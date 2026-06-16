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"CBN@ 361 డిగ్రీస్ పాలీమ్యాథ్" - పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం చంద్రబాబు

సీబీఎన్‌@361 డిగ్రీస్ పాలీమ్యాథ్ పుస్తకం ఆవిష్కరించిన చంద్రబాబు - సింగపూర్‌లోని భారత హైకమిషనర్‌కు తొలి ప్రతి అందజేసిన సీఎం - సీఎంగా చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయాలు విశ్లేషిస్తూ పుస్తక రచన

CM Chandrababu launches CBN @361 Degree Polymath book
CM Chandrababu launches CBN @361 Degree Polymath book (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 12:24 PM IST

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CM Chandrababu launches CBN @361 Degree Polymath book : CBN@361 డిగ్రీస్ పాలీమ్యాథ్ పుస్తకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు సింగపూర్‌లో ఆవిష్కరించారు. పుస్తకం తొలి ప్రతులను సింగపూర్‌లోని భారత హైకమిషనర్ శిల్పక్ అంబులే, మంత్రి నారాయణ, కాకతీయ కల్చరల్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులకు అందించారు. ఈ పుస్తకాన్ని రేపటికోసం దినపత్రిక చీఫ్ ఎడిటర్ శాఖమూరు శ్రీనివాస ప్రసాద్ రచించారు. విశ్రాంత IAS అధికారి కేవీ సత్యనారాయణ ఆంగ్లంలో అనువదించారు.

దార్శనిక నేతగా సీఎం చంద్రబాబు వివిధ సందర్భాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను విశ్లేషిస్తూ ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు. ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ పాలకులుగా గుర్తింపు ఉన్న సింగపూర్, న్యూజిల్యాండ్ మాజీ ప్రధానులు లీ క్వాన్ యూ, జేసిందా ఆర్నాడ్‌ లాంటి దిగ్గజ నేతల తరహాలోనే చంద్రబాబు నిర్ణయాలు తీసుకొంటున్నారని రచయిత శ్రీనివాస ప్రసాద్ వివరించారు.

ఏపీ అభివృద్ధికి విజన్‌ల రూపకల్పనతో పాటు, రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో తీసుకుంటోన్న శ్రద్ధ దీనికి ఉదాహరణ అని తెలిపారు. సింగపూర్ ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన కాకతీయ కల్చరల్ అసోసియేషన్ చంద్రబాబును గ్లోబల్ పాలీమ్యాథ్ అవార్డుతో సత్కరించింది. సింగపూర్ రూపకర్త లీ క్వాన్ యూ శతజయంతిని పురస్కరించుకుని విడుదల చేసిన వెండి నాణేన్ని సీఎం చంద్రబాబుకు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు బహూకరించారు.

త్వరలోనే ఈ పుస్తకం తెలుగు, హిందీ సహా వివిధ భారతీయ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నట్టు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచిన అంశాలు రాజకీయ పరిశోధకులు,నాయకత్వ లక్షణాలపై అధ్యయనం చేస్తున్న వారికి, మేనేజ్మెంట్ విద్య అభ్యసించే వారికి ఉపయుక్తంగా ఉందని నిర్వాహకులు వివరించారు. కాకతీయ కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సింగపూర్‌లోని తెలుగు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

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