అమరావతిలో రెండో దశ భూసమీకరణ - రేపు నోటిఫికేషన్

వివిధ అంశాలపై సీఆర్‌డీఏ సమావేశంలో చర్చ - వీధిపోటు ఉన్న 112 ప్లాట్లకు ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్లు ఇచ్చేందుకు అంగీకారం - భూమిలేని వారికిచ్చే పింఛన్లను అనాథ పిల్లలకూ వర్తింపచేసేందుకు ఆమోదం

CM Chandrababu Naidu in 57th CRDA Meetin
CM Chandrababu Naidu in 57th CRDA Meetin
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 7:39 PM IST

Updated : January 6, 2026 at 8:35 PM IST

CM Chandrababu Naidu in 57th CRDA Meeting : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలో సీఆర్డీఏ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో అమరావతిలో పలు ప్రాజెక్ట్​ల కోసం ఎండ్రయి, వడ్డమాను నుంచి రెండోదశ భూసమీకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. మొత్తం 16666.57 ఎకరాల భూమిని సీఆర్డీఏ సమీకరించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు. రైల్వే లైన్, రైల్వే స్టేషన్​, ఇంటర్నేషనల్​ స్పోర్ట్స్​ సిటీ, ఇన్నర్​ రింగ్​ రోడ్డు కోసం ల్యాండ్​ పూలింగ్​ చేపట్టనున్నారు. పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలోని అమరావతి మండలంలోని 4 గ్రామాలు గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలంలోని 3 గ్రామాల్లో భూ సమీకరణ చేయనున్నారు.

ల్యాండ్ పూలింగ్​ నోటిఫికేషన్​ విడుదలతో పాటే ప్రక్రియ ప్రారంభం : భూ సమీకరణ ప్రకియ కోసం అమరావతి మండలంలోని వైకుంఠపురం, పెదమద్దూరు, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి లేమల్లె గ్రామాలు ఎంపిక చేశారు. తుళ్లూరు మండలంలోని వద్దమాను, హరిశ్చంద్రపురం, పెదపరిమి గ్రామాలు ఎంపిక చేశారు. బుధవారం ల్యాండ్ పూలింగ్​ నోటిఫికేషన్​ విడుదలతో పాటే ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుందని సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు. ఇంటర్నేషనల్​ స్పోర్ట్స్​ సిటీ, రైల్వే లైన్​, ఇన్నర్​​ రింగ్​​ రోడ్డు కోసం సీఆర్డీఏ ల్యాండ్​ పూలింగ్​ ప్రక్రియ చేపట్టనుంది. ల్యాండ్​ పూలింగ్​పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో 57వ సీఆర్టీఏ అథారిటీ సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు నారాయణ, పయ్యావుల, సీఎస్ విజయానంద్ సహా పలువురు హాజరయ్యారు. వివిధ అంశాలపై సీఆర్‌డీఏ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది.

కృష్ణా తీరాన్ని మెరీనాగా అభివృద్ధి : రైతులకు ఇచ్చిన రిటర్నబుల్ ప్లాట్లలో కొన్ని మార్పులకు అంగీకారం లభించింది. కొందరు ప్రస్తావించిన రోడ్డుపోటు సమస్య పరిష్కరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వీధిపోటు ఉన్న 112 ప్లాట్లకు ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్లు ఇచ్చేందుకు, భూమిలేని వారికిచ్చే పింఛన్లను అనాథ పిల్లలకూ వర్తింపజేసేందుకు ఆమోదం చేశారు. కృష్ణా తీరాన్ని మెరీనాగా అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రతిపాదనలకు కూడా సీఆర్డీఏ సమావేశంలో ఆమోదం లభించింది.

సీఆర్డీఏలో 754 పోస్టుల ర్యాటిఫికేషన్‌ : వాటర్‌ఫ్రంట్, జెట్టీలు, టూరిజం లీజర్​ బోట్లకు టెండర్లు పిలవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఫుడ్ ప్లాజాలు, ల్యాండ్‌స్కేప్‌ను పీపీపీ విధానంలో చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సీఆర్డీఏలో 754 పోస్టుల ర్యాటిఫికేషన్‌కు ఆమోదం లభించినట్లు సంబంధిత అధికారుల తెలిపారు. ఒప్పంద, పొరుగుసేవలు, డిప్యుటేషన్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నట్లు మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డు పై నాలుగున్నర ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమీకరించిన భూముల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వేగంగా జరుగుతోందని మంత్రి అన్నారు.

వేగంగా నిర్మాణ పనులు : మరోవైపు అమరావతిలో నిర్మాణ పనులు ఊపందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రాజధానిలో ఏ వైపు చూసినా వేల మంది కార్మికులు, వాహనాలు, యంత్రాలు, భారీ నిర్మాణ సామగ్రి దర్శనమిస్తున్నాయి. రాజధాని సచివాలయం, అసెంబ్లీ, హైకోర్టు ఐకానిక్‌ టవర్స్, ట్రంక్‌ రోడ్లు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, కార్యదర్శులు, ముఖ్య కార్యదర్శులు, జడ్జిలు, ఉద్యోగులు, గెజిటెడ్‌ అధికారులు, అఖిల భారత సర్వీసు అధికారుల భవన సముదాయాల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. దానితోపాటు మరో వైపున రాజధాని నిర్మాణానికి భూములు ఇచ్చిన రైతుల రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్ల అభివృద్ధికీ శరవేగంగా ఎల్‌పీఎస్‌ లేఔట్‌ నిర్మాణ పనులు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతమున్న లేఔట్‌లలో జంగిల్‌ క్లియరెన్స్‌ పనులతో పాటు రోడ్లు, సరిహద్దు రాళ్ల ఏర్పాటు చేసే పనులను చేస్తున్నారు. ఏపీ ఎన్‌ఆర్‌టీ, హ్యాపీనెస్ట్‌ ప్రాజెక్టు పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

