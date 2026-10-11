ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఇళ్లు కట్టుకుని ఉంటున్న పేదలకు అండగా ఉన్నాం: సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu Distributes House Pattas : నెల్లూరులో 939 పేద కుటుంబాలకు రూ.600 కోట్ల విలువైన ఆస్తులపై హక్కులు కల్పిస్తూ సీఎం చంద్రబాబు ఇళ్లపట్టాలను పంపిణీ చేశారు. పేదరికం లేని రాష్ట్రమే లక్ష్యమన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:36 PM IST
Chandrababu Distributes House Pattas in Nellore : ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఇళ్లు కట్టుకుని ఉంటున్న పేదలకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి కట్ట ప్రాంతంలోని పేదలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఆయన వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారాయణ, కలెక్టర్ హిమాంశు శుక్లా పాల్గొని లబ్ధిదారులకు పట్టాలు అందజేశారు. రూ.600 కోట్ల విలువైన ఆస్తిపై 939 పేద కుటుంబాలకు శాశ్వత హక్కులు కల్పించారు. మున్ముందు జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్ ప్రాంత వాసులకు కూడా పట్టాలు ఇస్తామని, అసంపూర్తిగా ఉన్న టిడ్కో ఇళ్లను త్వరలో పూర్తి చేసి అప్పగిస్తామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం తమ సొంతింటి కలను సాకారం చేసిందని లబ్ధిదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
సంక్రాంతికి మరో 4 వేల మందికి : సుపరిపాలనలో భాగంగా రాష్ట్రమంతా ఒక ఉద్యమంలా పేదలకు శాశ్వత ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. విశాఖ, విజయవాడ, మంగళగిరిలో ఇప్పటికే ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిందని చెప్పారు. వచ్చే సంక్రాంతి నాటికి నెల్లూరులో మరో 4 వేల మందికి పట్టాలు ఇస్తామన్నారు. బుర్రిపాలెం నుంచి 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశామని, ఇప్పటికే 5.50 లక్షల ఇళ్లు అందించామని గుర్తు చేశారు. ఇంటి స్థలాలతో పాటు ఇంటర్నెట్, రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, మరుగుదొడ్లు వంటి మౌలిక వసతులు కల్పిస్తామన్నారు. పట్టణాలు, గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కోసం రూ.1.80 లక్షల కోట్లు, ఇంటింటికీ కుళాయిల కోసం రూ.30 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని చెప్పారు. 'గొడ్డలి పార్టీ' హయాంలో డబ్బులు ఇస్తేనే పట్టాలు ఇచ్చేవారని, తాము పట్టుచీర, పసుపు కుంకుమలతో గౌరవంగా పంపిణీ చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
సంక్షేమంలో రాజీ లేదు : సంక్షేమ పథకాల అమలులో ఎక్కడా రాజీ పడబోమని చంద్రబాబు చెప్పారు. నెలకు వేల కోట్ల రూపాయలు సామాజిక పింఛన్ల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నామన్నారు. ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి 'తల్లికి వందనం' అందిస్తామన్నారు. 'స్త్రీ శక్తి' ఉచిత ప్రయాణ పథకం కింద ఇప్పటికే మహిళలు 100 కోట్ల ప్రయాణాలు చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. దీపం-2 పథకం సబ్సిడీని నేరుగా ఖాతాల్లో వేస్తామని, విద్యుత్ చార్జీలు ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచలేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రతీ ఇంటికీ సోలార్ రూఫ్ టాప్ విద్యుత్ ఏర్పాటును ప్రోత్సహిస్తున్నామని, ప్రజారోగ్యం కోసం రాష్ట్రమంతటా 'సంజీవని' అమలు చేస్తామన్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ, నేతన్న, మత్స్యకార, ఆటో డ్రైవర్ సేవలో వంటి పథకాలను అమలు చేస్తున్నామని వివరించారు.
గత ప్రభుత్వ దుర్మార్గాల రద్దు : గత ప్రభుత్వం రీసర్వే పేరుతో పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు, సరిహద్దు రాళ్లపై వాళ్ల బొమ్మలు వేసుకుందని సీఎం విమర్శించారు. వాటిని తొలగించి, రాజముద్రతో అత్యంత భద్రతా ప్రమాణాలతో పాస్ పుస్తకాలు ఇస్తున్నామని తెలిపారు. దుర్మార్గమైన ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ను రద్దు చేశామన్నారు. భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించామన్నారు. మొన్ననే ప్రకాశం జిల్లాలో గర్భకండ్రిక భూముల సమస్యను పరిష్కరించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. గీత కార్మికులకు ఎక్సైజ్ షాపులు, వడ్డెరలకు మైనింగ్ లీజులు ఇచ్చామన్నారు.
స్థానిక పోరు తర్వాత ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ : పల్లెల నుంచి పట్టణాలకు వలస వచ్చే వారికి అనుగుణంగా మౌలిక వసతులు పెంచుతూ, పట్టణాలను గ్రోత్ సెంటర్లుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని సీఎం చెప్పారు. రాష్ట్రంలో పేదరికం లేకుండా పీ4 విధానాన్ని తెచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడమే తన సంకల్పమన్నారు. ప్రస్తుతం కేంద్రం, రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఉందని, రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తర్వాత 'ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్' వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మేయర్, చైర్మన్లను నేరుగా ఎన్నుకునే విధానాన్ని తీసుకువచ్చామన్నారు. నీతి, నిజాయితీ ఉన్న నాయకులను గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. గత ఎన్నికల్లో ప్రజలు వేసిన ఓటుతో రాష్ట్రంలో మార్పు వచ్చిందని, నాలుగోసారి సీఎంగా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పనిచేస్తున్నానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పట్టాలు అందుకున్న వారికి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ ఏపీ కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తానని ఉద్ఘాటించారు.
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