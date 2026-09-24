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వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రాణనష్టం జరగకూడదు : సీఎం చంద్రబాబు

రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఎక్కడా ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు.

CM Chandrababu Review on Heavy Rains
వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రాణనష్టం జరగకూడదు : సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 10:25 AM IST

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CM Chandrababu Review on Heavy Rains : రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఎక్కడా ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితి, సహాయక చర్యలపై ఆయన పలు జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వాతావరణం అనుకూలించి, వర్షాలు పూర్తిగా తగ్గుముఖం పట్టేవరకు యంత్రాంగం అంతా అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.

భారీ వర్షాల కారణంగా రిజర్వాయర్లు, నదుల్లోకి వచ్చే వరద ప్రవాహాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కచ్చితంగా అంచనా వేయాలని సీఎం సూచించారు. వరద ఉద్ధృతి పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నందున లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. ఎక్కడా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలతో వ్యవహరించాలని కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

కనీస అవసరాలు : వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులదేనని ముఖ్యమంత్రి తేల్చిచెప్పారు. వరద ముంపునకు గురైన ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు సురక్షితమైన తాగునీరు, నాణ్యమైన ఆహారం, అవసరమైన మందులు తక్షణమే అందించాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్‌ సరఫరాకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చూడాలని, ఒకవేళ చెట్లు పడిపోయి విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగితే తక్షణమే పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు.

రైతన్నలకు అండగా : కురుస్తున్న వర్షాలకు వ్యవసాయ రంగానికి జరిగిన నష్టంపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొంతమేర వరి పంట దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం రావడంతో అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. ఆ జిల్లాలో పంట నష్టం ఎంతమేర జరిగిందో కచ్చితమైన అంచనాలు రూపొందించాలని, రైతులకు అండగా నిలవాలని జిల్లా కలెక్టర్‌కు సూచించారు.

మత్స్యకారుల రక్షణకు ప్రాధాన్యం : వర్షాలతో పాటు బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తుండటం, సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారుల భద్రతపై ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఇప్పటికే సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారుల జాడ కనుక్కుని, వారిని అత్యవసరంగా, సురక్షితంగా తీరానికి వెనక్కి రప్పించేలా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

కలెక్టర్లతో సీఎం ముఖాముఖి సమీక్ష : వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న 11 జిల్లాల కలెక్టర్లతో సీఎం నిశితంగా సమీక్షించారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, పశ్చిమ గోదావరి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాలతో పాటు పోలవరం ప్రాంత అధికారులతో ఆయన మాట్లాడారు. ఆయా జిల్లాల్లో కురిసిన వర్షపాతం వివరాలు, యంత్రాంగం చేపట్టిన ముందస్తు రక్షణ చర్యలపై అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.

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