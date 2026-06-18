ఏసీ రూములు వీడండి, జనంలోకి వెళ్లండి - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు వార్నింగ్
క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు తప్పనిసరి - వారంలో మూడు రోజులు ఫీల్డ్లోనే ఉండాలి - ఉద్యోగుల పనితీరుపై 360 డిగ్రీల విశ్లేషణ - స్విగ్గీ, జొమాటో తరహాలో ఫిర్యాదుల లైవ్ ట్రాకింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 9:59 AM IST
CM Chandrababu Warns Officials : రాష్ట్రంలో పాలనా యంత్రాంగాన్ని పరుగులు పెట్టించేందుకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సిద్ధమయ్యారు. అధికారులకు, ఉద్యోగులకు ఆయన స్పష్టమైన అల్టిమేటం జారీ చేశారు. ప్రతి అధికారి ఏసీ రూములను వీడాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పారు. క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు తప్పనిసరిగా చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే ప్రభుత్వ పరమావధి అని స్పష్టం చేశారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ నుంచి వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం విస్తృత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఏసీ రూములు వీడాల్సిందే : పాలన ప్రజలకు చేరువ కావాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు అధికారుల పర్యటనలపై 'ల్యాండ్మార్క్ రూల్' విధించారు. జూలై నెల నుంచి ఈ కొత్త నిబంధనలు కఠినంగా అమలు కానున్నాయి. ఉన్నతాధికారులు వారంలో కచ్చితంగా మూడు రోజుల పాటు ఫీల్డ్కు వెళ్లాలని సీఎం సూచించారు. జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని నెలకు నాలుగు సార్లు తప్పనిసరిగా సందర్శించాలన్నారు. అలాగే నోడల్ అధికారులు సైతం నెలలో ఒకే మండలాన్ని నాలుగు సార్లు సందర్శించాలని చెప్పారు. ప్రజల వద్దకే వెళ్లి, వారి సమస్యలను స్వయంగా పరిశీలించి పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం హెచ్చరించారు. పాలనలో ఎక్కడా, ఎలాంటి తప్పులు జరగకూడదని, ప్రజలకు సేవలు అందించడంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. ప్రతి అధికారి, ఉద్యోగి పనితీరుపై ఇక నుంచి '360 డిగ్రీల' కోణంలో విశ్లేషణ ఉంటుందని తెలిపారు. కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు ప్రతి ఒక్కరి పనితీరును సర్కార్ నిశితంగా గమనిస్తుందని చెప్పారు.
యాప్ల తరహాలో 'లైవ్ ట్రాకింగ్' : ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక పనితీరులో సీఎం విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ల (స్విగ్గీ, జొమాటో) తరహాలో కొత్త విధానం రానుంది. ప్రజలు తాము ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన అర్జీ స్టేటస్ను స్వయంగా లైవ్లో ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. తమ ఫిర్యాదు ఏ అధికారి దగ్గర ఉంది? ఎప్పటికి పరిష్కారం అవుతుంది? అన్న విషయాలు పారదర్శకంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సరికొత్త 'ట్రాకింగ్ విధానాన్ని' తక్షణమే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు.
రాష్ట్రంలో డేటా ఆధారిత పాలన (డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్) అందించేందుకు సర్కార్ ముందడుగు వేసింది. పరిపాలనలో అధునాతన సాంకేతికతను వాడేందుకు అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్తో ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది. ఏపీ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడానికి గూగుల్ సంస్థ ఇప్పటికే అంగీకారం తెలిపింది. వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో ఈ టెక్నాలజీతో గూగుల్ ఇప్పటికే కలిసి పనిచేస్తోంది. త్వరలోనే రాష్ట్రంలోని మిగిలిన అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లోనూ గూగుల్ టెక్నాలజీని విస్తరిస్తామని సీఎం ప్రకటించారు.
సింగపూర్ తరహాలో దేవాదాయ శాఖ : దేవాదాయ శాఖ పనితీరు మరింతగా మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ఇందుకోసం విదేశీ విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. సింగపూర్ దేశం ప్రస్తుతం అవలంబిస్తున్న వినూత్న పరిపాలనా విధానాలను పరిశీలించాలని తెలిపారు. ఆ పద్ధతుల ఆధారంగా మన దేవాదాయ శాఖ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
గత ప్రభుత్వంలో దెబ్బతిన్న రోడ్ల దుస్థితిపై సీఎం ఆరా తీశారు. మున్సిపాలిటీల్లో గుంతల పూడ్చివేత వేగవంతం చేయాలన్నారు. మున్సిపాలిటీల పరిధిలో మొత్తం 11,600 గుంతలను అధికారులు గుర్తించారు. వీటిలో ఇప్పటికే 79 శాతం గుంతల పూడ్చివేత పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన రోడ్ల మరమ్మత్తులను కూడా యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలను కలిపే (అర్బన్-రూరల్ కనెక్టివిటీ) రోడ్ల విషయంలో ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు. ఇందుకోసం ఆర్ అండ్ బి, మున్సిపల్ శాఖలు సమన్వయంతో కలిసి పనిచేయాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలోని రోడ్లన్నింటినీ అద్దంలా మార్చాలని అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
సెమీకండక్టర్ల తయారీకి ఏపీ బెస్ట్ డెస్టినేషన్: సీఎం చంద్రబాబు
సింగపూర్ తర్వాత రెండో గమ్యస్థానం అమరావతే - పెట్టుబడిదారులకు సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు