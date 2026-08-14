అగ్నిమాపక శాఖలోకి రూ.40 కోట్లతో అధునాతన వాహనాలు - ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు
సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ వద్ద కొత్త అగ్నిమాపక వాహనాల ప్రారంభోత్సవం - నూతన అగ్నిమాపక వాహనాలను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - రూ.40 కోట్లతో 58 ఆధునిక ఫైర్ఫైటింగ్ వాహనాలను ప్రారంభించిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 1:54 PM IST
Cm Chandrababu Launches Fire Vehicles : అగ్నిప్రమాదాలు, విపత్తుల వేళ ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తులను రక్షించేందుకు అగ్నిమాపక శాఖను మరింత ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో రూ.40 కోట్ల విలువైన 58 అగ్నిమాపక వాహనాలను సీఎం ప్రారంభించారు. గ్రామీణ, అటవీ ప్రాంతాలతో పాటు పట్టణ, పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో వేగంగా సేవలందించేలా ప్రత్యేక వాహనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మొత్తం రూ.252.86 కోట్లతో దశలవారీగా ఫైర్ ఫైటింగ్ వాహనాలు, పరికరాలను సమకూరుస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
సీడ్ యాక్సిస్ రహదారి కొండవీటి వాగు స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వద్ద అత్యాధునిక ఫైర్ సేఫ్టీ వాహనాలను సీఎం చంద్రబాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అగ్నిమాపక శాఖకు అందుబాటులోకి వచ్చిన 58 వాహనాల్లో 25 అధునాతన ఫైర్ ఫైటింగ్ వాహనాలు ఉన్నాయి. రూ.18.68 కోట్లతో సమకూర్చిన ఈ వాహనాలు గ్రామీణ, అటవీ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర సేవలకు ఉపయోగపడనున్నాయి. ప్రమాద ప్రాంతాలకు వేగంగా చేరుకుని తక్షణమే మంటలను అదుపు చేసేలా వీటిని రూపొందించారు. పెద్ద అగ్నిప్రమాదాల సమయంలో నిరంతర నీటి సరఫరా కోసం రూ.14.79 కోట్లతో 20 వాటర్ బౌజర్లను సిద్ధం చేశారు. ఒక్కో బౌజర్ 14 వేల లీటర్ల నీటిని తరలించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. పట్టణ, పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో భారీ అగ్నిప్రమాదాలను నియంత్రించడంలో ఇవి కీలకంగా పనిచేయనున్నాయి.
ఫైర్ స్టేషన్ల మౌలిక వసతులపై దృష్టి: ఇరుకైన, రద్దీ ప్రాంతాల్లోనూ వేగంగా చేరుకునేలా 13 క్విక్ రెస్పాన్స్ మల్టీపర్పస్ ఫైర్ ఫైటింగ్ వాహనాలను సీఎం అందుబాటులోకి తెచ్చారు. రూ.6.37 కోట్లతో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ వాహనాలను రూపొందించారు. ట్రాఫిక్, ఇరుకైన రహదారుల కారణంగా ఆలస్యం కాకుండా ప్రమాద స్థలానికి త్వరగా చేరుకోవడం వీటి ప్రత్యేకత. అగ్నిమాపక శాఖకు వాహనాలు, పరికరాల సమకూర్పుతో పాటు ఫైర్ స్టేషన్ల మౌలిక వసతులపైనా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రంలో 17 కొత్త ఫైర్ స్టేషన్ భవనాల నిర్మాణం జరుగుతుండగా, ఒక్కో భవనానికి రూ.2.25 కోట్ల చొప్పున ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 6 ఫైర్ స్టేషన్ భవనాల నిర్మాణం పూర్తి కాగా, మరో 36 స్టేషన్లను ఆధునీకరిస్తున్నారు.
3 దశల్లో సమకూర్చేలా: అగ్నిమాపక శాఖ ఆధునీకరణలో భాగంగా వాహనాలు, పరికరాలను 3 దశల్లో ప్రభుత్వం సమకూర్చుతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. తొలిదశలో రూ.33 కోట్లతో 65 అగ్నిమాపక వాహనాలను ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. రెండో దశలో రూ.40 కోట్లతో 58 వాహనాలను తాజాగా ప్రారంభించారు. మూడో దశలోనూ మరిన్ని ఫైర్ ఫైటింగ్ వాహనాలు, ఆధునిక పరికరాలను సమకూర్చనున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మొత్తం రూ.252.86 కోట్ల వ్యయంతో అగ్నిమాపక సేవల మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రజలకు మరింత వేగంగా, సమర్థవంతంగా అగ్నిమాపక సేవలు అందేలా శాఖను అన్ని విధాలా ఆధునీకరిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అగ్నిమాపక వాహనాల వాహనాల ప్రత్యేకతలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అనిత, అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ వెంకట రమణ, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి పెంచాలి - సీఎం చంద్రబాబు
130 జలాశయాల్లో పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుపై అధ్యయనం- ఆదేశాలు జారీ చేసిన ముఖ్యమంత్రి