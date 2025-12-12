అది అనవసర వివాదం - పార్టీ అధికార ప్రతినిధులపై చంద్రబాబు ఆగ్రహం
పార్టీ అధికార ప్రతినిధులతో గురువారం టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సమావేశం - వివాదం పెద్దదయ్యే వరకు తన దృష్టికి తేకపోవడంపై చంద్రబాబు అసహనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 1:05 PM IST
CM Chandrababu on Republic TV Issue: ‘ఇండిగో విమానాల రద్దు అంశంపై రిపబ్లిక్ టీవీ ఛానల్తో అనవసర వివాదం తెచ్చుకున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అసలు ఆ విషయానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏ మాత్రం సంబంధం లేదని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. రిపబ్లిక్ టీవీ మొదటి నుంచీ టీడీపీ పట్ల సానుకూలంగానే ఉందని, అలాంటి ఛానల్తో ఘర్షణాత్మక వైఖరి తగదని ఆయన అన్నారు. గురువారం టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ అధికార ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేశారు: ఈ వివాదం పెద్దదయ్యే వరకు తనకు దృష్టికి ఎందుకు తీసుకురాలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ అధికార ప్రతినిధి దీపక్ రెడ్డి రిపబ్లిక్ టీవీ చర్చకు మరింత కసరత్తుతో వెళ్లి, సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ఉండాల్సిందని, చర్చలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరాలు తలెత్తినప్పుడు, దానిని అంతటితో ముగించాల్సిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అనవసరంగా చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేశారు. ఛానల్ను బహిష్కరిస్తున్నామని చెప్పడం ద్వారా వివాదం మరించ పెంచారు అని సీఎం మందలించారు.
భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగడానికి వీల్లేదు: రిపబ్లిక్ ఛానల్ను బహిష్కరిస్తున్నామని పార్టీ తరఫున ఎవరూ చెప్పలేదని అధికార ప్రతినిధులు సీఎం దృష్టికి తీసుకురాగా మనం అలా చెప్పకపోయినా, వారికి అలాంటి అభిప్రాయం కలిగింది కదా! అని ఆయన అన్నారు. టీవీ ఛానల్లో ఖాళీ కుర్చీ చూపించి, టీడీపీ బహిష్కరించారని అన్నారు కదా? పరిస్థితి అంత వరకు ఎందుకు తీసుకురావాలి? వారితో మాట్లాడి అపోహలు తొలగిస్తే సరిపోయేది కదా! అధికార ప్రతినిధులు పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నామని గుర్తుంచుకోవాలి. తెలిసో తెలియకో వారు చేసే చిన్న తప్పులే పార్టీపై ప్రభావం చూపుతాయి. భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగడానికి వీల్లేదు’ అని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
‘నేను ప్రతి అడుగూ ఆచితూచి వేస్తుంటే, మీలో కొందరు ఇష్టానుసారం మాట్లాడేస్తే పార్టీకి నష్టం జరుగుతుంది. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మౌనంగా ఉండటం ఎంత తప్పో, అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అనవసరంగా మాట్లాడటం కూడా అంతే తప్పు' అని అన్నారు. టీవీ చర్చలకు, విలేకర్ల సమావేశాలకు ముందస్తు కసరత్తుతో బాగా సిద్ధమై వెళ్లండి అని హెచ్చరించారు. తప్పులకు ఆస్కారం ఇవ్వొద్దు అని సీఎం దిశా నిర్దేశం చేశారు.
మీకు పార్టీ లైన్ కరెక్ట్గా రావట్లేదు!: పార్టీ లైన్, ప్రభుత్వ విధానాలపై అధికార ప్రతినిధులకు మార్గనిర్దేశం చేయడంలో వైఫల్యం కనిపిస్తోందని సీఎం పేర్కొన్నారు. వారికి సమాచారం అందించేందుకు ఇద్దరు మంత్రుల్ని, పార్టీ నుంచి ఇద్దరు సీనియర్లను నియమిస్తానని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. పార్టీ నాలెడ్జ్ సెంటర్, బ్యాక్ ఆఫీస్ సమర్థంగా పని చేయడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సంబంధిత విభాగాల బాధ్యులకు చంద్రబాబు అక్షింతలు వేశారు. ప్రధాని ఒక మాట చెబితే దాన్ని బీజేపీ శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయికి సమర్థంగా తీసుకెళతాయి. ఆ విషయంలో మన పార్టీలో లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి అని అన్నారు.
పీపీపీ విధానంలో వైద్య కళాశాలల్ని నిర్మించాలన్న ప్రభుత్వ విధానంపై విపక్షం విష ప్రచారం చేస్తుంటే క్షేత్రస్థాయి వరకు సమర్థంగా తిప్పికొట్టాలి కదా? అది కూడా నేనే చూసుకోవాలంటే ఎలా?’ అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అధికార ప్రతినిధులు బాగా పని చేశారని, ఇప్పుడు మరింత బాధ్యతగా, తెలివిగా వ్యవహరించాలని ఆయన సూచించారు. ‘రిపబ్లిక్ టీవీ చర్చలో ఆ అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడు అది కేంద్రం పరిధిలో అంశమని, వారు దానిని చూసుకుంటారని చెబితే సరిపోయేది’ అని సీఎం పేర్కొన్నారు.
