ఓటు హక్కును ప్రజాస్వామ్య ఆయుధంగా మలచుకోవాలి: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu on Constitution Day : రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజాస్వామ్య ఆయుధంగా మలచుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలందరికీ ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:40 PM IST
రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజాస్వామ్య ఆయుధంగా మలచుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఎక్స్ వేదికగా ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజే ఎన్నికలు రావడం శుభపరిణామమని సీఎం పేర్కొన్నారు. నచ్చిన వ్యక్తిని ఎన్నుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం మరింత బలోపేతం అవుతుందని స్పష్టం చేశారు. అటు విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ కూడా ప్రజలకు రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రాజ్యాంగ నిర్మాతలకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచిన మన దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసింది భారత రాజ్యాంగం. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం అనే మహోన్నత విలువలతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశానికి బలమైన పునాది వేసింది మన మహోన్నత రాజ్యాంగం. భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో విశిష్ట పాత్ర పోషించిన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ గారితో పాటు రాజ్యాంగ నిర్మాతలందరికీ ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. రాజ్యాంగం మనకు కల్పించిన హక్కులను గౌరవిస్తూ, అది నిర్దేశించిన బాధ్యతలను నిర్వర్తిద్దాం. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో ప్రజాస్వామ్య విలువలను పరిరక్షిస్తూ, సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు, సుపరిపాలన లక్ష్యాలుగా ముందుకు సాగుదాం. #ConstitutionDay #SamvidhanDiwas— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 26, 2026
భారత రాజ్యాంగం భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీక : భారత రాజ్యాంగం భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కొనియాడారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యానికి మన రాజ్యాంగం బలమైన పునాది వేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ రూపొందించిన రాజ్యాంగం ప్రతి పౌరుడికీ ఓటు హక్కు కల్పించిందని గుర్తు చేశారు. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ఓటును సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం వంటి విలువలే రాజ్యాంగానికి అసలైన బలమని వెల్లడించారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను గౌరవిస్తూనే అది నిర్దేశించిన బాధ్యతలను ప్రతి ఒక్కరూ నిర్వర్తించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలను పరిరక్షిస్తూ సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు, సుపరిపాలన లక్ష్యంగా అందరం కలిసి ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు.
భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. దేశ ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపం మన రాజ్యాంగం. న్యాయం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం వంటి రాజ్యాంగ విలువలను గౌరవిస్తూ, వాటి పరిరక్షణకు మనమంతా కట్టుబడి ఉండాలి. ఈ సందర్భంగా రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించిన డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గారితో పాటు రాజ్యాంగ నిర్మాతలందరి కృషిని స్మరించుకుందాం. #ConstitutionDay— Lokesh Nara (@naralokesh) November 26, 2026
రాజ్యాంగ నిర్మాతల కృషిని స్మరించుకున్న లోకేశ్ : భారత ప్రజాస్వామ్యానికి రాజ్యాంగమే బలమైన పునాది అని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా ఎక్స్ వేదికగా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాజ్యాంగం ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమని ఆయన అభివర్ణించారు. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం వంటి విలువలే దేశానికి దిశానిర్దేశం చేస్తాయని స్పష్టం చేశారు. న్యాయం, సౌభ్రాతృత్వం వంటి విలువల పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కట్టుబడి ఉండాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించిన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్తో పాటు రాజ్యాంగ నిర్మాతలందరికీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ ఘనంగా నివాళులర్పించారు.