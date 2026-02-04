ETV Bharat / state

సీఎం చంద్రబాబుతో పవన్ కల్యాణ్ సమావేశం - తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చ

కుల రాజకీయాలు రెచ్చగొట్టి వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న కుట్రలను ఎదుర్కొనే వ్యూహంపై చర్చ - టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు వైఎస్సార్సీపీ కుట్రల ఉచ్చులో పడకుండా జాగ్రత్తల పైనా సమావేశం

Deputy CM Pawan Kalyan Meets CM Chandrababu for Key Discussions
Deputy CM Pawan Kalyan Meets CM Chandrababu for Key Discussions (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 1:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Meets Deputy CM Pawan Kalyan for Latest Political Consequences : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఉండవల్లిలోని ఆయన నివాసంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ నేడు ప్రత్యేకంగా కలిశారు. సీఎం - డిప్యూటీ సీఎంల ఏకాంత భేటీ రాజకీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు ఏకాంతంగా సమావేశమై వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటున్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై వీరి మధ్య ప్రధానంగా చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. కుల రాజకీయాలను రెచ్చకొడుతూ వైఎస్సార్సీపీ చేసే కుట్రలను కలసికట్టుగా ఎదుర్కొనే వ్యూహంపై ఇద్దరు అధినేతల భేటీలో చర్చించారు. పార్టీ ట్రాప్​లో పడకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని నేతలిద్దరూ నిర్ణయానికి వచ్చారు. దీని కోసం అనుసరించాల్సినా వ్యూహంపై చర్చించారు.

తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు వైఎస్సార్సీపీ కుట్రల ఉచ్చులో పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల పైనా నేతల సమాలోచనలు జరిపారు. కింది స్థాయిలో తెలుగుదేశం-జనసేన క్యాడర్ మధ్య చిచ్చుపెట్టేలా వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న కుట్రలకు ధీటుగా చెక్ పెట్టే దిశగా పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలో ఖాళీ కానున్న 4 రాజ్యసభ స్థానాలపైనా ఇరు పార్టీల అధినేతలు ప్రాథమికంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. పెండింగ్ నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ పైనా ఇరువురు అధినేతలు ఓ అభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

TAGGED:

DEPUTY CM PAWAN WITH CM CHANDRABABU
సీఎం చంద్రబాబుతో పవన్ కల్యాణ్ భేటీ
CM CHANDRABABU NAIDU AND PAWAN
CHANDRABABU AND PAWAN MEET
CHANDRABABU AND PAWAN MEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.