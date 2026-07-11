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జనాభా నియంత్రణ కాదు సంరక్షణే ముఖ్యం: సీఎం చంద్రబాబు

విజయవాడ ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి - ​దక్షిణాదిలో పడిపోతున్న ఫెర్టిలిటీ రేటు, మైక్రో ఫ్యామిలీల ఆలోచన ప్రమాదకరమన్న చంద్రబాబు

CM Chandrababu on Population Management
CM Chandrababu on Population Management (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:47 PM IST

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CM Chandrababu on Population Management : పిల్లలే మన సంపదని, పెద్ద కుటుంబాలే శ్రీరామరక్షని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అభిప్రాయపడ్డారు. మారిన పరిస్థితుల ప్రకారం జనాభా నియంత్రణ కాదు, జనాభా సంరక్షణే ముఖ్యమని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కొన్ని దేశాలతోపాటు భారత్​లో దక్షిణాదిలోనూ జనాభా గణనీయంగా తగ్గిపోతోందని గుర్తు చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఇకనైనా మేలకోవడం అత్యవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. మన అభివృద్ధి సమతుల్యం కావాలంటే జనాభా నిర్వహణ చాలా కీలకమని చెప్పారు. విజయవాడలోని అంబేడ్కర్ కళావేదికలో జరిగిన ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయేలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. పిల్లలే సంపద కార్యక్రమానికి ఇవాల్టి నుంచే నాంది పలుకుతున్నామని ప్రకటించారు. దేశమంటే మట్టికాదోయ్- దేశమంటే మనుషులోయ్ అని గురజాడ చెప్పిన మాటల్ని మరోమారు గుర్తు చేశారు. జనాభా నియంత్రణ కాదు, జనాభా సంరక్షణ కార్యక్రమాల్ని ప్రభుత్వం చేపడుతుందని వెల్లడించారు. గతంలో జనాభా నియంత్రణపై ఆలోచన చేశామని, దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు కార్యక్రమాలు చేపట్టాయని చెప్పారు.

జనాభా నియంత్రణ కాదు, జనాభా సంరక్షణే ముఖ్యం : సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

ఇప్పుడు విధానం మారింది : మహిళల్లో అక్షరాస్యత పెరిగితేనే జనాభా నియంత్రణ సాధ్యమని అప్పట్లో ఆలోచన చేశామని స్థానిక సంస్థల్లో ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉంటే పోటీకి అనర్హత అనే నిబంధనలు కూడా పెట్టారని గుర్తు చేశారు. ఒక్కరు ముద్దు, ఇద్దరితో సరి, ముగ్గురు వద్దు లాంటి ప్రచారాలు చేశామని ఇప్పుడు విధానం మారిందని సీఎం చెప్పారు. 20 ఏళ్ల క్రితం ఐటీ లాంటి విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుని సంపద సృష్టించామని, ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ఏ దేశానికి వెళ్లినా తెలుగువాళ్లు ఉంటారని చెప్పారు.

అప్పుడు ఐటీ, ఇప్పుడు ఏఐ గురించి మాట్లాడుతున్నానని, తాజాగా జనాభా నిర్వహణ గురించి కూడా చర్చిస్తున్నామని చెప్పారు. టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ మన రాష్ట్రంలో పడిపోయిందని చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 40 దేశాల్లో జనాభా గణనీయంగా తగ్గిపోతోందని, భారత్​లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల పరిస్థితి కూడా అదేనని చెప్పారు. ఎలాంటి అభివృద్ధి అయినా జనాభా ఉంటేనే అది సార్ధకం అవుతుందని చెప్పారు. మైక్రో ఫ్యామిలీల గురించి యువత ఆలోచన చేయటం ప్రమాదకరమన్నారు. మన అభివృద్ధి సమతుల్యం కావాలంటే జనాభా నిర్వహణ చాలా కీలకమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నొక్కిచెప్పారు.

చిన్నారుల సంఖ్య తగ్గుతోంది : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో జనాభా తగ్గిపోవడం వల్ల ఏర్పడుతున్న ప్రభావాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. అంగన్వాడీలు, ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో చిన్నారుల సంఖ్య తగ్గుతోందని, అదే సమయంలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రతీ వంద మంది జనాభాలో 89శాతం మందికి మొదటి, రెండో సంతానం లేదని, ఏపీలోని విశాఖపట్నం లాంటి జిల్లాల్లో ఫెర్టిలిటీ రేటు అతి తక్కువగా ఉందన్నారు. ఏపీ విస్తీర్ణంలో 7వ స్థానంలో ఉన్నా పాపులేషన్ డెన్సిటీలో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నామని చెప్పారు. పిల్లలే సంపద అనే విధానాన్ని రాష్ట్రప్రభుత్వం తీసుకుంటోందన్నారు.

