డాక్టర్‌ శిల్పక్‌ అంబులేతో భేటీ - ఏపీలో పెట్టుబడులకు సింగపూర్‌ కంపెనీలను ప్రోత్సహించాలని కోరిన సీఎం - అవసరమైన సహకారం అందిస్తామన్న శిల్పక్‌ అంబులే

CM Chandrababu Meets Indian High Commissioner Shilpak Ambule In Singapore
CM Chandrababu Meets Indian High Commissioner Shilpak Ambule In Singapore (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 11:30 AM IST

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CM Chandrababu Meets Indian High Commissioner Shilpak Ambule In Singapore: సింగపూర్‌లో భారత హై కమిషనర్ డాక్టర్ శిల్పక్ అంబులేతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. భారతదేశంలో సింగపూర్‌కు ఉన్న ఆర్థిక, వాణిజ్య సంబంధాలను శిల్పక్ అంబులే వివరించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో సింగపూర్ కీలక భాగస్వామి కావాలని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేలా సింగపూర్‌ కంపెనీలను ప్రోత్సహించాలన్నారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగాల్లో రాష్ట్రంలో ఉన్న అనుకూలతలను సిఎం వివరించారు. షిప్ బిల్డింగ్‌కు, సివిల్ ఏవియేషన్‌లో ఎంఆర్‌వో కేంద్రాలు నెలకొల్పేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

20 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రకృతి సేద్యం: అంతేకాకుండా ప్రకృతి సేద్యం విషయంలో కొత్త లక్ష్యాలను సాధిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. ఇందులో భాగంగా 20 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రకృతి సేద్యానికి రైతులు ముందుకొచ్చారని తెలిపారు. ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు ఏపీలోని రైతులు పండిస్తున్నారన్నారు. హార్టికల్చర్ పంట ఉత్పత్తులు ఎగుమతులు చేసే స్థాయిలో ఉన్నామని తెలిపారు. ఆహార రంగంలో ట్రేసబులిటీ స్థాయికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు.

అదే విధంగా రోబోటిక్స్, మెడికల్ డివైసెస్, హార్డ్‌వేర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగాల్లో సహకారం కోరుతున్నామన్నారు. సింగపూర్ టెక్ రంగ అవసరాలు తీర్చేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత సిద్ధంగా ఉందని సీఎం తెలిపారు. అభివృద్ది కార్యక్రమాలు, పెట్టుబడుల విషయంలో పొలిటికల్ సిస్టం, బ్యూరోక్రసీలో జాప్యం లేకుండా ప్రధాని మోదీ చర్యలు తీసుకుంటున్నారని వివరించారు. పెట్టుబడులతోనే అభివృద్ది, సంపద సృష్టి, ఉద్యోగ, ఉపాధి సాధ్యం అవుతుంది.

ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలు ఏపీకి: భారతదేశాన్నినెంబర్ 1 చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రధాని మోదీ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఏపీలో పెట్టుబడుల విషయంలో ప్రధాని చొరవ కారణంగా ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలు ఏపీకి వచ్చాయని వివరించారు. హిందూ గ్రోత్ రేట్ 1 నుంచి 2 శాతం మాత్రమేఅని ఒకప్పుడు హేళన చేసేవాళ్లు ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిందని, ఏ రంగంలో పెట్టుబడులకు అయినా భారతదేశం సిద్దంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. పాలసీలు, సాంకేతిక నిపుణులు, అవసరమైన ఎకో సిస్టంతో ప్రధాని దేశాన్ని పెట్టబడులకు సిద్దంగా ఉంచారన్నారు.

పెట్టుబడులకు సహకారమందిస్తామన్న అంబులే: సింగపూర్ విశ్వవిద్యాలయాలు–ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాసంస్థల మధ్య భాగస్వామ్యానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ, సెమీ కండక్టర్ ఎకో సిస్టంలో సింగపూర్ చాలా ముందు ఉందని అంబులే తెలిపారు. భారత్‌లోని వివిధ రాష్ట్రాలతో సింగపూర్ కలిసి పనిచేసేందుకు ఆసక్తిగా ఉందని అన్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులకు అసవరమైన సహకారాన్ని అందిస్తామని అంబులే తెలిపారు.

తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. స్టార్టప్ వెంచర్ కాపిటలిస్టులతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను సీఎం వివరించారు. భూ సమీకరణ విధానం ద్వారా ప్రాజెక్టులకు భూములు ఇస్తున్నామని చెప్పారు.

కాపిటలిస్టులు ముందుకు రావాలన్న సీఎం: తద్వారా పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఇదే సరైన సమయమన్న చంద్రబాబు, పెట్టుబడిదారులు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ద్వారా పెట్టుబడులకు ఆస్కారం ఉందని, ఆవిష్కరణల్ని ప్రోత్సహించేందుకు వెంచర్ కాపిటలిస్టులు ముందుకు రావాలని సీఎం చంద్రబాబు సమావేశంలో కోరారు.

రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు సింగపూర్‌ పర్యటన

సింగపూర్‌ పర్యటనలో ఏపీ మంత్రుల - అతిపెద్ద లైఫ్‌స్టైల్‌ సెంటర్‌ టాంపైన్స్‌ హబ్‌ సందర్శన

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