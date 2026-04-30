కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేదు - డిసెంబర్ నాటికి ఆన్‌లైన్‌లో అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు

వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష- మనమిత్ర వాట్సప్ గవర్నెన్స్‌ సేవలపై సీఎం సమీక్ష - ప్రభుత్వ సేవలన్నీ డిసెంబర్ నాటికల్లా ఆన్‌లైన్‌లో అందించాలని ఆదేశం

Published : April 30, 2026 at 10:30 AM IST

CM RTGS Overall Review : ప్రభుత్వ శాఖలు అందించే అన్ని సేవలను ఈ డిసెంబర్ నాటికి ఆన్‌లైన్‌లో అందించే విధంగా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా ప్రజలకు సేవలు సులభంగా, సత్వరంగా అందించడమే లక్ష్యంగా ఉంది, తద్వారా ప్రజలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. అలాగే, ఈ ఏడాది జూలై నాటికి కర్నూలు జిల్లాలో డ్రోన్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ పనులను పూర్తి చేయాలని స్పష్టత ఇచ్చారు.

24 లక్షల మందికిపైగా వాట్సప్ గవర్నెన్సు సేవలు : వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉండవల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. మనమిత్ర వాట్సప్ గవర్నెన్స్‌ ద్వారా ప్రస్తుతం వేయి 35 సేవలు అందిస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. వాట్సప్ గవర్నెన్స్‌ సేవలు ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో 54 లక్షల మంది ప్రజలు కోటి 78 లక్షల సేవలు పొందారని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. వాట్సప్ గవర్నెన్స్ సేవల వినియోగంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకూ 24 లక్షల మందికిపైగా వాట్సప్ గవర్నెన్సు సేవలు ఎలా పొందాలో అవగాహన కల్పించామన్నారు. ప్రభుత్వశాఖలు అందించే సేవలన్నీ ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంచాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. మన మిత్ర పరిధిలోకి అన్ని సేవలు తీసుకువస్తే ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదన్నారు.

డ్రోన్ సిటీ ఫేజ్ 1 అభివృద్ధి పనులు పై సమీక్ష : కర్నూలు జిల్లాలో డ్రోన్ సిటీ ఫేజ్ 1 అభివృద్ధి పనులపైనా సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పటికే ప్లాంట్లు నెలకొల్పేందుకు ముందుకొచ్చిన 8 కంపెనీలకు భూముల కేటాయింపు పూర్తయ్యిందని అధికారులు వివరించారు. మే రెండో వారంలో ఇవన్నీ గ్రౌండ్ అవుతాయని చెప్పారు. డ్రోన్ సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ ఖరారైందని చెప్పారు. జూలై నాటికి డ్రోన్ సిటీ మొదటి దశ పనులు పూర్తి చేయాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

రాష్ట్ర శాంతి, భద్రతల పై, సీసీ కెమెరాలపై సమీక్ష : రాష్ట్రంలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుపై సీఎం సమీక్ష చేశారు. దేశంలో మరే రాష్ట్రంలోనూ లేనంతగా రాష్ట్రంలో సీసీ టీవీ కెమెరాల ఏర్పాటు, వినియోగం, పర్యవేక్షణ జరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో నేరాల నియంత్రణ, నేరస్తులను గుర్తించడంతో పాటు మిస్సింగ్ కేసుల ట్రేసింగ్, వాహనాల దొంగతనాల కేసులు వేగంగా కొలిక్కి వస్తున్నాయని చెప్పారు. సీసీ కెమెరాలు లేని ప్రాంతాల్లో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాల డేటాను కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని, ప్రజల్లో దీనిపై అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.

డీజిల్, పెట్రోలు సరఫరా విషయంలో కీలక పాత్ర : సీసీ కెమెరాలతోపాటు శాటిలైట్ డేటాను వినియోగించుకునేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని నిర్దేశించారు. శాటిలైట్ సమాచారాన్ని RTGSకు అనుసంధానించి వేగంగా చర్యలు చేపట్టేలా చూడాలన్నారు. డీజిల్, పెట్రోలు సరఫరా విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న తక్షణ చర్యలతో మళ్లీ సాధారణ స్థితి నెలకొందని అయితే సమస్య ఉత్పన్నం కాకముందే రియల్ టైమ్‌లో స్పందించేలా చర్యలు ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