జనాభా సంరక్షణ అనేదే ఈ సమయంలో కీలకమని జనాభా పెంచాలని మాట్లాడితే విమర్శలు వచ్చాయని చెప్పారు. పిల్లలను పెంచటం అనేది కేవలం మహిళల బాధ్యత మాత్రమే కాదని, స్త్రీ-పురుషుల ఉమ్మడి బాధ్యతని చెప్పారు. కాన్పుల్లో సిజేరియన్లు తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని, మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణ అత్యంత కీలకమన్నారు. ఇవాళ తెలంగాణాలో పోక్సో నిందితుడు కేసు పెట్టినవారి కుటుంబాన్ని, తన సొంత కుటుంబాన్ని హత్య చేశాడని ఇది అత్యంత దారుణమైన ఘటనగా అభివర్ణించారు. సామాజిక మాధ్యమాలను బాధ్యతారహితంగా వినియోగించటం, అసభ్యకరమైన, హింసాత్మక దృశ్యాలను నియంత్రించాలని చెప్పారు.

జనాభాను ప్రోత్సహించాలి : సోషల్ మీడియా వ్యసనంగా మారితే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు తలెత్తుతాయని చెప్పారు. సాంకేతికత, ఆధ్యాత్మికత ద్వారా యువతకు ప్రపంచాన్ని జయించే శక్తి సొంతం అవుతుందని చెప్పారు. ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సంజీవని కార్యక్రమం చేపట్టామని, మహిళలకు పనిచేసే చోట్ల చైల్డ్ కేర్ కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. యువతతోపాటు పెద్దవాళ్లు కూడా నిరంతరం సమాజహితం కోసం ఆలోచన చేస్తూ ఆస్తిగా తయారు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. పాఠశాలల్లో తల్లికి వందనం కింద ప్రతీ ఒక్కరికీ రూ.15వేల చొప్పున ఇస్తున్నామని, జనాభాను ప్రోత్సహించడమే దీని ఉద్దేశమని టెప్పారు.

2047 నాటికి మన తలసరి ఆదాయం రూ.55 లక్షలకు చేర్చాలన్నదే సంకల్పమని చెప్పారు. జనాభా లేకపోతే మనం చేసుకున్న అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించలేమని చెప్పారు. 15 శాతం వృద్ధిరేటుతో లక్ష్యాల మేరకు ముందుకు వెళ్తే 2040 నాటికే స్వర్ణాంధ్ర సాధించగలుగుతామని సీఎం ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలతో సంప్రదించి పిల్లలే సంపద కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని, పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక రియాలిటీ అని గుర్తించాలని చెప్పారు. కుటుంబ వ్యవస్థ భారత్​కే సొంతమైన ఓ అద్భుతమైన వరమని, ఈ వారసత్వాన్ని మనం అందిపుచ్చుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడుకుని ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా మనం అంతా నిలవాలని కోరారు. జనం ఉంటేనే అభివృద్ధి అని, జనాభా ఉంటేనే నిజమైన భవిష్యత్తని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. పిల్లలే సంపద -పెద్ద కుటుంబమే శ్రీరామరక్షని, దీనిని ప్రజలు అందిపుచ్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

"జనాభా నియంత్రణ కాదు, జనాభా సంరక్షణ కార్యక్రమాల్ని ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. ఒక్కరు ముద్దు, ఇద్దరితో సరి, ముగ్గురు వద్దు లాంటి ప్రచారాలు చేశాం. ఇప్పుడు విధానం మారింది. 20 ఏళ్ల క్రితం ఐటీ లాంటి విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుని సంపద సృష్టించాం. టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ మన రాష్ట్రంలో పడిపోయింది." -చంద్రబాబు నాయుడు, ముఖ్యమంత్రి

సమావేశానికి ముందు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్టాళ్లను పరిశీలించారు. సమావేశం అనంతరం జనాభాపై ప్రభుత్వ విధానానికి సంబంధించిన పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో విజయవాడ తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్, వైద్యారోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ చక్రధర్ బాబు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా హాజరయ్యారు.

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విజయవాడలో జనాభా దినోత్సవ వేడుకలు
CHANDRABABU ON POPULATION

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