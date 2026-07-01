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దేశంలో 25 శాతం పెట్టుబడులను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆకర్షించింది : సీఎం చంద్రబాబు

మాదనపాలెంలో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్-2.0 ప్లాంట్​కు సీఎం భూమిపూజ - నూతన ప్లాంట్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 4 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు - రెండేళ్లలో రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యం

Chandrababu on Hero MotoCorp
Chandrababu on Hero MotoCorp (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:19 PM IST

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Chandrababu on Hero MotoCorp : దేశానికి వచ్చే మొత్తం పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం పెట్టుబడులను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆకర్షించిందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లలోనూ ఏపీ అగ్రస్థానంలో ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న అతిపెద్ద తీరం, పోర్టులు పరిశ్రమలకు ఎంతగానో కలిసి వస్తాయన్నారు. అన్ని పోర్టులను అనుసంధానిస్తూ రవాణాకు ఆటంకం లేకుండా చేస్తున్నామన్నారు. తిరుపతి జిల్లా మాదనపాలెంలో ఏర్పాటు చేసిన హీరో మోటోకార్ప్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

దేశంలో 25 శాతం పెట్టుబడులను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆకర్షించింది : సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

అంతకుముందు చంద్రబాబు మాదనపాలెంలో హీరో మోటోకార్ప్ 'గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్' ప్లాంట్​కు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ నూతన ప్లాంట్​ను హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థ రూ.750 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో నిర్మిస్తుంది. దీని ద్వారా స్థానికంగా సుమారు నాలుగు వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. శ్రీసిటీలో రూ.1,600 కోట్ల పెట్టుబడితో నిర్మించిన ప్లాంట్ ఇప్పటికే విజయవంతంగా నడుస్తోంది. అక్కడ ఏటా 1.2 మిలియన్ల నుంచి 1.5 మిలియన్ల ద్విచక్ర వాహనాలను సంస్థ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. కార్యకలాపాల విస్తరణ కోసం భవిష్యత్​లో రూ.3,200 కోట్లు వెచ్చించాలనే ప్రణాళికతో హీరో సంస్థ ఉంది.

'బ్రిజ్‌ మోహన్‌లాల్‌ పారిశ్రామికవేత్త మాత్రమే కాదు జాతి నిర్మాత. బ్రిజ్‌ మోహన్‌లాల్‌తో నాకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ అవకాశాలు ఉంటే వాటిని అందిపుచ్చుకునేందుకు నేను ప్రయత్నిస్తా. హీరో మోటార్స్‌ మరో రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు విషయం నాకు తెలిసింది. 2018లో హీరో మోటార్స్‌కు శంకుస్థాపన చేస్తే అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. ద్విచక్రవాహనాల్లో అతిపెద్ద వినియోగదారులు గల సంస్థ హీరో మోటార్స్‌. ప్రపంచవ్యాప్తంగా హీరో మోటార్స్‌కు 130 మిలియన్ల వినియోగదారులు. 3 లక్షల ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు ఇక్కడ తయారయ్యాయని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

"భవిష్యత్ ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలదే అనడంలో సందేహం లేదు. ఏపీని మించిన లాజిస్టిక్స్‌ హబ్‌ లేదనే విధంగా తయారవుతోంది. రూ.750 కోట్లతో గ్లోబల్‌ పార్ట్స్‌ సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేశాం. ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల్లో రూ.3200 కోట్ల పెట్టుబడులకు కట్టుబడి ఉన్నారు. గ్రీన్‌ ఎనర్జీలో మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఏపీ ఒకడుగు ముందుంది. అతిపెద్ద తీరం, పోర్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కలిసి వచ్చే అంశం. అన్ని పోర్టులను అనుసంధానిస్తూ రవాణాకు ఆటంకం లేకుండా చేస్తున్నాం. రాష్ట్రానికి కొత్త విమానాశ్రయాలు వస్తున్నాయి.పరిశ్రమలకు అవసరమైనంత నీళ్లు, విద్యుత్‌ అందించేందుకు సిద్ధం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'ఏపీలో విన్‌ విన్‌ విధానంలో భూసేకరణ చేపడుతున్నాం. భూములు ఇచ్చిన రైతు కూడా సమానంగా లబ్ధి పొందాలి. రెండేళ్లలో రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించాం. ప్రస్తుతం పరిశ్రమల్లో 40 శాతం మంది మహిళలు పనిచేస్తుండటం గర్వకారణం. పెట్టుబడుల ద్వారా 20 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పన. ఇప్పటికే రూ.11 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. ఏపీతో పెట్టుబడులకు ముందుకు వస్తే సొంత ప్రాజెక్టులుగా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. అమరావతిలో డిసెంబర్‌ నాటికి క్వాంటం కంప్యూటర్స్‌ ఏర్పాటు కానుంది. క్వాంటం కంప్యూటర్లలో ప్రపంచంలో ఆరో స్థానంలో నిలుస్తాం. రెండేళ్లలో అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటర్లు తయారవుతాయని' చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

"తిరుపతిలో మహిళా పోలీసులకు 63 వాహనాలు ఇస్తున్నారు. హీరో సంస్థ ఉన్న ప్రాంతంలో కొన్ని కుటుంబాలను దత్తత తీసుకోవాలి. పీ-4లో భాగంగా ఇప్పటికే లక్ష కుటుంబాలను దత్తత తీసుకున్నారు. మార్గదర్శి-బంగారు కుటుంబం మధ్య సమన్వయం చేస్తూ ముందుకెళ్తాం. ధనికులు, పేదల మధ్య అంతరాన్ని పూడ్చేందుకు ముందుకు రావాలి. లక్ష మంది డ్వాక్రా మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా ప్రమోట్‌ చేశాం. ఈ ఏడాది 5 లక్షల మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలుగా చేస్తాం. డ్వాక్రా మహిళలు తీసుకున్న రుణాల్లో 99.9 శాతం తిరిగి చెల్లిస్తున్నారు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

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